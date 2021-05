Créditos baratos para comprar motos: qué modelos se pueden elegir y cuáles son los valores de las cuotas

El Banco Nación lanzó la quinta etapa del Plan Mi Moto. Hay 39 modelos para elegir con precios que arrancan en $90.000. Todos los detalles

Tras un resultado exitoso en las presentaciones de la primera a la cuarta etapa del plan de créditos para comprar motos, el Banco Nación junto con los fabricantes y concesionarios de Argentina presentaron la quinta etapa del plan, una opción para acceder a un modelo en 48 cuotas con baja tasa de interés. La propuesta ha demostrado que es una de las herramientas más eficientes para comprar este tipo de vehículos, y por eso se siguen incentivando los préstamos.

Los números lo demuestran por sí solos, más allá de que la comparación del primer trimestre de 2021 se hace contra un período atípico de 2020, con cierre de concesionarios por el inicio de la pandemia. En abril, el incremento interanual fue de 583%, mientras que frente a marzo, tuvo una caída del 13,5 por ciento.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, comentó que "marzo había tenido los patentamientos más altos de los últimos 26 meses y que ahora en abril las cifras parecen haber regresado a valores más normales". Por otro lado agregó: "Esto hace ver que la dinámica del mercado de motos en Argentina continúa con una actividad muy interesante y que la tendencia creciente sigue estando ahí, impulsada por la necesidad de utilizar medios alternativos al transporte público, situación que fue muy bien complementada por el Plan Mi Moto, con financiación oficial del Banco Nación".

En tanto, el Presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, dijo que "la demanda y el interés por los vehículos viene creciendo desde el año pasado, por ser un medio de transporte económico, seguro y funcional para llegar a los lugares de trabajo. Además, el financiamiento fue una herramienta eficaz para permitir adquirir una moto a través de cuotas accesibles".

En este escenario se presentó la quinta etapa del plan, con los siguientes modelos, valores de cuotas y opciones para comprar.

Plan a medida

Antes de elegir la moto, es importante conocer los detalles del préstamo y las cuotas a pagar según el modelo.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

La gestión de la línea se inicia a través la Web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5 por ciento.

De esta manera, los cálculos de la primera cuota para 30 días de intereses son los siguientes, según valor de la unidad:

Clientes con Cuenta Haberes: 28,50% TNA Fija:

Para un préstamo de $90.000: valor de la primera cuota $3.611

Para un préstamo de $100.000: valor de la primera cuota $4.012

Para un préstamo de $125.000: valor de la primera cuota $5.016

Para un préstamo de $150.000: valor de la primera cuota $6.019

Para un préstamo de $175.000: valor de la primera cuota $7.022

Para un préstamo de $200.000: valor de la primera cuota $8.025

Clientes sin Cuenta Haberes: 37,50% TNA Fija:

Para un préstamo de $90.000: Valor de la primera cuota $4.235

Para un préstamo de $100.000: Valor de la primera cuota $4.706

Para un préstamo de $125.000: Valor de la primera cuota $5.882

Para un préstamo de $150.000: Valor de la primera cuota $7.059

Para un préstamo de $175.000: Valor de la primera cuota $8.235

Para un préstamo de $200.000: Valor de la primera cuota $9.412

Modelos y precios

Los modelos para comprar con el Plan Mi Moto son 39, de marcas como Bajaj, Corven, Zanella, Motomel, Okinoi, Keller, Honda, Gilera y Guerrero. Las opciones son las siguientes:

Bajaj:

Bajaj Boxer 150, una opción para comprar con créditos.

Boxer 150: $156.990

Boxer AT: $185.990

Zanella:

ZT 150: $182.990

RX 150 Z7: $135.990

Styler 150 RS: $192.990

Sapucai: $135.990

ZB 110 LT: $99.990

Eagle 150 ST: $165.990

RX Z7 150F: $149.990

ZB 110 RT: $111.990

Gilera:

Gilera Smash forma parte del plan Mi Moto.

SG 150 Piccola $198.000

Smash VSTD: $91.500

Smash X 125: $110.250

Smash Full: $96.500

Keller:

Crono Classic F110 $ 97.449

Stratus Full 150 $147.810

Stratus 150: $124.283

Classic 110: $90.538

Miracle 150: $160.034

Mondial:

RD 150 RT $129.990

TD 150 $174.990

LD 110 Max RT: $88.990

LD 110 Max AD: $97-990

MD 150: $190.990

Corven:

Corven Energy, una propuesta para comprar con préstamos.

Energy 110 R2: $90.990

Hunter 150: $128.990

Triax 150 $166.990

Energy Full: $100.990

Mirage Base: $89.990

Expert 150: $190.990

Guerrero:

G110 Econo: $100.890

G110 Full: $110.510

Honda:

Wave 110 S: $138.200

Motomel:

Motomel, la opción de la marca para comprar con préstamo.

Blitz Base: $91.000

Skua 150: $165.900

S2 Base: $129.000

Okinoi:

OKN 110: $90.904

Roma 125: $164.363

Keeway:

RK 150: $152.900

Aumento de precios

Las aspiraciones de los representantes de los concesionarios y fabricantes de motos en la Argentina eran que, en esta nueva etapa, se aumente el monto máximo de las motos que formen parte del plan. El problema es que, con la suba de precios, muchas marcas quedaron afuera, como es el caso de Benelli, Beta y Brava, y también algunos modelos tuvieron que ser reemplazados por otros.

Sin embargo, el monto de financiación sigue siendo de $200.000, y como se observa, la moto más barata es de $89.990, mientras que en su inicio era de 68.000 pesos.

Por ahora, las condiciones del crédito seguirán como en su origen, aunque igual se espera una alta demanda y que se agoten rápidamente.