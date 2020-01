Mercedes Benz pone punto final a la fabricación de la pick up Clase X en todo el mundo

La cancelación del proyecto se había anunciado el año pasado en la Argentina, donde se fabricaría para la región. Ahora también se suspende en España

La pick up Clase X de Mercedes Benz llegó a su fin. Con una corta vida que comenzó en 2016, presentado el prototipo en 2018 y puesta a prueba a fines de ese mismo año, la marca anunció que el modelo no se fabricará más.

Los primeros indicios de lo mal que venían las cosas se dieron el año pasado, cuando Mercedes Benz cortó su relación con Nissan-Renault, donde se fabricaría en la Argentina para toda la región, y se informó que la pick up no llegaría al mercado.



Donde siguió en pie fue en Europa, fabricada por Nissan en Barcelona, hasta que ayer, por medio de un comunicado, se informó que la planta dejará de fabricar la pick-up de Mercedes-Benz.



El vicepresidente senior y presidente del comité de dirección de Nissan en Europa, Gianluca de Ficchy, lo informó a los comités de Nissan en Zona Franca y Montcada, según informaron fuentes sindicales a Europa Press.



La fábrica, que se encuentra por debajo del 30% de su capacidad productiva, fabricó un total de 8.000 unidades del modelo de Mercedes-Benz el año pasado, lo que representa un 14,5% de la producción de la planta, que alcanzó los 55.000 vehículos anuales en 2019.



El fin se llevará a cabo el 2 de mayo. Así, la línea 2 de la fábrica catalana, donde se producen las 'pick-ups' para Nissan (Frontier), Renault (Alaskan) y Mercedes-Benz, continuará solo con la producción de los dos primeros modelos.



Los socios en el proyecto exigieron a la dirección de la multinacional que se concreten las nuevas inversiones comprometidas para la planta de Barcelona y se adjudiquen nuevas producciones a la fábrica para "garantizar la continuidad y estabilidad de la planta y de los puestos de trabajo".



Para el comité de empresa, esta decisión representa "un riesgo para la sostenibilidad de la planta", al tiempo que destacan que se está analizando la estrategia que llevará a cabo la compañía, sin que se hayan concretado, de momento, "posibles excedentes de plantilla hasta que no haya una definición industrial para Nissan en España".



Destacan, a su vez, que en la reunión mantenida esta mañana exigieron la "concreción inmediata" de un proyecto industrial que suponga una garantía clara de estabilidad laboral para todas las personas que trabajan en dicho centro.



"Hasta el día de hoy, ha habido conversaciones con las diferentes administraciones, hablando sobre nuestro futuro industrial. Pero hay que ir a más, hay que defender un proyecto industrial, por lo que desde el comité de empresa realizaremos asambleas informativas en los comedores donde ampliaremos esta información y convocaremos a una concentración para el próximo 4 martes 4 de febrero en el Consulado General de Japón", añadieron desde el comité de empresa.