Argentina rompió el récord Guinness con un alfajor de 3.162 kilos, casi siete veces más pesado que la marca que Uruguay conservaba desde 2010.

Tarde o temprano tenía que pasar. Argentina rompió este sábado 5 de septiembre el récord Guinness con el alfajor más grande del mundo, una pieza de Giga de 3.162 kilos que dejó muy atrás la marca que Uruguay conservaba desde 2010. El título fue certificado en vivo por un juez de Guinness World Records ante más de 5.000 personas.

El desafío tuvo como cara visible a Iván "Spreen" Buhajeruk, uno de los streamers argentinos de mayor convocatoria y cofundador de Giga, la marca de alfajores que lanzó hace 4 meses junto al empresario Nicolás Esmede en encuentro sobre la avenida Corrientes bajo el furor de la lluvia. La escena ocurrió frente a la Floralis Genérica, en la Plaza de las Naciones Unidas, durante Cafecito BA, el encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La receta, las tapas y la estructura fueron desarrolladas especialmente para soportar más de tres toneladas sin dejar de cumplir las condiciones que impone Guinness. Según anunciaron en el evento, se utilizaron 1.400 kilos de dulce de leche, 800 kilos de harina, 400 kilos de chocolate, más de 250 maples de huevos y 100 kilos de miel.

El operativo demandó una inversión cercana a los u$s50.000 y el trabajo de más de 100 personas, según había detallado Spreen a iProfesional antes del intento. La preparación también obligó a utilizar una balanza industrial calibrada, contar con la intervención de un metrólogo habilitado y documentar cada paso para que el resultado pudiera ser reconocido en el momento.

(Gentileza Instituto Gastronómico Internacional)

"Queremos que Argentina no solo sea la cuna del alfajor, sino también el país que inscriba este ícono de nuestra gastronomía en los récords mundiales", había anticipado el streamer. El número final superó incluso el objetivo inicial de 3.000 kilos.

La expectativa no parecía exagerada. Aunque no existe una medición pública y consolidada, distintas estimaciones de fabricantes y entidades del sector ubican el consumo argentino entre 10 y 12 millones de alfajores por día. Son más de 115 por segundo. Hay versiones industriales, artesanales, simples, triples, bañadas en chocolate, glaseadas, de maicena, santafesinas, cordobesas y patagónicas. Faltaba una de más de tres toneladas...

Spreen acompañó el pesaje y recibió la certificación oficial ante las personas que llenaron la plaza. Después tomó el cuchillo y cortó la primera de las 30.000 porciones preparadas para repartir entre el público.

"Lo hicimos. Arrancamos Giga hace unos meses sin saber hasta dónde podía llegar y hoy tenemos un récord Guinness oficial. Esto no es solo mío, es de todo el equipo y de la comunidad que me acompaña todos los días. Gracias a todos los que se acercaron a la plaza para vivir esta locura. Hoy hicimos historia", señaló luego de recibir el reconocimiento.

Los pedazos que no llegaron a repartirse durante el encuentro fueron donados a un centro de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué el alfajor argentino necesitaba la certificación Guinness

La competencia con Uruguay tenía una particularidad. Argentina ya había elaborado alfajores más pesados que el campeón vigente, pero ninguno había conseguido la homologación internacional.

El alfajor argentino resultó casi siete veces más pesado que el récord que Uruguay tenía desde 2010 (Gentileza Giga)

El récord que sobrevivió durante casi 16 años pertenecía a Alfajores de Las Sierras de Minas. La empresa uruguaya había preparado una pieza de 464 kilos el 12 de diciembre de 2010, durante una fiesta realizada en la plaza principal de Minas, en el departamento de Lavalleja. Para cocinar sus dos tapas se construyó un horno de barro con una puerta especial de casi dos metros.

Desde entonces, del lado argentino sobraron intentos. Mar del Plata convirtió el alfajor gigante en parte de los festejos por el aniversario de la ciudad. En 2024, un grupo de maestros y estudiantes de la Escuela Profesional de Pastelería elaboró uno de 600 kilos. Al año siguiente llegó a 640 kilos y, en febrero de 2026, la tercera edición alcanzó los 720 kilos y cuatro metros de diámetro.

La Patagonia subió la apuesta en abril. Durante el Festival del Alfajor Patagónico, Lago Puelo presentó una pieza de 1.290 kilos, también de cuatro metros de diámetro, rellena con dulce de leche, frambuesa y mousse. Miles de vecinos y turistas participaron del corte en la plaza central.

Gualeguaychú fue todavía más lejos. La chocolatería Carpa Azul construyó un alfajor de 2.057,841 kilos durante la feria Pueblos y Sabores. La preparación fue pesada ante un escribano y distribuida en más de 6.000 porciones, pero tampoco ingresó al registro oficial de Guinness World Records.

La diferencia estaba en los papeles. Todos superaban los 464 kilos de Uruguay, aunque el título seguía perteneciendo a Minas porque los intentos argentinos no habían atravesado el proceso de certificación exigido por la organización.

Giga terminó esa discusión. Su alfajor pesó 2.698 kilos más que el uruguayo y fue casi siete veces más grande. También le sacó más de una tonelada al antecedente de Gualeguaychú.

No es la primera vez que una comida popular argentina llega a Guinness. En noviembre de 2018, la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas preparó 11.089 pizzas en 12 horas y sirvió 11.472 empanadas en ocho horas en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se sumó el alfajor. Esta vez, además del peso, Argentina se quedó con el certificado.