Cuatro frases de Cristiano Ratazzi, número uno de Fiat, sobre el dólar y el futuro

Como suele hacerlo, el líder de la automotriz dio su opinión sobre la economía, aunque en esta oportunidad aseguró que "el dólar ya no está atrasado"

El número uno de Fiat Argentina se hace escuchar, y cada vez que habla, sus definiciones y frases trascienden fronteras.

Te puede interesar Plan de ahorro: con cuotas que se duplicaron, recomiendan a los clientes qué hacer si no pueden pagar

Ahora, el empresario dijo "Yo soy un optimista. Pienso en la V, otros piensan en la L y otros en la U, yo pienso en la V. Vamos a redespegar mucho más rápido de lo que pensábamos", dijo.

Luego se refirió al dólar y a diferencia de otras veces, cuando decía que estaba atrasado, esta vez sostuvo que "El dólar no está atrasado".



Pero no fue de lo único de lo que habló. Tras un año difícil, indicó que le parece que "nos espera un buen fin de año". Dicho en la primera semana de diciembre, ¿qué quiso decir? En definitiva, que "vamos a redespegar".



"Me parece que nos espera un buen fin de año. Hubo una gran inyección, de algo nuevo con el éxito del G20. Creo que eso va a crear toda una sensación diferente, en los empresarios, en la gente, diciendo 'Podemos' y pienso que vamos a poder hacer algo más de lo que hicimos en los últimos en los 85 años que destruimos el país constantemente".



"Todas las empresas no están cómo estaban. Creo que eso fue debido a un atraso cambiario, que crea sensaciones de euforia y después nos terminamos pegando un golpe muy grande".



"Creo que esta vez el dólar no está atrasado, por lo tanto hay mucho potencial de exportación, hay toda una transformación, pero sin embargo todos los balances de las empresas son mucho peores este año de lo que eran el año pasado", finalizó.