¿Cómo hacer la transferencia automotor?

La transferencia automotor es uno de los trámites más importantes a la hora de adquirir un auto usado. Aquí todos los pasos a tener en cuenta

La DNRPA - Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor - tiene a disposición de los clientes una serie de trámites para realizar que pueden comenzar de forma sencilla sacando el turno online, sin necesidad de moverse de la casa. Esta optimización ya se venía realizando, pero cobró fuerza desde que se decretó el aislamiento obligatorio por el coronavirus.

De esta forma, desde los trámites con un auto 0km y su ingreso al sistema, hasta la transferencia automotor, duplicado de patentes o denuncias de venta, todo pasa por la DNRPA y todo comienza en la web.

Tal como fue estipulado en la página de la DNRPA, la guía de trámites para hacer en la dirección contempla un Sistema Integral que incluye las siguientes actividades:

Transferencia automotor digital a partir del ingreso a la página de la DNRPA que permite iniciar la precarga del formulario 08 digital.

Informes online en la DNRPA,que puede ser sobre el estado dominio, histórico titularidad o multas e infracciones y recibirlo por correo electrónico.

Turnos para consultas o asesoramiento, exclusivamente en un registro seccional de la DNRPA.

Estimador de costos, para calcular cuánto puede salir la inscripción de un vehículo 0KM o la transferencia automotor

También en la DNRPA se puede hacer online el seguimiento del estado de los trámites, descargar y validar documentos, la obtención del Código de Prenda Digital y sacar turnos exclusivos para presentación de documentación específica (Oficios, Notas, Trámites de importación) .

Por otro lado, vale recordar que la DNRPA ofrece la posibilidad de sacar el turno online y de modificarlo en caso de no poder asistir al mismo.

Paso a paso: cómo hacer una transferencia automotor

Desde que arrancó la pandemia, la realización de trámites se realiza, especialmente, de forma digital. Es por eso que, en el caso de la transferencia automotor, también es la forma más común de realizarse.

La transferencia automotor se puede iniciar por un canal digital.

Para llevar a cabo la transferencia automotor, se debe cargar el formulario 08 para completar la compra o venta de un vehículo, quedando el cambio de titularidad registrado ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

El trámite de transferencia automotor también puede hacerse de manera personal por orden de llegada en la sede del Registro donde esté asentado el vehículo, o bien puede iniciarse de manera digital para luego finalizarlo en la oficina correspondiente.

El comprador y el vendedor pueden realizar el trámite en conjunto o bien puede ser iniciado por el titular del vehículo para luego ser completado por el adquiriente. Hay 30 días hábiles para completar el trámite iniciado.

Qué datos se necesitan

Datos del vehículo. Patente (dominio) y número de chasis (figura en la cédula titular o en el título).

Datos del vendedor. Personas físicas: Datos personales, datos del cónyuge, si estaba casado en el momento de la compra, datos de los representantes, si el trámite lo va a presentar otra persona. Personas jurídicas: datos de la persona jurídica y datos de los representantes.

Transferencia automotor: paso a paso si lo hacen juntos

- Ingresen al enlace de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotory opten por Comenzar trámite.

- Seleccionen la opción Completar datos de ambas partes.

- Soliciten un turno en línea con el número de precarga y el código que les otorgaron al finalizar la solicitud electrónica (paso 2).

- Concurran a certificar la firma en el Registro, en el día y la hora asignados.

Transferencia automotor: paso a paso, si lo hacen separados

El vendedor debe:

- Ingresar al enlace de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y optar por Comenzar trámite.

- Seleccionar la opción Datos del Vendedor y cargar sus datos.

- La DNRPA le enviará al comprador un correo electrónico con el número de precarga que te asignaron, para que él termine de efectuar la carga.

En tanto, el comprador debe:

Esperar el mail de la DNRPA con el número de precarga asignado al vendedor en el momento en que hizo la carga.

Con ese número a mano, ingresar al enlace de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y ooptar por Continuar con la precarga iniciada.

Siempre que se compre un auto usado hay que realizar la transferencia automotor.

Seleccionar la opción Datos del Comprador y cargar los datos.

Luego se debe solicitar un turno en línea con el número de precarga y el código que les otorgaron al finalizar la solicitud electrónica y, posteriormente, concurrir a certificar la firma en el Registro, en el día y la hora asignados.

Transferencia automotor: otros pasos

El primer paso antes de adquirir un vehículo usado y previo a realizar la transferencia automotor online del automotor en la DNRPA es pedir un informe de dominio con las consultas de deudas, tanto de patentes como de infracciones correspondientes, para asesorarse de las inhibiciones, embargos, medidas judiciales, prendas y demás motivos que pudieran surgir del automotor.

La solicitud del informe de dominio es clave para iniciar la transferencia automotor online en la DNRPA y no llevarse sorpresas en el camino. Se realiza, siempre, en caso de comprar un auto, moto o máquina agrícola para conocer la situación jurídica (prenda, robo, hurto, embargo, inhibiciones) del vehículo, según los datos con que cuenta el Registro Seccional donde está radicado.

El informe de dominio que se obtiene en alguna seccional de la DNRPA para la transferencia automotor online del automotor lo que hace es mostrar los siguientes datos precisos:

Datos de radicación.

Afecciones relacionadas con denuncia de robo, embargo, prenda, entre otros.

Inhibiciones que afecten al titular.

Características del rodado: marca, tipo, modelo, número de motor y chasis, año de la primera inscripción, usos, etc.

En cuanto a la documentación que se necesita para este paso previo a la transferencia automotor online del automotor, hay que tener en cuenta que los documentos identificatorios son los siguientes:

En el caso de ser argentino, se debe presentar con el DNI (LC o LE sólo para mayores de 75 años).

Si se trata de un extranjero sin residencia: pasaporte; con residencia permanente: DNI; de países limítrofes: DNI, CI, CI del país de origen o pasaporte.

Existen cuatro modos de hacerlo todos en la DNRPA:

En línea en la página de la DNRPA: el informe será entregado en el correo electrónico que se haya estipulado en el momento de realizar la operación y será recibido en un término de 24 horas.

Informe común solicitado en el Registro de radicación del vehículo: la demora en este caso será de un plazo máximo aproximado de 48 horas.

Informe solicitado en el Registro seccional distinto a la radicación o ante la DNRPA: es el caso que más tarda de todas las opciones, con una entrega a partir de los siete días hábiles desde realizado el trámite.

Comprador y vendedor pueden hacer por separado la transferencia automotor.

Si lo necesitás en el día, se debe realizar una consulta extra en la categoría de trámite para transferencia automotor online del automotorque se denomina "Solicitar un informe de dominio del automotor con carácter urgente".

En el caso de realizar el pedido en línea, se debe completar la la solicitud electrónica, seleccionando dentro de Informes Online la opción "Informes de dominio e históricos". Luego de realizado ese paso, se podrán pagar también de forma online. A las 24 horas la persona recibirá el informe en el correo electrónico.

En caso de realizar el trámite personalmente, hay que acercarse al Registro de la DNRPA elegido, completar la documentación del Formulario 02: (en caso de realizar el trámite en el Registro de la radicación); el Formulario 57, si se hace en cualquier otro Registro Seccional (distinto al de la radicación).

Una vez realizado ese paso a la DNRPA, es necesario pagar los aranceles correspondientes y retirar el informe en la fecha que indiquen en el registro.

Transferencia automotor: costos

Los valores para iniciar el trámite de la transferencia automotor online del automotor según la DNRPA y sus correspondientes pasos varían según el tipo de vehículo (moto o auto) y la modalidad para realizarlo (en línea o presencial).

Los aranceles involucrados según la DNRPA son los siguientes:

Informe de estado de dominio que corresponde a la transferencia automotor online del automotor según la DNRPA.

Certificado de firma (el Formulario 02 es gratuito si se realiza la certificación en el Registro Seccional y se presenta el trámite en ese momento).

Formulario TP (es gratuito si se hace online).

Una vez realizado ese paso, que es fundamental para conocer el estado del vehículo y saber si es posible realizar las transferencias online del automotor, hay un segundo punto clave que es importante. Se trata de gestionar el turno para realizar la verificación policial.

Otra cosa para tener en cuenta al momento de realizar la transferencia automotor online del automotor: es obligatorio realizar la verificación policial en los automotores inscriptos únicamente desde hace doce años para atrás y sin contar los últimos 2 años presentes. La diferencia que tenemos en el caso de que se presente la inscripción de una transferencia automotor de un transporte de carga, es que el mismo verifica a partir del año 95.

Paso siguiente, según indica la DNRPA, para realizar la transferencia automotor se pueden adquirir tres tipos de solicitudes tipo 08:

El 08 en papel que viene por duplicado

El 08 digital entre particulares mediante la precarga web

El 08 digital para mandatarios, quien realiza la precarga web y cita al particular para que firme en el registro o ante escribano

En el caso de iniciar la transferencia automotor online del automotor tal como indica la DNRPA, se deben completar los datos y presentarse en el Registro con el número de identificación que será enviado a un correo electrónico.

Esta operatoria permite iniciar las transferencia automotor online del automotor según la DNRPA entre personas físicas o jurídicas, cuando:

1. Todas las partes concurran al registro seccional de la DNRPA según radicación del comprador o del vendedor y certifiquen su firma allí.

2. Se cuente con un formulario 08 o 04 en formato papel con la firma certificada con anterioridad de sólo una de las partes.

3. En los casos de transferencia automotor online del automotor cuyos formularios 08 se encuentran con las firmas certificadas de ambas partes, con anterioridad a la presentación o a la precarga del trámite, el descuento arancelario no corresponde.

Un dato para tener en cuenta es que, cuando se inició el tema de la precarga web según la DNRPA, se les otorgaba un descuento del 40% en el arancel, que luego paso a ser de un 20% por motivos inflacionarios y hoy en día no hay descuento alguno.

Una vez que la Solicitud Tipo 08 este completa, firmada, certificada, puede el mandatario presentarla en el registro seccional que le haya indicado la DNRPA y este mismo procede a arancelarla según la tabla de valuaciones fijada por el Ministerio de justicia y Derechos humanos, la cual se actualiza cada cuatro meses.

Transferencia automotor: requisitos claves

En este punto se repasan especialmente cada uno de los papeles que se necesitan para realizar transferencia automotor online del automotor.

Hay que tener en cuenta que este trámite que se hace en el registro seccional indicado por la DNRPA correspondiente a la transferencia automotor online del automotor obliga a tener en mano:

Título, según el modelo año del automotor, puede ser color verde rectangular, color celeste en tamaño hoja A4, o CAT que es el actual, digital el cual te brinda un código QR que por medio de la validación, podrás chequear tus datos así como también los del automotor en cuestión.

Cédulas Verdes y Azules, todas las que se hayan emitido, si alguna falta, se puede reemplazar por denuncia policial, extravío o nota simple manifestada ante el encargado del RRSS.

Verificación policial ( en los casos antes mencionados)

Acreditar identidad o personería, argentinos con DNI, extranjeros con Pasaporte, CI, Sociedades Comerciales con Estatuto.( si la persona no tiene el DNI porque lo perdió o el mismo está en trámite, no se le tomara la firma y no existen excepciones para nadie)

Domicilio o Guarda Habitual

Situación fiscal del adquirente, Cuit, Cuil o CDI

Formulario CETA de afip cuando el vehículo supere la valuación de 800.000$ en tabla de DNRPA

Declaraciones Juradas correspondientes de persona física o jurídica

Certificación contable si la compra del automotor supera los 2.237.000$ sumatoria a año calendario a nivel nacional y DDJJ del capital social

Grabado de autopartes, es jurisdiccional

Para transferir un auto, el trámite en la DNRPA empieza online.

Para transferir un auto, el trámite en la DNRPA empieza online.

La transferencia automotor online del automotor según la DNRPA tienen tres conceptos para tener en cuenta:

1) Aranceles, son los que te cobra el registro por el servicio que te presta de la realización de las transferencias online del automotor.

2) Sellados fiscales, varia la alícuota según la provincia donde este radicado el automotor debido a los códigos fiscales de forma y de fondo que posee cada una. En materia legal, alcanza a todos los contratos celebrados a título oneroso.

3) Patentes e infracciones, se consultan para retirar la documentación de la transferencia automotor online del automotor del registro. Si estas resultaran sin deuda alguna, el encargado del RRSS procede a entregar la documentación. De lo contrario, uno puede abonarlas o negarse al pago y resolverlas más tarde.

Tal como indica la DNRPA, la transferencia automotor online del automotor se pueden realizar tanto en donde este radicado el legajo por número de dominio o en la futura radicación según el domicilio del comprador cuando se contara con los elementos registrales obligatorios para realizar este tipo de trámites que son el título, sea en el formato que sea según modelo año, y las cédulas verdes que se hayan emitido con anterioridad.

Transferencia automotor: cómo sacar el turno web

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor DNRPA informa que los Registros Seccionales de todo el país se encuentran atendiendo al público exclusivamente con turno web.

Podrá obtener su turno para la transferencia automotor online del automotor se debe ingresar a la página de la DNRPA. El usuario debe respetar el horario del turno asignado, cumplir con las normas de distanciamiento social, el uso obligatorio de tapabocas y contar con el comprobante del turno que sirve además como permiso de circulación. El ingreso de usuarios a cada Seccional es administrado por cada Registro, garantizando el mínimo contacto social indispensable.

Deben respetarse estrictamente las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de cada jurisdicción en el marco de la emergencia. En caso de verificarse incumplimientos a las medidas de prevención, los Registros Seccionales se encuentran facultados para suspender la atención al público.