Adiós a Nano: se dejará de fabricar el auto pequeño y económico que terminó en fracaso

Tata Motors confirmó que en un año se dejará de producir este pequeño modelo de automóvil económico de muy escaso éxito comercial

En un año se dejará de producir para siempre este célebre modelo de automóvil Nano, una unidad pequeña y barata pero de escaso éxito comercial.



Así lo informaron desde Tata Motors, mientras presentaban un nuevo modelo de utilitario, Mayan Pareek, el número uno de la rama automotriz de la firma.

Te puede interesar Alta gama a largo plazo: BMW ofrece financiación para autos, motos y MINI

La empresa decidió que no va a adecuar el modelo de bajo costo a los nuevos requisitos de seguridad que entrarán en vigencia este año, según ámbito.com.



Nano fue lanzado hace 10 años como el auto de los sueños que permitiría a las familias indias dejar atrás las bicicletas.



Aun cuando llegó al mercado a un precio de 100 mil rupias, unos 1.250 euros, no generó entusiasmo en las clases populares, mientras la clase media se lanzó a modelos más costosos.



De la ensambladora de Sanand, en Gujarat, donde Nano era producido para el mercado interno, en 2018 solo salieron unas pocas decenas de unidades.