La nueva Kia Sportage 2019 hace su debut en Cariló

Las marcas se preparan para una temporada muy activa donde se revelarán muchas novedades que llegarán a lo largo del año. El anticipo de la coreana

Kia Argentina anunció la presentación oficial de la nueva Sportage 2019 durante su exhibición en Cariló, donde estarán presentes durante del verano.

La marca reveló que la versión renovada y con nuevas versiones, entre las que destacan la entrada de gama 4x2 y la exclusiva GT Line, se podrán manejar en la costa y ya se ncuentra en los concesionarios.

Los valores de este modelo arrancan en los u$s37.500. Por otro lado, en el marco de la campaña de verano, Kia ofrecerá una bonificación de u$s2.000 sobre el precio de lista para todas las versiones de este producto.

En cuanto a los cambios del Sportage, por fuera presenta una nueva estética que se nota claramente en el frontal y la parte trasera, con cambios que también se aprecian en el interior con un tablero y un AV con nueva pantalla de 8’’ (sonido mejorado).

Las versiones son Sportage EX 2.0 A/T 4x2 - 4x4, con motor D-CVVT de 1.999 cilindrada y 155 cv. El otro es el R2.0L CRDI Sportage EX 2.0 AT 4x2 - 4x4 CRDI con una cilindrada de 1.995 y 185 cv.

Además, la Sportage incorpora caja AT de 8 velocidades en todas sus versiones diésel.



También, dentro de las principales novedades, se anunció la nueva versión GT. De esta manera se completa la línea deportiva en las SUV de KIA (Sorento y Sportage). Esta versión cuenta con un equipamiento y un pack look diferencial y se destaca por las llantas de 19”, doble salida de escape, detalles cromados, faros antiniebla “ice-cube”, un interior personalizado, cargador inalámbrico, entre otros.

También, incorpora una versión de entrada de gama con una relación precio-producto muy competitiva.



La cuarta generación de la Sportage cuenta con un gran diseño y seguridad, es un modelo que a sido premiado en forma inmediata a su lanzamiento mundial, por organizaciones de máxima importancia: Diseño: IF Design Award y Red Dot Award (winner); Seguridad: EURONCAP (5 estrellas) y IIHS2016 (Top Safety Pick).



“La Sportage 2019 hará su debut oficial este verano en Cariló. Para ello preparamos una propuesta diferente, donde todos los que se acerquen al stand podrán vivir una experiencia en familia junto a KIA. Además, presentaremos otras novedades importantes y todos tendrán la posibilidad de manejar un Kia”, comentó Patricio Gallastegui, responsable de Marketing de KIA Argentina.



Junto a este modelo, la marca exhibirá en Cariló, con un stand de 600m2, otros cinco modelos.