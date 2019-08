Alberto Fernández hizo un anuncio presidencial: "General Motors va a producir una camioneta en la Argentina"

Desde la compañía, le informaron al candidato del Frente de Todos que iinvertirán 300 millones de dólares para fabricar un nuevo modelo en el país

Si bien el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, estará reuniéndose en estos días con fondos de inversión que le pidieron un encuentro, confirmó que ya ha recibido "a la gente de General Motors, que tienen una inversión importante para producir una camioneta en la Argentina y que la van a seguir llevando adelante convencidos que con nosotros se va a poder trabajar".

En este proyecto se prevee una inversión de 300 millones de dólares. El objetivo será fabricar en su planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe, un nuevo modelo mediano del tipo SUV, la que estaría en el mercado recién para el 2021.



Esta noticia llega en un momento difícil para el sector automotor, e incluso para la misma General Motors, ya que a mediados del mes de junio suspendió por un mes su producción y una parte de sus empleados percibió el 70% de su salario.

Durante ese mes de "parada técnica", además, una parte del plantel de personal realizó tareas de mantenimiento de la línea en previsión de la implementación del nuevo modelo que GM comenzará a producir en Alvear a fines de 2020, según habían informado los voceros.

Fernández también advirtió que "el daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses, pero hay que mejorar lo que se pueda para que la gente no sufra" y volvió a insistir: "Lo que le digo siempre al Presidente es que no mezcle la campaña con la presidencia, tiene que cumplir el rol de presidente y prestar atención".

Aunque está dispuesto de dialogar con Macri las veces que sea necesario, también advirtió que "el Presidente tiene que cuidar las reservas, pero pareciera que están decididos a liquidarlas para que el dólar no se escape. Y se sigue escapando. Recordemos que llegó a costar $67. Lo logramos bajar a $57, $58. Hay que hacer un esfuerzo pero no al costo de liquidar reservas todos los días".