Concesionarios necesitan liquidar un stock de 260.000 autos

Desde la entidad que reúne a los vendedores de 0km revelaron cómo cierra 2018, cuáles son los cambios que se dieron en el mercado y lo que viene

El encuentro de fin de año realizado por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina -ACARA- fue el escenario donde, los representantes del sector, hicieron un balance de lo que pasó en 2018 y de lo que está por venir.



Fue un año complicado para el sector, y las caras lo dicen todo. Lo peor, aunque se estima que cerrará en unas 800.000 unidades y eso no un mal número, es que las proyecciones a partir del primer semestre récord en ventas hicieron pensar en otro escenario para la segunda mitad del año, y por eso el stock que hoy tienen concesionarios y terminales es de los más altos.



Este tema es uno de los que más preocupa en el ambiente. Hay unos 260.000 autos promedio guardados en galpones, unos 210.000 nacionales o del Mercosur y el resto importados, aún en las aduanas o en depósitos.



El stock parado no es solamente una señal de autos que no se vendieron, y que ya serán modelo viejo en 2019, sino que es dinero estancado y pérdida de rentabilidad, la cual admiten los representantes de diferentes marcas que fue la peor de los últimos 10 años.



"Este año, tuvimos una rentabilidad negativa y hasta hubo cierres de bocas y de concesionarias. No podemos indexar nuestros inventarios y hasta que no se normalicen los stocks, será difícil salir de esa situación", explica el nuevo gerente general de ACARA, Carlos Movio.



La devaluación fue el golpe más fuerte que recibieron los 0km, afectando los precios que subieron un 80%; y paralizando las ventas, las cuales comenzaron a caer en julio.



Hoy, se pasó de un promedio diario de operaciones de 3.000 unidades a 1.500, y el año solamente cerrará con un número razonable por los primeros seis meses. Si se proyectara un año de acuerdo a los datos de julio a diciembre, el mercado no llegaría a 600.000 unidades, frente a las 955.000 de 2017.



"Hay alrededor de 20 concesionarias que cerraron en los últimos meses o están cerrando. Las importadoras chicas, que vendieron poco y nada desde la devaluación, también están reestructurando. Lo cual lleva a que 15.000 personas del sector estén hoy en una situación laboral endeble. No digo con ésto que hayan sido despedidos, la idea es nunca tener que despedir gente a la cual nos tomó años formar y capacitar", explicó Ricardo Salomé, tesorero de la entidad.



Otro tema que preocupa son las promociones. "Cuesta mucho salir de ese esquema de bonificaciones (descuentos) porque la gente convalida un precio", explica Movio. Sin embargo, por ahora, es la única forma de vender.



En cuanto al futuro, esperan para ver qué pasará en enero, cuando el panorama sea más claro sobre, ya que en ese mes se suelen realizar el 12% de las ventas anuales.



A partir de ahí, en ACARA estiman que el año próximo será de 600.000 unidades, lo cual significa una caída del 25% respecto a las 800.000 unidades que se van a patentar este año.