Toyota es la marca que más aprovechó los beneficios del Gobierno para autos eléctricos o híbridos

La marca japonesa, que también importa Lexus, solicitó más de 2.100 unidades. En total, para el próximo trimestre se solicitaron 2.600 pedidos

El decreto que fue firmado hace dos años por el presidente Mauricio Macri, que establecía la rebaja impositiva para los vehículos híbridos y eléctricos, tiene hoy un principal beneficiario: Toyota.

La automotriz japonesa fue la que más aprovechó esta reducción del 35% del impuesto extrazona que pasó al 2% o 5% de acuerdo a la tecnología, gracias a que amplió la oferta en el mercado local de modelos con nuevas alternativas de propulsión.

Así, de las 2.600 unidades asignadas hasta ahora por el Gobierno para recibir este beneficio, 2.235 fueron para Toyota o Lexus (su división de lujo). Esto es el 86% del cupo entregado, según autoblog.com.ar.



De esa cantidad, la gran mayoría corresponde a unidades de la Toyota Rav4 Hybrid (1.257) y del Toyota Prius Hybrid (806). Este dominio se ampliará a comienzos del año que viene, cuando llegue a la Argentina el nuevo Corolla Hybrid fabricado en Brasil.



En el podio de beneficios arancelarios, recién aparecen muy atrás Renault (114 Kangoo Z.E) y Ford (105 Mondeo Hybrid Vignale).



Que estas marcas hayan recibido un cupo para la rebaja aduanera no significa que ya lo estén trasladando al mercado. Por ejemplo, la marca china BYD logró un permiso para importar con beneficios 20 unidades del E5 eléctrico, pero todavía no se lanzó a la venta en la Argentina. Otro caso: Mercedes-Benz solicitó la rebaja arancelaria para traer dos C 200 EQ Boost, aunque todavía no hay fecha de lanzamiento oficial, aclara el medio especializado.



En total, el Gobierno ya asignó beneficios arancelarios para importar 2.600 vehículos impulsados por energías alternativas. El cupo anunciado originalmente por el presidente Macri fue de 6.000 unidades. Se estima que el año que viene se alcanzará esa cifra. Llegado ese momento, el Estado podría asignar un nuevo cupo o cambiar la fórmula de beneficios.



Las marcas y modelos que ingresaron al cupo del Gobierno son los siguientes:



BYD

- E5 Electric: 20



Ford

- Mondeo Hybrid Vignale: 105



Hyundai

- Ioniq Hybrid: 50



Lexus

- GS 450h: 23

- IS 300h: 69

- LS 500h: 9

- NX 300h: 71

Total: 172 unidades



Mercedes Benz

- GLC 350e: 36

- C 200 EQ Boost: 2

- Total: 38 unidades



Nissan

Leaf: 38



Renault



- Kangoo Z.E.: 114



Toyota

- Prius Hybrid: 806

- Rav4 Hybrid: 1.257



El cupo original del Gobierno es de 6.000 unidades, mientras que se asignaron 2.600 unidades. Quedan para el trimestre unas 3.400 unidades.