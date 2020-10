Peugeot barranca abajo en Argentina: las ventas caen y no logra consolidarse en ninguna categoría

La automotriz, que acaba de invertir u$s325 millones en su planta de El Palomar, para producir un nuevo modelo, sigue cayendo por su portfolio envejecido

Duros son los tiempos que atraviesa una de las automotrices con más historia y tradición en el mercado local, Peugeot.

La marca del León, que supo conquistar a los consumidores más premium del segmento masivo, se encuentra hoy con una oferta tan dispar que no se puede consolidar en ninguna de las categorías donde busca hacer pie.

Por un lado están los autos, con el 208 como el gran estandarte del momento, fabricado en El Palomar. Es cierto que este modelo es un gran avance en materia industrial, pero en las mismas instalaciones dan a luz modelos como el Peugeot 308 y el 408, el hatch y el sedán con tan extensa trayectoria que ya no pueden competir con los nuevos jugadores que aparecieron entre los medianos, como el Chevrolet Cruze más tecnológico, el Nissan Sentra totalmente renovado o el Toyota Corolla que ya ofrece hasta motor híbrido.

En el caso de los utilitarios, la marca tiene el mismo problema: sus modelos son viejos. Más restyling por fuera, mejor equipamiento por dentro, pero el furgón Partner y su versión para pasajeros Patagónica ya son de otra época.

Queda por último el segmento de los SUV, con tres jugadores: 2008, 3008 y 5008. Son modelos atractivos y bien diseñados, pero sus elevados precios hacen que pierdan competitividad, y que muchas personas piensen en inclinarse hasta por una marca de alta gama antes que elegir estas propuestas caras pero de una marca genérica.

Los próximos pasos de la marca tampoco son esperanzadores. En breve llegará al mercado la pick up Landtreck, desarrollada con la china Changan y fabricada en Uruguay. Sus primera presentaciones revelan que su estética no es del todo atractiva, y ganar un espacio en el segmento con más jugadores y mejor experimentados del país no será materia fácil.

Landtreck, la nueva pick up de Peugeot.

Con su caída en ventas del 35%, la marca tiene que repensar su portfolio de productos si quiere sobrevivir en un contexto cada día más competitivo. Lejos está de los planes de sus rivales, que en su mayoría ya apostaron por algún producto eléctrico o híbrido, como señal de cambio y de mirar al futuro.

¿Cuándo llegarán esas novedades a la marca? Aún es un misterio.

¿Qué pasará con los futuros lanzamientos? Por ahora se esperan ediciones especiales de los modelos ya conocidos, pero ninguna sorpresa que ayude al renovado 208 a traccionar con fuerza para salir adelante.

Su socia Citroën no está en mejores condiciones. También cae 35%, y solo el C4 Cactus le da oxígeno a la marca.

La gran pregunta es: cómo pasó Peugeot de ser la marca más consagrada entre las masivas a pasar desapercibida y caer al puesto siete en ventas, con una brecha enorme con la número uno: de 41.000 unidades vendidas por Volkswagen, Peugeot apenas lleva 15.000 en el año.

El Peugeot 308 está en el puesto 40 en ventas, con una caída de 44%, mientras que el 408 no figura entre los 50 principales.

Toda una incógnita para una marca que supo ser líder con su influencia francesa.