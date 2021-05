La nueva adquisición de Dybala: un Lamborghini Aventador S Roadster

El futbolista argentino que se desempeña en el club Juventus, de Italia, es el nuevo dueño de uno de los autos deportivos más "deseados" del mundo

El cordobés Paulo Dybala, número 10 de la Juventus y jugador de la Selección Argentina, acaba de convertirse en el flamante propietario de uno de los autos más lindos y caros del mundo: el Lamborghini Aventador S Roadster.

Al mismo tiempo, el futbolista se convirtió en el rostro publicitario de la firma del toro rampante.

El Aventador S Roadster tiene un motor V12 atmosférico con 740 caballos de potencia. Es un descapotable que acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos y alcanza los 350 km/h.

Dybala eligió su auto en color New Giallo Orion: "Un Lamborghini tiene que ser amarilllo. Me encanta lo impactante que se ve y me identifico a la perfección con él: es joven y transmite fuertes emociones, con sólo mirarlo o al conducirlo".

"Gracias, Lamborghini", escribió el argentino en sus redes sociales compartiendo el vídeo oficial de presentación del coche y un corazón amarillo.

Paulo Dybala acaba de marcar su gol número 100 con la Juventus en 251 apariciones, convirtiéndose así en el primer jugador no europeo en formar parte de los jugadores de la Juve en anotar 100 goles.

"Esperé unos años antes de comprarlo, pero ahora es una lección de humildad, un honor y un privilegio poder tenerlo", dijo el futbolista, quien pasó por la fábrica automotriz para llevarse su auto.

Esta última adquisición ha desatado una ola de reacciones entre sus seguidores. Un ex de la Juventus, como Patrice Evra, escribió "vroom vroom" y dos emoticonos de fuego, imitando el sonido que tienen este tipo de deportivos. Mercado, ex del Sevilla, o Paredes, futbolista del PSG, han sido algunos de los seguidores destacados de Dybala que también han reaccionado a esta adquisición con emoticonos de fuego. Sin embargo, los aficionados de la Juventus han aprovechado esta última publicación para pedirle al argentino que renueve con la escuadra.