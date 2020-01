La industria automotriz no repuntará en 2020: prevén que las ventas de autos 0km volverán a caer hasta un 7%

Lejos de pensar en recuperarse, la industria automotriz espera que este año los patentamientos sigan cayendo en los próximos meses

La venta de autos 0km cayó más de 40% en 2019, y para 2020 las expectativas no son mejores.

Te puede interesar Crisis en el sector: la venta de motos 0Km se derrumbó 44% en 2019

De acuerdo con las proyecciones de la consultora Invenómica, este año los patentamientos (automóviles y vehículos livianos) se ubicaría en 410.000 unidades, lo que implicaría una baja de 7% respecto al desempeño del año pasado.



"La recuperación de la economía y las expectativas del consumidor deberían ser mucho más rápido de lo esperado para poder verificar efectivamente una recuperación de las ventas de vehículos", señaló Horacio Larghi, director de esta consultora.



Según Larghi, hay varios indicadores que anticipan que la recuperación de la industria difícilmente sea en 2020. En primer lugar, ubica a la cantidad de sueldos necesarios para comprar un vehículo. En 2019, según si análisis, la proporción necesaria se incrementó significativamente: mientras que en 2018 se necesitaban 14,8 sueldos para comprar un vehículo pequeños (modelos como Yaris, Gol Trend, Polo, Argo, 208, Etios, Onix), a fines del año pasado la cantidad aumentó a 17,8 sueldos.

Te puede interesar La venta de autos usados mantiene buen ritmo pese a la crisis de los 0km

El indicador de 2019, de acuerdo con su estudio, implica que se retrocedió a un nivel similar al que se observaba en 2010, cuando era de 18,3 sueldos. "Posiblemente, los incrementos de sueldos le ganen a la inflación de los vehículos en 2020, pero difícilmente la cantidad de sueldos para comprar un vehículo se ubique en los niveles registrados (siquiera) en 2018", estimó el especialista.



En segundo lugar, se encuentran los salarios. "Entre 2016 y 2019 el salario real de los trabajadores se contrajo alrededor de 21%. En 2020, la perspectiva es un poco más alentadora y los salarios posiblemente le ganen a la inflación. Pero esa recuperación no tendrá un impacto significativo en la compra de bienes de capital. Las finanzas de los hogares se encuentran sumamente complicadas. Y estos tienen prioridades más importantes que comprar un vehículo nuevo ante una leve mejora del salario real", afirmó Larghi.



El especialista señala que, en tercer lugar, se encuentran los costos de mantenimiento: el elevado costo de seguro y patente de un vehículo nuevo debilita la renovación del parque automotor. "En otras palabras, no es lo mismo el costo de patente y seguro de un 0 km a un vehículo de dos o más años de antigüedad. Nuevamente, ante una leve mejora de los salarios, los consumidores intentarán satisfacer necesidades más básicas que debieron relegar en los últimos años", sostuvo.



En cuarto lugar, se ubican los préstamos, ya sean prendarios o personales, que pese a la reducción en las tasas de interés que se viene observando desde hace varias semanas, aún se encuentran en niveles muy altos. "El financiamiento es una variable clave para que la industria automotriz pueda expandirse, y gran parte de la posible recuperación de la industria en 2020 dependerá de este punto", explicó.



"Y en quinto lugar, aunque no por ello menos importante que los puntos anteriores, se encuentran las expectativas del consumidor. Mientras la confianza del consumidor no mejore respecto a, entre otras cosas, su situación laboral o la economía en general, la demanda de vehículos difícilmente cambie de tendencia", resaltó el especialista.