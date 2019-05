Llegan nuevos modelos: Aunque las ventas caen, mayo terminará con novedades

Con un mercado prácticamente paralizado, habrá varias novedades que que se mantienen en agenda. Estas son algunas de las que se vienen

El mercado automotor quedó atrapado en un contexto de incertidumbre y pérdida de confianza del consumidor, al punto tal que las proyecciones de ventas son de las más bajas de los últimos años.

El impacto se siente porque, mientras que en otro momentos de inflación el 0km se había convertido en un refugio de valor al no incrementar tanto sus precios, hoy llegar a un auto nuevo implica desembolsar más de medio millón de pesos.

Esto se agrava si se observa que hay ciento de ofertas y promociones para comprar un vehículo, pero los valores que se bonifican no son los mismos que los de pago al contado, y los de planes de ahorro también tienen otra cotización mucho más elevada.

Es por eso que en los concesionarios ya estiman un mercado por debajo de las 500.000 unidades para fin de año, un número que estaría muy lejos de las proyecciones planteadas en 2018, que eran alcanzar el millón, y que al arranque de este año se redujeron a 700.000.

Por su parte Carlos Zarlenga, presidente de General Motors Mercosur, fue el primero que se aventuró a proyectar patentamientos por 450.000 unidades, lo más bajo en 13 años.

Sin embargo no siempre lo que pasa en un momento determinado se puede trasladar a otro escenario, y eso sucede con el caso de los lanzamientos. Varias marcas tenían previsto completar su agenda de presentaciones este año, y se ven obligadas a concretarlas.

Es por eso que las dos últimas semanas de mayo traerán varias novedades al mercado.

Lo que viene

Mañana será el turno del BMW Serie 3, uno de los autos más vendidos en la historia de la alemana y también un símbolo en el país, el cual le permite a la marca sostener que los "sedanes" no están muertos.



Por otro lado, la importancia de este modelo, es que se presentó hace poco para todo el mundo, siendo el objetivo de la automotriz cumplir con la agenda de presentaciones tal como sucede en otros mercados y "estar al día".



El nuevo BMW corresponde a la séptima generación y se ofrecerá en una versión (que se conocerá en la revelación oficial en el Sofitel Cardales).



En cuanto a los detalles para destacar de este modelo, estrena nuevo diseño, es más grande y mejora tecnológicamente. Mide 85 mm más largo, y 16 mm más ancho. En cuanto su altura creció 1 mm. Mantiene su sistema de propulsión trasera.

En otros mercados, trae de serie faros con led, climatizador de tres zonas, respaldos traseros divididos en tres partes, dos tomas USB, freno de estacionamiento eléctrico y el frenado automático de emergencia con detección de peatones.



La novedad que seguirá a la marca alemana llegará de manos de la japonesa Toyota, que prepara el lanzamiento del nuevo RAV4. Una de las características más esperadas de esta presentación será que la marca comenzará a comercializar la versión híbrida, equipada con un motor naftero combinado con uno eléctrico.

Este SUV se lanzó en 2018 en Estados Unidos, en el marco de su quinta generación. La primera nació en 1994 y, desde entonces, se convirtió en un ícono de la industria.

Concebido sobre la nueva plataforma TNGA GA-K, que deriva de la utilizada por el C-HR y el Prius, el Toyota RAV4 2019 mide 2,96 metros (4 centímetros más que la generación previa) y presenta un mayor confort en las plazas traseras.



También se incrementó la capacidad del baúl, que pasó a 580 litros, lo que supone un incremento de 79 litros respecto de la generación saliente.



Con respecto a la mecánica, en Estados Unidos presenta el motor 2.5 naftero y el 2.5 híbrido. En ese país, la versión con la propuesta más deportiva también incluye motorización híbrida: la Rav4 HSE Hybrid, una variante que Toyota apodó "Sporty Hybrid Grade".



En muchos mercados, la RAV4 quedó únicamente con motor híbrido y desaparecieron el resto de las versiones. Este modelo también tiene un sistema de tracción integral de acople automático.



Toyota fue la primera en el país en incursionar en vehículos con motores más ecológicos, con el lanzamiento del Prius en 2009. Hoy, tras el último restyling, se convirtió en uno de los máximos referentes de la categoría.



Entre medio de ambos lanzamientos se celebrará en la Argentina un evento muy importante: los 100 años de Fiat.



No es un hecho menor que en estos tiempos se esté festejando un siglo de vida de una automotriz, y que lo haga en el mercado local reflejando también lo que pasa en el mundo.





No se sabe si llegará el evento con alguna novedad, pero el grupo FCA hace pocos días concretó la ampliación de la gama de Renegade con todas las versiones renovadas, lanzamiento que también se concretó en este mes.



La marca, que integra el grupo italiano junto con Chrysler, Dodge y Ram, sumó las versiones Sport y Trailkawk a la ya comercializada Longitude desde el arranque de año, con estética y equipamiento renovados.



Otro de los anuncios del mes llegó de manos de otra firma de alta gama: Lexus. La



El IS es el sedán del segmento mediano (D). Su tercera generación desembarcará en Argentina desde Japón con dos versiones, una naftera (IS 300) y otra híbrida (IS 300h). Ambas versiones cuentan con un motor naftero delantero y tracción trasera.



El IS 300 está configurado con una motorización de 2.0 litros ciclo Otto turboalimentado, de 245CV de potencia máxima y un torque máximo de 350 Nm. La misma, combinada con una transmisión automática de 8 velocidades Sport Direct-Shift, ofrece una sensación de aceleración lineal, excelente performance y una opción de manejo más deportivo. La versión IS 300 estará equipada exclusivamente con el paquete deportivo F-Sport.



Por su lado, el IS 300h cuenta con un motor naftero de ciclo Atkinson 2.5 litros que asociado a un motor eléctrico entrega una potencia máxima combinada de 219CV. El sistema Lexus Hybrid Drive (LHD) combina inteligentemente y de manera continua las ventajas de un motor eléctrico y un motor naftero. Gracias a la tecnología híbrida, el IS 300h Luxury se destaca por una muy buena respuesta en aceleración, máxima eficiencia de combustible, conducción silenciosa y bajos niveles de emisiones.



La RC es la coupé del segmento mediano (D) con motor delantero y tracción trasera, fabricada en la planta de Tahara, Japón. Este modelo llegará a nuestro país en su versión 350, equipada con el paquete deportivo F-Sport.

Estará configurado con un motor naftero 3.5 litros V6, de ciclo Otto, que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades Sport Direct-Shift con inteligencia electrónica, entregando una potencia máxima de 315CV y un torque máximo de 380Nm.



La RC cuenta con un sistema multimedia con pantalla de 10,3", GPS y TV Digital. Además, puede equiparse con el audio Mark Levinson® y 17 parlantes.

Por último, el mes cerrará con un producto masivo: el nuevo Renault Kwid Outsider.

La versión más pequeña de la marca se sumará al mercado con detalles que lo hacen más aventurero, destacándolo en la categoría de los hatch de entrada de gama por su "stilo cross over". Será una de las novedades de la marca que por ahora tiene sin fecha concreta la llegada de la pick up Alaskan, que ya debería estar en producción.

Próximas novedades

Más allá de mayo, una de las presentaciones más esperadas es el nuevo Ford Mondeo Hybrid.

Se trata de un sedán para el segmento grande que llegará antes de finalizar el semestre. Será uno de los lanzamientos más importantes para la marca, ya que significa el debut del óvalo con modelo con nueva motorización.



Se fabricará en México y el mercado cree que esto permitirá un precio más conveniente. De todos modos, tanto los eléctricos como los híbridos gozan de un descuento del impuesto extrazona que mejora los valores finales.



El Mondeo de variante híbrida, en algunos países dispone de una potencia total de 187 CV, fruto de combinar un motor de 2.0 litros naftero con uno eléctrico. La propulsión gestiona mediante un cambio automático y el vehículo ofrece cifras de consumo muy tentadoras: entre 4,2 y 4,4 litros cada 100 km.



En equipamiento tecnológico, incorpora el control de crucero adaptativo con función "Stop & Go", capaz de ajustar la velocidad con la del auto precedente o detenerse por completo si la situación lo requiere.



El Mondeo 2019 también hace gala de la última generación de sistemas multimedia de Ford: el SYNC 3, que se gestiona mediante un display táctil de ocho pulgadas ubicado en la consola central.

Ya en el segundo semestre será el turno de Peugeot y Citroën, con novedades como el nuevo 2008 en el primer caso y animaciones de gama en el segundo. También DS, del grupo PSA, concretará la llegada del DS3 Crossback, el hermano menor del DS7.

Chevrolet también prometió que guarda para fin de año algunas novedades de producto.