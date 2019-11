KyC, una marca china de camiones desembarca en el país de la mano de Lifan

Sumó cuatro opciones pensadas especialmente para el trabajo. Con esta incorporación, son 9 las compañías que asiáticas que ofrecen estos modelos

El segmento de los camiones livianos recibió en los últimos años muchos jugadores de origen chino, los cuales se destacan por tener una buena relación entre la capacidad de carga y su precio, siendo así muy útiles para el trabajo.

Algunas de las que se encuentran en el mercado son Lifan, Jac Motors, Foton, Hino, Shineray y DFSK. A estos se suman otras de diversos orígenes como Zanella y Hyundai, que también tienen modelos de esta categoría.

En cuanto a la nueva compañía, llega al país de manos de Lifan. La misma se comercializará en la red de concesionarios de Lifan Argentina con los mismos estándares de calidad de servicio comercial y postventa que el resto de la gama.

Las siglas significan Chongqing Changan Kuayue Automobile Co. LTD, y es una compañía que arriba a la Argentina con vehículos enfocados en el transporte de carga. KYC fue fundada en 1999, siendo una empresa conjunta entre Chongqing Kuayue (Group) Co., LTD. Y Chongqing Changan Automobile Co., LTD, Company, una típica compañía de propiedad mixta de capitales privados, y que actualmente cuenta con una capacidad de producción de 200.000 vehículos anuales, cifra que llegará a los 450.000 a finales de 2020, cuando concluyan los trabajos en la nueva y moderna planta de la marca en la ciudad de Chongqing.

En cuanto a su desembarco en la Argentina, KyC llega con la línea de camiones Mamut, integrada por cuatro versiones: cabina simple, cabina doble, Box Dual y Box refrigerado Dual.

Las propuestas cuentan con un motor naftero 1.5 litros de 16 válvulas y 108 CV, con un torque máximo de 143 Nm. Se asocia a una caja manual de 5 marchas.

Es un motor con cadena de distribución y pueden utilizar nafta Súper. A su vez, tienen un acuerdo con la firma Gas Technology, con la que acordaron poder equiparlos con equipo de gas natural comprimido (GNC), sin perder la garantía del fabricante.

En cuanto al rango de capacidad de carga, arranca en los 1.3T (versión cabina Simple Doble) hasta 1.8T (versión Cabina Simple con duales traseras). Todos los modelos de la gama, poseen tracción trasera, proporcionando de esta manera un mejor control sobre la carga.



Las versiones son las siguientes:

- El Mamut Cabina Simple cuesta $1.196.000. El X3 Cabina Simple es la versión con mayor capacidad de carga (1.800 kilos) por su caja de 3.200 mm de largo, 1.680 mm de ancho y 360 mm de alto de barandas perimetrales rebatibles.



- El Mamut Box Dual, cuesta $1.397.000. Mamut X3 Box: Su caja "paquetera" con portón trasero de 2 hojas, una puerta lateral, y capacidad para transportar 9,5 m3 de volumen de carga (de carga de 3.190 mm Largo / 1.700 mm Ancho / 1.750 mm. Capacidad de carga: 1.700 kgs.



- El Mamut Box Refrigerado, cuesta $1.852.000. Mamut X3 Box Refrigerado: Esta versión es especial para carga que requiere climatización en frío con un rango que va desde los -5° hasta -18°.



- El Mamut Cabina Doble, cuesta $1.240.000. Mamut X3 Cabina Doble: Es la variante carrozada con doble cabina, o sea que permite hasta cinco ocupantes máximo.

Su zona de carga de 2.550 mm Largo / 1.600 mm Ancho / 360 mm de alto de barandas perimetrales rebatibles. Capacidad de carga: 1.300 kgs. Acceso a zona de carga: laterales rebatibles por tres.