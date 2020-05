¿Tenés ganas de viajar?: Te contamos cuándo y cómo volverá el turismo

En el sector definen protocolos para hoteles, medios de transportes, excursiones y agencias de viajes. Además, toma protagonismo una nueva actividad

El turismo está atravesando el momento más duro de los últimos años.

"Fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver", explicó Virginia Landetcheverry, fundadora de la Agencia de Viajes Mater Sustentable y de la consultora Tres Ejes.

En este escenario, explicó a iProfesional cómo es el contexto que atraviesan actualmente y cuáles son las salidas que están analizando para volver, en algún momento, a retomar la actividad.

Por un lado, las provincias junto con municipios y el Gobierno Nacional están trabajando en nuevos protocolos para que cada sector corrija su negocio, desde las agencias de viajes hasta los micros o medios de transporte, hoteles y excursiones.

¿Cuándo sería el retorno?

"Lo que se está viendo es que recién sería en septiembre, con medidas acordes a un escenario post-pandemia, donde el distanciamiento seguirá siendo clave", explicó la experta.

Sin embargo, junto con el regreso de la actividad se estudian diferentes variables. La Argentina y el mundo después del coronavirus tendrá nuevos hábitos, y aparecerán también nuevas oportunidades.

Cambio de protocolos para hoteles, transporte y agencia de viajes.

"Hay que ver nuevos escenarios para que prosperen actividades turísticas que hasta ahora no fueron tan valoradas, o lo hicieron, en el caso de la Argentina, mucho más los extranjeros que lo locales", explicó la Virginia.

Según Landtcheverry, la realidad que atraviesa el mundo dejará su huella, y el turismo sustentable tomará más protagonismo.

"Los extranjeros ya lo hacen. Es un turismo rural, campesino e indígena, con base comunitaria, donde el visitante puede acceder a la comunidad y conocer sus costumbres, compartir su casa, su gastronomía, sus talleres, sus experiencias", explicó la directora de Mater Sustentable.

Turismo nativo

"El viajero de estas experiencias tiene otro ritmo, porque la experiencia brinda el poder detenerse. En este contexto de pandemia, donde nos tuvimos que detener, e integrar lo inesperado, ya mucha gente lo buscaba, el detenerse y compartir con el otro, con la experiencia, una conexión más enriquecedora", comentó la directora.

En estos recorridos que se realizan en un turismo sustentable, son muchos días donde se vive la estacionalidad de un lugar, brindando experiencias en momentos que no son masivos. En general, se eligen fechas donde no se amontona tanta gente. Por ejemplo, un turista que elige estos viajes, no iría a las Cataratas un fin de semana largo, porque se evita el tumulto, justo lo que propaga la necesidad del distanciamiento social.

El tumulto en el turismo quedó para otros tiempos.

"Creemos que ya había una toma de conciencia y ahora empieza a crecer, porque vemos el impacto que se genera en el destino elegido, tanto ambiental como social", explicó.

Según vienen observando desde la agencia de viajes, ya se estaba tomando más conciencia en cuanto a la importancia de la soberanía local, en la elección de viajes a destinos más cercanos, y cortos por el aumento del dólar, pero ahora hay un cambio mayor.

La gran pregunta es, si la toma de conciencia será para siempre o, como sucede muchas veces, será pasajero.

"Creo que como la vida misma, como cualquier proceso de crecimiento y de aprehender, estará la gente que por un tiempo hará algo desde la culpa, otros que serían como un cambio más aparente y marketinero, y otros lo harán como un cambios genuino de vida", explicó la especialista.

Recorridos en autos

Dentro de esta serie de cambios y la búsqueda por retomar la actividad, también se estudian diferentes caminos para salir adelante.

Por ahora, 50 personas en un micro sería difícil de transportar, pero aparece la opción de hacerlo en auto, con un guía chofer que pueda generar la experiencia; o hasta en un motorhome, otra de las acciones que están analizando.

"Al francés le gusta eso. Le encanta tomar un vehículo, y que el chofer lo conduzca y lo lleve, con la posibilidad de parar en cualquier lugar. También los alemanes están buscando este tipo de turismo"; comentó Virginia.

Recorridos motorhome, una alternativa para el aislamiento.

En cuanto a la sustentabilidad, y aunque los autos son contaminantes del medio ambiente, cada vez hay más vehículos que tienen alternativas sustentables para moverse y hacer un buen combo, como los híbridos o eléctricos.

"Este momento sirve para repensar productos y servicios, armar oportunidades únicas, en el sentido de poder mirarse para dentro y nutrirse de afuera. Para trabajar en sustentabilidad hay que trabajar en red, y desde ese lado se armarán todos los protocolos que correspoden", comentó.

"Se están buscando protocolos para lograr una unanimidad sin fraguar los interesas de cada uno. Las agencias también se están concientizando sobre el nuevo cliente. Más allá de que atravesamos un mal momento, hay oportunidades que nos permitirán levantarnos", dijo Virginia.

En cuanto a los recorridos en autos o en motorhome, es una tendencia creciente en otros países, y cada vez más, será una oportunidad en la Argentina.