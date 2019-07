Vendedores de autos usados también piden incentivos

En junio, las ventas en el sector cayeron 7,3% interanual, mucho menos que los 0km, pero igual quieren un apoyo oficial para salir adelante

La Cámara del Comercio Automotor, que representa a los concesionarios que venden vehículos usados, pidió quedar bajo el paraguas del plan que el Gobierno nacional implemento, con subsidios, para frenar la caída en las ventas de unidades 0km.



"Las buenas medidas implementadas por el Gobierno nacional y algunas provincias, para incentivar las ventas de autos nuevos, deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial", dijo Alejandro Lamas, secretario de la entidad.

"No es tan difícil: Con un poco de creatividad se podrían dar incentivos a este mercado para lograr un movimiento ascendente en la comercialización de vehículos usados, y empujar a todo el sector hacia un círculo virtuoso", indicó.



"Una medida muy importante para el sector sería extender el no pago del Impuesto a los Sellos a las transferencias de los vehículos usados, no sólo durante el período que dure el plan, sino pensando en el largo plazo", agregó.



En junio, las ventas en el sector cayeron 7,3% interanual, según la Cámara. Esto es menos que los 0km que llevan una caída acumulada del 50% en el año.