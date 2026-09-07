Convertida en referente del rubro de fragancias, su visión comercial y perseverancia la consolidaron como empresaria a nivel internacional

Su principal negocio son los perfumes Gabriela Sabatini, lanzados en 1989 y gestionados por Coty Inc. en varios mercados.

Gabriela Sabatini desarrolló una actividad empresarial en paralelo con su carrera como tenista y logró sostener distintos proyectos comerciales después de su retiro profesional. Su principal vínculo con el mundo de los negocios está relacionado con una línea internacional de perfumes, aunque a lo largo de los años también participó de acuerdos comerciales, inversiones inmobiliarias y emprendimientos relacionados con la gastronomía.

La extenista argentina comenzó a acercarse al ámbito empresarial cuando tenía 16 años, en una etapa en la que todavía competía en el circuito profesional. Su incorporación a ese universo se produjo antes de finalizar su carrera deportiva y estuvo vinculada inicialmente con la construcción de una marca asociada a su nombre.

El proyecto que dio origen a esa faceta fue una línea de fragancias desarrollada en 1989 junto con la compañía alemana Mülhens. La asociación permitió trasladar el reconocimiento obtenido por Sabatini en las canchas hacia una actividad comercial que continuó durante las décadas siguientes.

Con el paso del tiempo, la marca pasó a formar parte del portfolio de Coty Inc., compañía internacional dedicada a la industria de la belleza y los cosméticos. La línea de perfumes vinculada con el nombre de la extenista continúa presente en diferentes mercados, particularmente en países de América Latina y Europa.

Entre las fragancias que integran ese catálogo aparecen Gabriela Sabatini, Miss Gabriela, Cascaya, Bolero y Wild Wind, productos que forman parte de una actividad comercial que se mantiene vinculada con la imagen de la extenista desde finales de la década de 1980.

El negocio de los perfumes que comenzó durante su carrera deportiva

La creación de la línea de fragancias representó uno de los primeros pasos de Gabriela Sabatini como empresaria. El lanzamiento se produjo cuando todavía era una de las principales representantes del tenis argentino y competía en los torneos más importantes del circuito internacional.

La particularidad de este proyecto fue que no se trató de una actividad posterior al retiro. La construcción de la marca comenzó mientras Sabatini desarrollaba su carrera profesional, lo que permitió combinar su exposición internacional como deportista con una propuesta comercial asociada directamente con su nombre.

El mercado de los perfumes también le permitió mantener una actividad empresarial una vez finalizada su etapa como tenista profesional. Después de su retiro, ocurrido en 1996, la línea de fragancias continuó vinculada con distintos mercados y productos.

La permanencia de la marca durante varias décadas convirtió a las fragancias en el principal eje de la actividad empresarial asociada a Sabatini. A diferencia de otros proyectos puntuales, este negocio tuvo continuidad desde su lanzamiento y atravesó distintas etapas dentro de la industria internacional de la cosmética.

La participación de Coty en la evolución comercial de la marca se produjo en un contexto de concentración y reorganización de diferentes firmas de belleza y perfumería. De esta manera, el nombre de la extenista quedó incorporado a una estructura empresarial internacional con presencia en numerosos mercados.

Los acuerdos comerciales y su vínculo con las grandes empresas

Además de las fragancias, Gabriela Sabatini desarrolló durante los últimos años diferentes acuerdos comerciales relacionados con su imagen. Su trayectoria deportiva y su reconocimiento internacional continuaron siendo utilizados por compañías para desarrollar campañas, eventos y acciones promocionales.

Uno de los vínculos comerciales más recientes fue con Renault Argentina, que la eligió como embajadora de su línea de vehículos eléctricos E-Tech. Dentro de esta asociación, Sabatini participó de eventos corporativos y actividades de promoción relacionadas con la movilidad eléctrica.

El acuerdo también incluyó acciones vinculadas con el tenis. Las clínicas deportivas y encuentros con aficionados forman parte de las actividades que permiten combinar su experiencia como deportista con las acciones de comunicación de las compañías que trabajan con ella.

Este tipo de acuerdos representa otra fuente de actividad comercial para la extenista y se suma a la explotación de la marca asociada a sus perfumes. En este caso, el vínculo no está relacionado con la fabricación o comercialización de un producto propio, sino con la participación en campañas y eventos de empresas.

Sabatini también mantiene presencia en acontecimientos vinculados con el tenis internacional. Su participación en torneos y encuentros relacionados con el circuito profesional incluye escenarios como Roland Garros, donde su trayectoria continúa siendo parte de distintas actividades vinculadas con el deporte.

Las inversiones inmobiliarias y otros emprendimientos

El perfil empresarial de Sabatini también incluye inversiones inmobiliarias. A lo largo de los años, la extenista participó en proyectos relacionados con propiedades y emprendimientos del sector.

Este tipo de operaciones formó parte de una estrategia comercial que excedió el desarrollo de productos vinculados directamente con su nombre. Las inversiones inmobiliarias constituyeron otra vía para diversificar las actividades económicas desarrolladas después de su carrera deportiva.

Dentro de sus diferentes proyectos también aparecen asociaciones con figuras internacionales de otros deportes. Entre ellas se encuentra el exgolfista estadounidense Jack Nicklaus, con quien estuvo relacionada en iniciativas empresariales.

La participación de personalidades del deporte en proyectos comerciales es una característica que acompañó parte de la trayectoria de Sabatini fuera de las canchas. En estos casos, el vínculo entre deportistas puede trasladarse desde la competencia hacia emprendimientos e inversiones.

La diversificación permitió que la extenista no concentrara toda su actividad económica en una única fuente. Sin embargo, la línea de perfumes continuó ocupando un lugar central dentro de los negocios asociados a su nombre.

El café de especialidad y su incursión en la gastronomía

Otro de los sectores que despertó el interés de Gabriela Sabatini fue la gastronomía. En particular, la extenista se acercó al mundo del café de especialidad, una actividad que combinó con su interés por la formación vinculada con ese producto.

Sabatini llegó a capacitarse como barista y participó como promotora e inversora en iniciativas relacionadas con el café. Su aproximación al sector no tuvo como objetivo desarrollar una cadena masiva de establecimientos, sino involucrarse en un segmento específico de la gastronomía.

El interés por el café se incorporó así a un recorrido empresarial que ya incluía perfumes, acuerdos comerciales e inversiones. La formación como barista también representó una participación directa en una actividad que habitualmente se encuentra asociada con la preparación y conocimiento técnico del producto.

El vínculo con el café se desarrolló en una escala diferente respecto de la línea internacional de fragancias. Mientras los perfumes cuentan con presencia comercial en distintos países, su participación en el sector gastronómico estuvo vinculada con proyectos específicos.

De esta manera, la gastronomía se incorporó como otro componente de su actividad fuera del deporte, aunque sin desplazar al negocio de las fragancias como principal referencia empresarial asociada con su nombre.

Una trayectoria empresarial desarrollada durante más de tres décadas

La historia comercial de Gabriela Sabatini comenzó en 1989 con el lanzamiento de su línea de perfumes y continuó después de su retiro del tenis profesional. Durante más de tres décadas, esa actividad se complementó con acuerdos comerciales, inversiones y proyectos en diferentes sectores.

Su caso se diferencia por haber iniciado la construcción de una marca empresarial mientras todavía desarrollaba su carrera deportiva. A los 16 años comenzó a explorar ese ámbito y, posteriormente, consolidó una actividad que continuó más allá de su etapa como tenista profesional.

Las fragancias representan el proyecto de mayor continuidad. La asociación inicial con Mülhens dio paso posteriormente a la incorporación de la marca al portfolio de Coty, mientras que diferentes productos continuaron llegando a consumidores de América Latina y Europa.

A esa actividad se sumaron los acuerdos de imagen con compañías como Renault Argentina, las participaciones en eventos vinculados con el tenis, las inversiones inmobiliarias y los proyectos relacionados con el café de especialidad.

El recorrido empresarial de Sabatini muestra así una actividad construida alrededor de distintos sectores, con una característica común: el uso de su nombre y de la experiencia adquirida durante su trayectoria deportiva como parte de diferentes proyectos comerciales.

Aunque el tenis continúa siendo el ámbito por el que alcanzó reconocimiento internacional, su actividad posterior y paralela permitió desarrollar una segunda trayectoria relacionada con los negocios. El perfume permanece como el eje más antiguo de ese recorrido, mientras que las inversiones, los patrocinios y la gastronomía ampliaron el alcance de sus proyectos.

Más de tres décadas después del lanzamiento de su primera fragancia, Gabriela Sabatini mantiene una presencia empresarial vinculada con productos, marcas y acuerdos comerciales. La continuidad de la línea de perfumes y su participación en otras iniciativas conforman el recorrido construido por la extenista fuera de las competencias profesionales.