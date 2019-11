Por la suba de cuotas, en Tucumán retrotraen los planes de ahorro a mayo 2018

La Justicia aprobó la medida de amparo para frenar los incrementos. El Defensor del Pueblo, Fernando Said Juri, dijo que el incremento fue de hasta un 300%

El Defensor del Pueblo, Fernando Said Juri, informó que la Justicia aprobó la medida de amparo solicitada para frenar los incrementos en las cuotas de planes de ahorro de automotores 0 Km.



La decisión fue tomada por los jueces Raúl Bejas y Alberto Acosta. Esto significa que se deben retrotraer las cuotas a mayo de 2018 para todos los ciudadanos de la provincia que están pagando planes de ahorro. La medida será notificada a partir de la semana que viene, cuando el expediente vuelva al juzgado



"La jueza en primera instancia hace lugar a parte de lo reclamado, no nos hacía lugar a retrotraer la cuota a mayo (2018) sino a partir de julio con un diferimiento de 20%", contó Said Juri a Cadena 3.



Y añadió: "La Cámara nos dio la razón y hoy todo tucumano está alcanzado por la medida, el precio se va a retraer al 1 de mayo de 2018 y no se va a actualizar con valor auto sino con el índice del costo de vida".



"Si bien la inflación fue altísima el año pasado, en los autos el incremento fue de hasta del 300% en algunos casos, la medida hace justicia sobre todo para el más vulnerable", cerró.



Informe de Gabriel Melián.



Octopodo

© Copyright 2019 Octopodo - Powered by Cadena 3