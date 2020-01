Chevrolet confirmó la producción de un nuevo SUV compacto en Sudamérica

La marca fue quien dio a conocer la noticia y dijo que se sumará al competitivo segmento de los "compactos". En China, ya se vende este producto

Después de varias idas y vueltas, Chevrolet confirmó, mediante un comunicado, que fabricará un nuevo SUV compacto en Brasil.

La noticia llegó acompañada de una foto parcial del vehículo, donde se bien no da nombre, todo indica que sería la renovación de la Tracker.



La actualización del modelo ya se conoce en otras partes del mundo, como China. Pero hasta ahora la marca no había dicho dónde la iba a producir en Sudamérica. A la Argentina llegaría en 2020.



Este SUV se producirá en São Caetano do Sul, en San Pablo, y estará a la venta en ese país en marzo. Competirá contra sus principales contrincantes, que son Ford EcoSport y Renault Duster, a quienes en los últimos tiempos se sumó Jeep Renegade, Honda HR-V, y Peugeot 2008, entre otras.

"Será el primer SUV compacto de Chevrolet producido en Brasil. Llegará a los concesionarios locales antes del fin del primer trimestre de este año con conceptos tecnológicos innovadores relacionados a conectividad, seguridad y eficiencia energética", sostuvo Carlos Zarlenga, presidente de GM América del Sur, refiriéndose a Brasil.



La nueva Tracker incorporaría mucho del nuevo equipamiento de los modelos de la marca, como Internet, un punto clave que marcaría una diferencia importante con la competencia.



En cuanto a mecánicas, aseguran que llevará el tres cilindros 1.0 de 116 CV del Onix, combinado con una caja manual o automática de seis marchas. Pero además un 1.2 -también 3 cilindros- turbo de alrededor de 140 CV.

Mientras la marca confirmó esta noticia, en la Argentina sigue avanzando en la producción del nuevo modelo en Alvear, provincia de Santa Fe, donde están trabajando de forma constante para que el producto este listo a fin de año.

Tampoco se ha confirmado de qué se trata, pero todo indica que sería un nuevo jugador para el creciente segmento de los SUV.