Trump, a General Motors tras el cierre de su planta: "Traigan empleos a casa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere comenzar de inmediato las conversaciones entre General Motors Co. y la organización sindical estadounidense United Auto Workers (UAW, por sus siglas en inglés), extendiendo hasta un tercer día sus llamados para que el fabricante de automóviles y el sindicato reabran una fábrica en Ohio.



"Abran esa enorme y hermosa planta en Ohio ahora", dijo Trump en Twitter el lunes en la mañana, luego de enviar una serie de misivas a GM y la UAW durante el fin de semana. "Cierren una planta en China o México, donde invirtieron mucho antes de Trump, pero no en EE.UU. ¡Traigan empleos a casa!".



Trump dijo el domingo que había solicitado a la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, que vendiera la planta, pero que ella había intentado culpar al líder demócrata del sindicato local.



"No estoy contento de que esté cerrada cuando todo lo demás en nuestro país está EN AUGE", dijo Trump en un tuit el domingo después de comentar que había conversado con Barra respecto a la planta. "Le pedí que la vendiera o que hiciera algo rápidamente".



Anteriormente, en la mañana del domingo, Trump tuiteó que "el presidente demócrata del Local 1112 de la UAW, David Green, debería organizarse y producir". Agregó: "¡Deja de quejarte y haz el trabajo!".



General Motors no habló sobre el tuit de Trump directamente el domingo y se negó a comentar sobre la idea de que Barra culpara a la UAW por el cierre de la planta de Lordstown. El fabricante de automóviles sí intentó aclarar su posición de que mantener abierta cualquiera de las plantas que están programadas para cerrar está sujeto a negociaciones laborales con la UAW para un nuevo contrato este año. El acuerdo actual expira en septiembre.



"Para ser claros, según los términos del acuerdo nacional entre la UAW y GM, el futuro final de las plantas no asignadas se resolverá entre GM y la UAW", anunció GM en un comunicado.

"Seguimos abiertos a conversar con todas las partes interesadas afectadas, pero nuestro enfoque principal se mantiene en nuestros empleados y en ofrecerles empleos en nuestras plantas donde tenemos oportunidades de crecimiento".



El fabricante de automóviles dijo que ha trasladado a más de 1.000 empleados de las denominadas plantas no asignadas a otras fábricas de GM, y agregó que tiene "oportunidades disponibles para prácticamente todos los empleados afectados".



En una entrevista telefónica realizada el domingo, Green, presidente del Local 1112 de la UAW, respondió: "Hemos producido y nos hemos organizado. Venga y eche un vistazo".



El presidente tiene previsto un viaje a Ohio la próxima semana, con una parada en una fábrica de tanques en Lima, en dicho estado.



Green, quien se ha caracterizado por sus críticas con el presidente en el pasado, dijo que Trump se había comprometido a conservar los empleos en el condado de Trumbull, donde se ubica la planta de GM en Lordstown, pero la tasa de desempleo en ese país llegaba a 7,7 por ciento en enero.







