Gobierno simplificó la entrada de autos europeos: no deberán ser homologados

Para que los vehículos nuevos puedan circular, fabricantes e importadores deben obtener la licencia que verifica el cumplimiento de las normas de seguridad

La homologación europea para la comercialización de autos, utilitarios y camiones en Argentina quedará validada a través de una tramitación sencilla reducida a un plazo máximo de 5 días, en lugar de los hasta 100 días que demoraba antes.



El costo del trámite será el mismo, según informó el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.



Esta medida, que entrará en vigencia en 30 días, es resultado del trabajo conjunto entre las secretarías de Industria, como autoridad de aplicación, y de Simplificación Productiva.



“A partir de esta resolución valorizamos la certificación de uno de los mercados más exigentes, como es el europeo, y acompañaremos este proceso con una mayor fiscalización, en un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”, sostuvo el secretario de Industria, Fernando Grasso.



Para que los vehículos nuevos puedan circular por la vía pública, los fabricantes e importadores deben obtener esta licencia que verifica el cumplimiento de las normas de seguridad. Esto se encuentra en la publicación de la resolución 15/2019 de hoy en el Boletín Oficial.



El expediente será 100% digital, lo que permite la agilización del trámite y el acceso online a la información del mismo las 24 horas a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), reduciendo plazos de tramitación y eliminando la discrecionalidad al momento de resolver expedientes.



El pago también será digital, y no se necesitarán gestores para confeccionar el informe de especificaciones técnicas del vehículo, reconociéndose las homologaciones de vehículo completo validadas por los países miembros de la Comunidad Europea.



Para obtener la homologación sólo será necesario estar inscripto en el Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) y contar con clave de acceso a TAD (Trámites a Distancia) asociado a AFIP.



“La Licencia de Configuración de Modelo (LCM) es un ejemplo de un trabajo a largo plazo. Hasta 2016, este trámite tardaba entre 8 y 9 meses y esto dificultaba los planes de inversión y lanzamiento de nuevos modelos para la terminales automotrices. Lo que hicimos fue trabajar con el sector sobre el stock y el flujo y mejoramos los plazos: primero bajamos la gestión de 9 meses a un promedio 100 días y ahora estamos reconociendo las certificaciones internacionales de calidad en el mundo, se gestiona en 5 días y mejoramos los procesos de control”, resaltó el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe.