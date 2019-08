Fiat y Jeep suman beneficios para ayudar a los suscriptores a un plan de ahorro

Además de las medidas del Gobierno, la marca ofrecerá más alternativas de pago para quienes deben abonar las elevadas cuotas mensuales

A las medidas que lanzó el Gobierno para paliar la crisis de quienes tienen un plan de ahorro y por la devaluación vieron como sus cuotas se duplicaron, el grupo FCA, que comercializa las marcas Fiat y Jeep, entre otras, sumó beneficios especiales para los que están suscriptos a un modelo de las marcas.



"Consciente de la coyuntura socioeconómica y con el fin de atender la problemática de muchos de sus clientes de Fiat Plan y de Jeep Plan, FCA S.A. De Ahorro para Fines Determinados ofrece diferentes facilidades tendientes a mitigar el impacto de la devaluación y la inflación en las cuotas de los planes".



De esta manera, FCA presentó una serie de medidas extras a las que presentó el Gobierno para ayudar a los suscriptores.



Las mismas consisten en un menú de opciones de pago de las cuotas de modo extraordinario y por tiempo limitado que resulta incluso más favorable a la plasmada en la Resolución General 2/2019 de la Inspección General de Justicia, orientado tanto a atender a suscriptores en mora o con dificultades para afrontar el pago de sus cuotas, como a suscriptores que hayan renunciado a su plan o que el mismo se les haya rescindido, y también a nuevos suscriptores, conforme se detalla seguidamente.



Las alternativas vigentes que tiene FCA S.A. De Ahorro para Fines Determinados para sus clientes son las siguientes:



A) Para suscriptores en mora (adjudicados y ahorristas)



- Prorrateo de deuda: Consiste en que el cliente solicite el prorrateo de cuotas adeudadas en 12, 24 o en todas las restantes a devengar actualizadas a Valor Móvil ( es el precio de lista de venta al público vigente, incluyendo los impuestos, tasas y contribuciones que lo gravan, informado a la Inspección General de Justicia), sobre las que no se cobrará intereses punitorios.



B) Para suscriptores con dificultades para afrontar el pago de sus cuotas (adjudicados y ahorristas)



- Diferimiento con cuota reducida por 12 meses: los suscriptores con 24 o más cuotas a devengar podrán acceder a pagar las próximas 12 cuotas con una reducción del 25%, pagándose la diferencia en las cuotas restantes del plan posterior al periodo de diferimiento o previo al momento de la aceptación por parte de FCA del Pedido de Unidad para el caso de ahorristas. Una alternativa más favorable que la que avala la IGJ, que sólo plantea una reducción de 20% en el valor de la cuota por 5 meses y a devolver en 12 meses o de manera anticipada al momento de la entrega de la unidad (en el caso de ahorristas); ó



- Diferimiento con cuota reducida por 6 meses: los suscriptores con 18 o más cuotas a devengar podrán acceder a 6 cuotas con una reducción del 25%, pagándose la diferencia en los mismo términos que la propuesta anterior, ó.



- Diferimiento con cuota fija: los suscriptores con 24 o más cuotas a devengar podrán acceder a 12 cuotas FIJAS al Valor Móvil (*) devengado en Julio 2019. Fijando así las cuotas a los valores anteriores a las devaluaciones del corriente mes. La diferencia se pagará de la misma manera que las propuestas de los puntos anteriores, salvo para el caso de los ahorristas, que se le suma el beneficio de optar no pagarla hasta tanto solicite su unidad.



Los suscriptores morosos que regularicen su situación por medio de los prorrateos de deuda explicados en los puntos anteriores, también podrán acceder a este beneficio.



Las 3 propuestas de diferimiento serán aplicables durante su vigencia a todo plan de ahorro independientemente de su fecha de agrupación (la Resolución General 2/2019 IGJ limita el alcance a grupos integrados hasta el 31 de Agosto de 2019). Esto sirve para darle tranquilidad a nuevos suscriptores de FCA Plan de Ahorro, que tendrán los mismos derechos.



En todos los caso los diferimientos aplican solo sobre Cuota Pura y Cargas por Administración (arancel administrativo)



C) Para suscriptores que hayan renunciado a su plan o que el mismo se les haya rescindido



- Podrán reactivar su plan cancelando las cuotas devengadas a Valor Móvil actual, de forma total o prorrateada, sin que se les cobre intereses punitorios sobre las cuotas morosas en las condiciones señaladas en el punto A).



- O bien podrán reutilizar los fondos netos ahorrados, actualizados a Valor Móvil, tanto para suscribirse a un nuevo plan con cuota reducida por la aplicación de los mismos o utilizándolos como licitación para lograr ser adjudicado en el

nuevo plan. (Solo clientes Fiat Plan)



D) Para nuevos suscriptores



- Planes de cuota fija por un año y/o reducida. (Modelos Fiat: Mobi, Uno, Argo, Cronos, Toro, Ducato, Strada y Fiorino; Modelos Jeep: Renegade y Compass)



- También los suscriptores que hayan renunciado a su plan o que el mismo se les haya rescindido y deseen reutilizar los fondos netos ahorrados, podrán acceder a estos nuevos planes



Para informarse sobre el resto de los Términos y Condiciones que aplican a estas alternativas pueden consultar al 0810-222-3428 (FIAT) o 0810-333-5337 (JEEP) o bien a través de nuestra red de Concesionarios Oficiales.

El plan del Gobierno

La medida nacional establece que las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de "grupos cerrados" deberán ofrecer a los suscriptores ahorristas y adjudicatarios que no registren una mora superior a tres cuotas, el diferimiento del pago de un porcentaje no inferior al 20% de las cuotapartes.

Así lo establece la resolución 2/2019 de la Inspección General de Justicia (IGJ), publicada hoy en el Boletín Oficial:

La decisión de la IGJ surge de la presentación efectuada por la Cámara de Ahorro Previo Automotores, a través de la cual se solicitó autorización para ofrecer el diferimiento de cuotapartes de las cuotas de los planes de ahorro que administran.

Dicho diferimiento será ofrecido hasta el 31 de diciembre de 2019 y se aplicará como mínimo durante cinco meses desde la aceptación por parte del suscriptor.

Según la resolución de la IGJ, el diferimiento será aplicable a los planes de ahorro que se hubieren agrupado hasta el 31 de agosto de 2019, y los talones de pago discriminarán el monto total de la cuotaparte y el que corresponda deducido el porcentaje diferido.

No obstante, los suscriptores conservarán siempre la facultad de abonar el total al vencimiento de la cuotaparte.

El ofrecimiento del diferimiento será opcional de las administradoras, respecto de los suscriptores que sean parte de procesos judiciales.

Hasta el 30 de junio de 2020, las administradoras suspenderán el cobro de los intereses punitorios pactados contractualmente como sanción por los pagos realizados fuera de término, a los suscriptores morosos.

El diferimiento se aplicaría al universo de ahorristas y adjudicatarios que pudieren haber visto afectada su capacidad de pago de las cuotas de sus planes, a partir de los aumentos de los precios de los bienes suscriptos.