Sorpresa: Jeep mostró la pick up Gladiator que llegará a fin de año

Será la pick up off road mediana más extrema. Todos los detalles de una "bestia" que quiere ganar terreno en el segmento más competitivo

FCA se llevó todas las miradas en la costa argentina, donde desembarcaron todas las automotrices para mostrar sus novedades.

En este caso, no solamente expuso sus productos en varios stands, sino que anticipó productos inesperados.

Uno de las más explosivos fue la llegada de la nueva pick up Gladiator al país, lanzamiento que se concretará este año.

La confirmación fue en el parador "Nómade", donde Pablo García Leyenda, director Comercial de FCA Argentina, fue el encargado de realizar el anuncio.

"Esta es la sorpresa que teníamos guardada. Aclararles de entrada que esto es un prototipo que está realizando ensayos de validación en caminos de Argentina, Colombia y Costa Rica, previo a su lanzamiento comercial en América Latina", aclaró.

La pick up está basada en la nueva generación del Wrangler. Su esencia es para el off-road, y no tanto para el trabajo (su capacidad máxima de carga es de 770 kilos). "No es una unidad que tendrá la configuración que vamos a comercializar en Argentina, pero no queríamos dejar de mostrarla", sostuvo Pablo Leyenda, quien agregó que el modelo será lanzado durante el segundo semestre de este año.

El Jeep Gladiator se produce en Estados Unidos, la misma planta donde se fabrica el Wrangler JL y desde su producción, la planta está sobre saturada por los pedidos de la pick up. "Se triplicó las estimaciones de Jeep y ya es un éxito comercial en otros mercados", aseguró el directivo.

La Gladiator se venderá en la Argentina con la misma combinación mecánica del Wrangler JL: motor naftero Pentastar V6 3.6 (285 cv y 353 Nm). Tendrá caja automática de ocho velocidades, con convertidor de par, además de tracción a las cuatro ruedas (desconectable, con reductora y bloqueo de diferenciales delanteros y traseros).