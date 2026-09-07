Otra provincia podría pasar a hacerse cargo del tren local, que no funciona hace meses

Luego de que el Gobierno nacional cediera la administración del Tren del Valle a Río Negro, en Entre Ríos podría darse un proceso similar proximamente

Tras la firma del acuerdo para la transferencia del Tren del Valle a la provincia de Río Negro, el Gobierno nacional acelera las gestiones administrativas para concretar la provincialización del servicio de pasajeros de Paraná. La traza, que representa la única prestación ferroviaria activa en territorio entrerriano, permanece con las operaciones suspendidas desde principios de mayo pasado. En este contexto, la Casa Rosada dio un paso determinante al desafectar el tramo comprendido entre Paraná y El Pingo del esquema de Trenes Argentinos Cargas y reasignarlo a la órbita de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).

La resolución oficial busca resguardar ese corredor del proceso de privatización iniciado semanas atrás sobre el transporte de cargas y preparar el terreno legal para traspasar el control a la administración provincial. Según detalló el portal especializado enelsubte.com, al quedar la infraestructura bajo el dominio directo de ADIF sin ser delegada a Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), el Estado nacional allana el camino para firmar un convenio de cesión directa con el gobierno de Entre Ríos una vez que concluyan las negociaciones bilaterales.

Entre Ríos pasaría a controlar el tren de Paraná

El traspaso del ramal implica adecuar la gestión a la normativa vigente, al tiempo que se busca dar respuesta al reclamo de las comunidades locales por la falta de transporte ferroviario:

Inexistencia de operadora propia: A diferencia de Río Negro, la provincia de Entre Ríos no posee una empresa estatal inscripta en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF). Por esta razón, el gobierno entrerriano analiza contratar un operador privado registrado, un mecanismo al que ya recurrieron distritos como Jujuy para el Tren de la Quebrada o Mendoza para su proyecto de tren de cercanías.

A diferencia de Río Negro, la provincia de Entre Ríos no posee una empresa estatal inscripta en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF). Por esta razón, el gobierno entrerriano analiza contratar un operador privado registrado, un mecanismo al que ya recurrieron distritos como Jujuy para el Tren de la Quebrada o Mendoza para su proyecto de tren de cercanías. Cuatro meses sin servicio: El tren local entre Paraná y Jorge Méndez dejó de circular sorpresivamente en mayo aduciendo fallas en la infraestructura. A pesar de que en junio se realizaron pruebas de circulación sin pasajeros para evaluar las vías, las prestaciones nunca se restablecieron.

El tren local entre Paraná y Jorge Méndez dejó de circular sorpresivamente en mayo aduciendo fallas en la infraestructura. A pesar de que en junio se realizaron pruebas de circulación sin pasajeros para evaluar las vías, las prestaciones nunca se restablecieron. El antecedente de la red entrerriana: Se trata del último corredor que quedaba en pie en la provincia luego de la suspensión, en 2016, de los ramales que unían Paraná con Oro Verde, Basavilbaso con Villaguay y la capital provincial con Concepción del Uruguay.

La eventual provincialización se da en medio de una parálisis generalizada de ramales de larga distancia y regionales en todo el país. En los últimos años dejaron de prestar servicio conexiones clave como Buenos Aires con Mendoza, San Luis, Pehuajó, Bahía Blanca, Córdoba y Tucumán, además de tramos como Rosario–Cañada de Gómez y General Guido–Pinamar.