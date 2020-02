Cuál es la estrategia de General Motors para seguir a flote

General Motors matará una marca, saldrá de dos mercados clave y venderá una fábrica para seguir a flote. Cuál es la estrategia a seguir

La gigantesca productora de automóviles General Motors acaba de tomar varias radicales decisiones para su negocio. En primer lugar, GM disminuirá sus operaciones en Australia y Nueva Zelanda de forma significativa, casi desapareciéndolas.

Lo anterior no solo abarcaría ventas, sino también tareas de diseño e ingeniería dentro de estos países. Esto, como parte de los esfuerzos de la marca para salir de mercados no tan provechosos fuera de Estados Unidos y China, señala Reuters.



Además, la compañía automotriz también se planea deshacer de una de sus marcas para 2021. Específicamente mataría la línea Holden, exclusiva de Australia y que está bajo control de GM desde hace casi un siglo. Los cambios no se limitan a Oceanía.

También en Asia, la empresa aseguró que había llegado a un acuerdo con Great Wall Motor Co, un negocio de China. A esta socia le cedería el control de una de sus plantas de manufactura más importantes en Tailandia.



La idea de recortar gastos y crear negocios productivos resulta, casi necesariamente, en tomar estas decisiones complejas. La marca, si desea recuperar su estabilidad financiera, ciertamente tendrá que salirse de estas regiones. Ya si en un futuro considera que vale la pena regresar y hacer la inversión, lo hará. Pero no es una buena idea solo mantenerse en una región que es más una carga que un beneficio solo por si llega a ocuparse.