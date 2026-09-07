El Bus Eléctrico de Buenos Aires cambia recorrido para llegar a un icónico sitio porteño

El eBus que recorre el centro porteño ampliará su llegada durante sábados, domingos y feriados para alcanzar uno de los puntos más turísticos de la ciudad

El sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires sumó un hito en su estrategia de movilidad sustentable. El servicio de buses 100% eléctricos (eBus), que conecta puntos neurálgicos del Casco Histórico y el centro porteño, extendió oficialmente su recorrido para llegar al corazón del barrio de La Boca y finalizar su traza frente a Caminito. La medida funciona los días sábados, domingos y feriados de 9 a 18 horas, alineándose con las jornadas de mayor afluencia de visitantes en la zona sur.

"Con el eBus fuimos pioneros en llevar la movilidad eléctrica a las calles porteñas. No solo recuperamos un transporte en el Casco Histórico, también reducimos la contaminación en la Ciudad porque es un colectivo 100% eléctrico, amigable con el medio ambiente, silencioso y seguro", remarcó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, enfatizó que la extensión "va a potenciar el turismo y fortalecer la identidad de la Ciudad de Buenos Aires con una alternativa sustentable, silenciosa y amigable con el entorno".

eBus: recorrido extendido del colectivo eléctrico, paradas clave y combinaciones de transporte

Con la incorporación del tramo hacia el pasaje peatonal de La Boca, el circuito sumó 4,61 kilómetros por vuelta completa, alcanzando una extensión total de 21 kilómetros en su itinerario extendido:

Puntos de conexión clave: El trazado une la Terminal de Cruceros "Benito Quinquela Martín" y el Centro de Trasbordo de Retiro con el Centro Cultural Usina del Arte y, ahora, el paseo de Caminito.

El trazado une la Terminal de Cruceros "Benito Quinquela Martín" y el Centro de Trasbordo de Retiro con el Centro Cultural Usina del Arte y, ahora, el paseo de Caminito. Combinación de transportes: En Retiro permite combinar de forma directa con los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Norte, las líneas C y E de Subte y la Estación Terminal de Ómnibus de larga distancia.

En Retiro permite combinar de forma directa con los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Norte, las líneas C y E de Subte y la Estación Terminal de Ómnibus de larga distancia. Parada turística estratégica: En el tramo de La Boca, los pasajeros pueden descender en las inmediaciones del museo Colón Fábrica (Av. Don Pedro de Mendoza 2163), a metros de la Vuelta de Rocha y a 400 metros del estadio de Boca Juniors.

En el tramo de La Boca, los pasajeros pueden descender en las inmediaciones del museo Colón Fábrica (Av. Don Pedro de Mendoza 2163), a metros de la Vuelta de Rocha y a 400 metros del estadio de Boca Juniors. Cronograma hasta La Boca: El servicio llega hasta Caminito los viernes de 16:00 a 23:00 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados presta servicio de 9:00 a 22:30 horas (con la extensión a Caminito operativa de 9:00 a 18:00 horas).

El mapa completo del eBus en el centro histórico de la Ciudad de Buenos Aires

Las cifras del eBus desde su puesta en funcionamiento

La primera línea de colectivos 100% eléctricos de la Capital Federal se consolidó como una alternativa cero emisiones para vecinos y turistas: