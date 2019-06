Más rumores: FCA y Renault podrían terminar juntos como el tercer fabricante más grande del mundo

El proceso de negociación no para. Desde la marca del rombo habían dicho que no hay oferta de la italiana, pero aseguran que hubo un giro en la historia

El proceso de negociación de la fusión entre FCA y Renault se está volviendo casi tan complejo como el caso Ghosn.

Hace unos días el director ejecutivo de Renault, Thierry Bolloré, aseguró que no hay ofertas de Fiat sobre la mesa y que no hay planes de que esa alianza se leve a cabo, pero recientes informaciones de The Wall Street Journal han dado un giro a la historia.



Según la cabecera, el fabricante francés y el italoamericano han seguido en contacto tras el fin de las negociaciones, con esperanzas de alcanzar una reconciliación.



Al parecer los ejecutivos de Nissan, Renault y FCA siguen abiertos a la idea de que el acuerdo podría prosperar, aunque advierten de que las condiciones impuestas por cada lado podrían obstaculizar los intentos de reiniciar las discusiones, según personas familiarizadas con el tema.



El presidente de FCA, John Elkann, quien cerró el acuerdo a principios de junio culpando las condiciones políticas en Francia, también es optimista de que Renault y Nissan arreglarán su alianza pronto, sin embargo, estaría buscando garantías de que el Gobierno francés no intentará dirigir el resultado de las conversaciones de fusión una vez más.



Por otro lado, Nissan no se ha cerrado ante la posibilidad de un acuerdo, pero también le gustaría reformular la alianza para permitir una mayor flexibilidad e independencia para cada socio. Y es que una de las condiciones que Nissan puso sobre la mesa para dar su visto bueno a la fusión fue instar a Renault a que redujera "siginifcativamente" su participación en el fabricante nipón.



Las discusiones de fusión con FCA terminaron abruptamente después de que el Gobierno francés, el accionista más poderoso de Renault, buscara una moratoria para obtener el consentimiento explícito de Nissan. Las exigencias de Francia tampoco ayudaron a llegar a buen puerto, haciendo que Elkann pusiera fin a las conversaciones "con efecto inmediato".



La propuesta de matrimonio ascendía a u$s35.000 millones y de su materialización hubiera nacido el tercer fabricante de coches más grande del mundo, solo por detrás del Grupo Volkswagen y Toyota.



Ahora todas las esperanzas están puestas en otra complicada alianza, la de Renault y Nissan. "Queremos la alianza y una buena cooperación con los japoneses", ha dicho recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron.