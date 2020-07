Con 350 dólares ya te podés comprar una moto nueva: 10 modelos más vendidos, a precio blue

Mientras el Gobierno define el plan oficial, el Ahora 12 hizo que las ventas suban. Además, si tenés dólares, te contamos a cuánto te quedan al valor blue

Las motos se volvieron el vehículo ideal para usar en medio de esta pandemia que azota al mundo, y el incremento de las ventas se viene notando mes a mes.

Según los concesionarios, son varios los factores que acompañan esta tendencia. Por un lado, la posibilidad de lograr con este vehículo el distanciamiento social que tanto se requiere, evitando el transporte público y gastando menos que con un auto; y por el otro, que las marcas acompañaron la oferta con grandes rebajas de precios y promociones en 12 y 18 cuotas.

De esta manera, acceder a una moto se volvió mucho más sencillo y ahora está más al alcance de la gente, decidida a utilizarla para evitar trenes y colectivos superpoblados.

Los números de venta son testigo de este furor, que llevó a que en muchas concesionarias falte stock. En junio, los patentamientos se recuperaron más de un 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, un buen número para un momento "especial" como el que se está viviendo.

Además, los vendedores coinciden en que los precios con cuotas que arrancan en $3.000, es decir, accesibles, motivaron que mucha gente que hasta ahora no lo había experimentado, se suba a las dos ruedas.

Las motos más buscadas

En este contexto de ventas en crecimiento, repasamos las 10 motos más vendidas del mercado y sus precios. Además, aparece aquí otro factor clave: si se hace el cambio de su valor a dólar blue, el precio es mucho más accesible. Es decir, para quienes tienen unos ahorros, con pocos dólares podrá comprarse el vehículo, una buena decisión en este momento donde los precios de todos los bienes siguen subiendo, analizan en los concesionarios.

¿Cuánto se necesita? A partir de los 350 dólares ya se puede acceder a una de las motos más vendidas del mercado.

En cuanto a las propuestas que se pueden elegir, los modelos preferidos y sus precios son los siguientes.

En general, las más buscadas son las de 110cc, las más accesibles, cuyo precio en dólares no supera los 400 si se hace el cálculo a dólar blue.

Las marcas y modelos que llevan la posta como los más elegidos por la gente son de Honda, Gilera, Corven, Keller, Guerrero y Motomel. En junio, se dio como excepción un cambio en el podio y la ganadora fue la Gilera Smash, gracias a grandes rebajas en los precios, seguida por Corven Energy 110 y Honda Wave 110S, la que siempre fue líder.

Los precios de cada una son los siguientes:

Gilera Smash

Gilera Smash 110, la más vendida de junio.

Con 1921 unidades patentadas en junio, se quedó con el puesto número uno de las más vendidas del mes. El precio de este modelo, que es una moto de las más chicas en cuanto a cilindrada (por eso se puede comprar en Ahora 12 o 18), es de $45.800. Si se hace el cálculo de cuántos dólares a valor blue se necesitan para adquirirla, con u$s352 se puede llevar a la casa en un solo pago.

En cuotas, habrá que pensar en un valor promedio que arranca en 3.100 pesos.

Corven Energy 110

Corven Energy 110, la segunda más vendida con opción de compra a largo plazo.

Con 1780 patentamientos en el mes de junio, este modelo se quedó con el puesto dos en ventas. Es una de las más vendidas del mercado todos los meses, práctica y cómoda para moverse en la ciudad por la relación tamaño-cilindrada. El precio de la Corven en su modelo más chico arranca en $48.800, es decir, unos 375 a valor de dólar blue.

Honda Wave 110S

Honda Wave, tercera más vendida.

Después de mucho tiempo de ocupar el podio de la más vendida, en junio la Honda Wave fue desplazada al tercer lugar en ventas. No todo porque la gente no la elige, sino también porque no dan abasto con el stock. Se vendieron unas 1561 unidades a un precio de $96.400. Si se hace el cálculo a dólar blue, habrá que desembolsar unos 741 dólares.

Motomel B110

Motomel, una de las más vendidas.

Con 1383 unidades patentadas, es otro de los modelos más vendidos del mercado, elegida por su tamaño compacto, cómodo y su precio bajo. El valor para un modelo base promedia los $53.100 (hay que buscar porque cada concesionarios tiene su oferta), es decir, unos 408 dólares.

Keller KN110

Keller 110, en cuotas y con bajo precio.

Es otro de los modelos que se ubican en el top ten de las motos más elegidas, con 995 patentamientos en junio. El precio es uno de los más económicos del mercado, ya que arranca en $46.000, es decir, unos 353 dólares si se toma en cuenta la cotización blue.

Guerrero G110 Trip

Guerrero Trip 110, en una de sus versiones.

Es otra de las motos que se mantiene firme en el top ten, con 785 ventas realizadas el mes pasado. Se destaca también por su bajo precio, ya que promedia los $49.790. Para quien tiene ahorro en "billetes verdes", su precio puede negociarse a 383 dólares.

Honda XR 250 Tornado

Otra de las Honda más vendidas.

Es una de las motos de mayor cilindrada que ocupa el podio de las más vendidas, con 633 unidades patentadas en el mes de junio. Su valor es el más caro del top ten, con un precio de u$s369.100. En dólares blue, el precio alcanza los 2839 dólares.

Honda CG150 Titan

Honda Titán, una de las de mayor cilindrada.

Con ventas de 608 unidades en el mes de junio, es, después de la Tornado, otra de las más grandes ubicadas en el top ten, de 150cc. Su precio también es el segundo más caro, con un valor de $169.800. Sin embargo, para quien tiene los dólares, y hace un buen cambio, la podrá pagar unos 1306 dólares.

Motomel S2 150

Motomel 150, en el top ten de las elegidas.

Es otra de las que tiene mayor cilindrada, con 150, la cual vendió en junio pasado unas 460 unidades. El precio de este modelo es de $71.000, lo que implica desembolsar unos 546 dólares.

Corven Mirage 110

Corven Mirage, completa el top ten.

Completa el podio de las 10 motos más vendidas con 429 patentamientos. La misma se ofrececon un precio de 52.900, es decir, 406 dólares.

Además, todas tienen posibilidad de comprarse en cuotas, aprovechando el plan Ahora 12 o 18 que fue extendido hasta diciembre de este año, mientras se espera el plan oficial del Gobierno que todavía no fue definido.

Cuotas desde 3.000 pesos

Más allá del plan del Gobierno que se esperaba con ansias y que prometía grandes facilidades para la compra de una moto, con el plan Ahora 12 este vehículo se acerca a la gente, con cuotas que arrancan en loas 3.000 pesos.

Las motocicletas incluidas en los programas oficiales son las de producción nacional que se venden por un precio igual o inferior a 180.000 pesos.

En total, hay más de 300 modelos incluidos en la operatoria de marcas como Bajaj, Benelli, Betamotor, Brava, CF Motos, Corven, Gilera, Guerrero, Hero, Honda, Jawa, Keeway, KTM, Kymco, Ledlar, Minarelli, Mondial, Motomel, Okinoi, RVM, Suzuki, SYM, TVS, Yamaha y Zanella.

Carlos Movio, director Institucional de ACARA comentó que "afortunadamente se extendió hasta el 31 de diciembre el plan AHORA 12/18 para la compra de motos, algo que es vital y valoramos".

Por otro lado expresó qué otras cosas hacen falta: "Para poder potenciar el uso de las dos ruedas, tenemos que estar preparados y abastecidos, con una producción e importación de unidades que acompañen la demanda creciente. Al igual que lo que sucede con los autos, ya existen problemas de reposición de unidades y si no logramos equilibrar este tema corremos el riesgo de dejar pasar esta verdadera oportunidad. Si además, podemos sumar líneas de créditos en 36 cuotas y a una tasa subsidiada, como se ha propuesto, podemos dotar a los clientes de la herramienta que históricamente más se necesita y utiliza para acceder a un motovehículo.

En cuanto a sus precios y financiación, se ofrece la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito, con un interés del 20% en 12 Cuotas o 26% en 18 Cuotas. En muchos concesionarios, también ofrecen créditos a sola firma.

A esto se debe sumar el patentamiento de $7.000 promedio para una moto de $50.000 y el seguro, que al ser financiada se debe garantizar al momento de sacar la moto del concesionario, con precios que Contra Robo con Reposición de la Unidad promedian los $1.100.

Por otro lado, algunos concesionarios ofrecen una financiación de 100% para modelos de hasta $150.000, en hasta 24/36 cuotas fijas, sólo con DNI. Para modelos superiores a $150.000 se puede financiar con anticipo en efectivo o tarjeta de crédito.

Lo que viene

Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) el número de unidades patentadas durante junio fue de 23.050, motovehículos, un 8,9% más que en el mismo mes del año pasado, ya que en junio de 2019 se registraron 21.171 unidades. De esta forma, el acumulado del primer semestre del año ascendió a 111.119 unidades, un 39,8% menos que en el mismo período de 2019.

En cuanto a la participación, Honda lidera cómodo el mercado con 4.876 unidades seguida por Corven con 3.216, que desplaza a Motomel a la tercera ubicación, con 3.107, y también vuelve al cuarto escalón Gilera, con 2419 unidades. Por su parte Yamaha, que estaba cuarta, cierra en junio el "top five" con 1.973 motos.

De acuerdo con los datos de CAFAM, en junio de 2020 el 89,33% de las motos patentadas fueron de origen nacional y el 10,66% importadas. En esta nueva etapa de endurecimiento de la cuarentena en el AMBA (del 1º al 17 julio) la mayoría de las terminales continuará con su producción ya que la industria de la moto posee los protocolos necesarios y están trabajando con total responsabilidad sanitaria.

Sin embargo, la situación para el sector que emplea a más de 10.000 personas de forma directa e indirecta, es cada vez más grave y su crisis se profundizará considerando entre otras cuestiones, que concesionarios y otros actores relevantes del sector estarán cerrados en muchas jurisdicciones durante las siguientes semanas.

"Necesitamos de forma urgente activar herramientas financieras para reactivar el consumo y darles la posibilidad a nuestros usuarios de poder adquirir nuestros vehículos de una manera accesible." Dijo Lino Stefanuto, presidente de CAFAM.

Y continuó "La moto en el contexto de pandemia se ha convertido en un medio de transporte con un rol social protagonista, por ser económica y una elección que hacen trabajadores esenciales de las ciudades y zonas rurales para viajar seguros y evitar contagios. Por sus características, y el uso de casco obligatorio y guantes, permiten el aislamiento social y evitan la propagación del COVID-19. La moto es y será cada vez más, muy elegida para movilizarse en "la nueva normalidad".