"El coronavirus es un momento épico para no hablar de subsidios y hablar de creación de trabajo"

El titular de FCA Automobiles, Cristiano Rattazzi, habló del avance del virus y la falta de incentivos en la Argentina por el peso de impuestos distorsivos

El presidente de FCA Automobiles Argentina, Cristiano Rattazzi , se refirió al avance del coronavirus en el mundo y la falta de incentivos en la Argentina por el peso de impuestos "distorsivos" como ingresos brutos más el pago de retenciones y la diferencia entre el dólar oficial, al que tienen que exportar, y el dólar blue, que es al que se accede en el mercado. En este sentido, consideró que la pandemia puede dar lugar a un "momento épico" para que el Gobierno argentino "deje de hablar de subsidios y empiece a hablar de creación de trabajo" .

Ratazzi se refirió a la situación de Italia, donde hay más de 1000 muertos por coronavirus y 15.000 infectados. Dijo que en ese país se anunció que el Estado pagará todas las horas que nadie trabaje, mientras que, en la Argentina, si llega a dictarse una cuarentena, "no hay ninguna ayuda verdadera para las empresas".



"Las empresas están muertas bajo una cantidad de impuestos que no hay en ningún otro lugar del mundo. Ingresos brutos desapareció hace 60 años y no hay nadie que aplique retenciones a las exportaciones. Solamente Rusia, que es un país sui generis, y algunas islas. Nosotros tenemos retenciones absurdas que terminan distorsionando todo el mercado y eso es un problema grave porque entonces decimos 'queremos exportar más', pero mirá la señal que le das a los mercados", declaró a La Nación.



"En el mercado en general tenemos un dólar de $82 a $90. Si queremos comprar eso sale. Entonces ese es el precio de mercado del dólar y queremos exportar a $60 y queremos exportar soja a $42. Tenemos que inventar cualquier cosa y todas las señales son 'mirá lo que digo y no lo que hago'. Lo que hacés es que estás destrozando la capacidad de crear otra vez un país exportador, no solo de soja o petróleo sino de todos los productos que puede hacer la Argentina y que hace bien", agregó.



De acuerdo con esto, dijo que si bien el coronavirus es un golpe, tendría que despertar a todos los argentinos para que digan "tenemos que cambiar la Argentina que estamos armando".



"Está todo controlado, no hay ninguna iniciativa. Los impuestos son absurdos e impagables y de lo único que se habla es de cuánto subsidio pueden dar, en lugar de cuánto trabajo podemos crear. Habrán algunos que necesiten subsidios, pero ayuden a la gente a ganar plata haciendo cosas útiles para ellos y el país. El coronavirus sería un momento épico que podríamos tratar de usar porque hay que buscar hacer algo diferente porque así no vamos a ningún lado ", aseguró.



Consultado acerca de los dichos del presidente Alberto Fernández acerca de que la economía puede caer aún más por el coronavirus , Rattazzi dijo que eso significa que, si bien está todo parado, puede ser "peor porque algo está funcionando". Sin embargo, dijo que no concuerda con echarle la culpa de todo al ex presidente Mauricio Macri porque la decadencia argentina ya lleva 90 años.



"La Argentina tiene salida, pero con unas ganas épicas de decir cambiemos, hagamos algo diferente. De hecho una muestra de que hay voluntad es que, a pesar del complicado final de Macri, todavía hay un 41% que dice queremos hacer algo diferente. Gente que se pregunta porqué estamos así. Vaca Muerta está absolutamente parada y se habla de subsidiarla cuando el precio del petróleo baja o sacarle cuando sube. ¿Por qué no dejamos que vivan sobre los valores que valen esos productos en el mundo y que se consolide en función de lo que valen en el mundo? Lo mismo con el campo. Cuando sacas toda la rentabilidad y la llevas a Buenos Aires estás condenando a la pobreza a todos los pueblos que viven de eso, pero que no estando la rentabilidad no crecen", concluyó