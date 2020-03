Renault celebra los 65 años de la fábrica de Córdoba y anticipa que buscarán especializarse en utilitarios

Durante los festejos por el aniversario de la planta de Santa Isabel, directivos contaron los planes, lanzamientos y próximas novedades que tendrá la marca

Un nuevo aniversario de la planta de Renault en Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, convocó a las autoridades de la francesa para celebrar este acontecimiento, y lo hizo con varios anuncios.

Con Pablo Sibilla a la cabeza, flamante director de la marca, los planes de la automotriz buscarán dar un giro y concentrarse en un segmento: los utilitarios.

Actualmente, en Córdoba se fabrican Sandero, Stepway y Logan, además de Kangoo, el vehículo que buscarán fortalecer este año.

A esto se suma que en ese lugar, Nissan (su socia), fabrica la pick up Frontier, y todavía está en "stand by" el proyecto de producir la nueva pick up de la marca del rombo, Alaskan, que debía llegar al mercado en 2019 pero nunca lo hizo.

Esta suspensión se dio, según el directivo, tanto por la situación del país como por la salida, el año pasado, de Daimler de la alianza, que decidió cancelar el proyecto de la pick up Clase X, que se haría en conjunto.

Kangoo, un modelo donde pondrán más atención.

Estas declaraciones se dieron mientras salía de la línea de producción el vehículo número 3,2 millones de Renault. Fue una Kangoo, el tercer modelo más exitoso de los 33 que lleva fabricados a lo largo de su historia, por detrás de Clio y de Renault 12.



Para Sibilla, este año el mercado automotor será "similar a 2019", con lo que se esperan entre 380.000 y 400.000 patentamientos. Pese a la baja de las tasas de interés, la esperada reactivación llegaría recién a fin de año o en 2021.



Otro aspecto clave para la marca es mejorar la exportación, para lo cual piensan trabajar más fuerte en la Kangoo, para que llegue a otros mercados.

"El mercado de utilitarios en Argentina es muy fuerte y en el ADN de Santa Isabel está el gen de estos productos. Además, es más fácil exportarlos, porque son menos sensibles a los vaivenes del tipo de cambio local. Lo natural es que los coches de entrada de gama se fabriquen en Brasil y que la industria argentina se especialice en utilitarios", explicó.



En cuanto a inversiones, desde la marca confirmaron que recién terminaron de desembolsar más de u$s600 millones para fabricar las nuevas pick ups, y por ahora no hay otro planes. Si el mercado interno no se reactiva, tampoco se sumarán empleados.

A fin de mes, vencerá el acuerdo que firmó en 2019 con el Smata, que redujo a seis horas el turno de trabajo, con el que asumió el compromiso de no reducir su plantel. Todavía no se sabe que pasará en 2020.

Renault Zoe, muy cerca de la Argentina.

Por otro lado, adelantaron los lanzamientos para el año. Entre ellos se encuentran el Zoe eléctrico al país, que sería el segundo modelo de la marca con esas características, ya que venden el Kangoo ZE, además de presentar las nuevas versiones de Sandero RS, Megane RS y Duster.

La fábrica Santa Isabel, hoy

En la planta, actualmente se fabrican 226 vehículos por día, de cinco modelos: Nuevo Renault Sandero, Nuevo Renault Stepway, Nuevo Renault Logan, Nuevo Renault Kangoo y Nissan Frontier y trabajan alrededor de 2200 personas.

Desde 2015 a la fecha, la fábrica vivió un profundo proceso de transformación -tanto a nivel tecnológico como a nivel cultural - y hoy está al nivel de las mejores plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi del mundo.

En ese contexto, está incorporando las últimas tecnologías de la "industria 4.0" a su proceso productivo. Con más de 120 robots incorporados en los últimos años, carros guiados de manera automatizada, tablets en los puestos de trabajo de los operadores, formaciones con realidad virtual e impresoras 3D, la fábrica busca constantemente evolucionar y ubicarse a la vanguardia de la tecnología aplicada a la industria.

También, en los últimos años, se radicó aquí un polo de ingeniería regional. Más de 200 personas trabajan brindando el servicio de ingeniería para toda la Región América, y también para proyectos globales.