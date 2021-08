Grupo Simpa pasará a ensamblar casi 30 modelos de motos en el país en 2022 y sumó la primera eléctrica

Se sumarán a los 18 productos que producen actualmente otros 10 en sus dos plantas de Campana y Pilar. Que los obliga a acelerar el proceso

Representante de 10 marcas de motos, cuatriciclos y monopatines, cinco de las cuales se ensamblan en el mercado local, los planes de Grupo Simpa están muy claros hacia el futuro: quieren ampliar la cantidad de productos que armen en la Argentina y reemplazar varios importados por otros locales.

La estrategia tiene varias causas, entre ellas, que las trabas a las importaciones ralentizaron el negocio, y es mucho más fácil importar las partes para ensamblar los motovehículo en el país, que hacerlo con el producto final. Por eso, cada tanto, hay novedades y nuevos modelos que se suman a las plantas de Pilar y Campana, las dos que tiene el grupo.

En total, Simpa ensambla cinco marcas en el país: KTM, Husqvarna, Royal Enfield, Aprilia y CF Moto, que son cuatriciclos, con 18 modelos en total, mientras que importa vehículos terminados de Piaggio, Vespa, Can-Am, Moto Guzzi y los monopatines Segway-Ninebot).

Martín Schwartz, director de la división Motos del grupo Simpa.

En una entrevista con iProfesional, Martin Schwartz, director de la División de Rodados del Grupo Simpa, cuenta su más reciente novedad, que es el lanzamiento de la Aprilia SR160, el nuevo scooter de la marca ensamblado en el país, y cuáles son los pasos a futuro.

Primera scooter nacional

- Simpa tiene experiencia en muchos segmentos de motos ensamblados en el país, pero acaba de lanzar el primer modelo de la categoría scooter que se arma en la Argentina dentro de la compañía. ¿Cómo es la nueva propuesta y los planes en el segmento?

- La propuesta para ensamblar la Aprilia en Argentina comenzó así. Desde 2018 somos distribuidores de grupo Piaggio, el fabricante de motos más grande de Europa y uno de los más populares en el segmento de scooter, donde son especialistas. Hasta ahora solo trabajábamos con Vespa, que es de ese grupo, pero como tuvimos algunos problemas para importar de Italia, que es donde se producen, decidimos sumar la Aprilia SR160, que es el primer modelo de la categoría que ensamblamos en la Argentina con un 10% de partes nacionales.

- Ya que inauguran un segmento nuevo de producción local, ¿habrá más novedades o por ahora solo tendremos la SR160 de Aprilia?

- No, seguro el año que viene se completa con dos lanzamientos más, que serán otros dos modelos de Aprilia ensamblados en la Argentina.

- ¿Qué características tendrán esos productos?

- Serán dos scooter, uno de cilindrada media-baja y otro premium.

- Decidieron importar Aprilia por los problemas de importación con los productos terminados. ¿Con las partes, también tiene problemas para el ingreso al país?

- En la importación de partes hay un acuerdo y no tenemos problemas, porque esto ayuda a la mano de obra local, genera trabajo ya que son varias estaciones para armarlas, y esa es la prioridad del gobierno. Por otro lado, es importante saber que en la Argentina, la industria de motovehículos tiene un recorrido menor a la industria automotriz, que integran hasta el 30% con partes locales.

La industria automotriz tiene otra madurez. Desarrollar los proveedores locales de motos para las partes es un desafío mayor, hay menos y están menos calificados. Por lo tanto toda la industria trabaja con 9% de integración local que es lo requerido por la ley. Nosotros tenemos 10%. El resto se importa de Italia, India.

- ¿Qué proyectos de ventas tienen con la nueva SR160?

- La producción debería ser de 1000 unidades anuales. Luego depende de los precios que cerremos con la fábrica de origen, a ver cuánto se puede ampliar el negocio.

- Siendo el segmento de Scooter muy importante, ¿hay posibilidad de ensamblar Vespa en Argentina?

- Nos encantaría, es una marca de alta aceptación en la Argentina, con un perfil europeo que es bien aceptado por el público argentino. Pero no es una cuestión que depende de nosotros sino de la planta matriz en Italia, ya que hoy ninguna Vespa se hace por fuera del grupo Piaggio, no tienen formato para enviar partes. Sería un gran proyecto pero no es una realidad.

- Otra de las marcas importantes del grupo es KTM, donde hace poco anunciaron el ensamblado de una nueva moto de mayor cilindrada. ¿Cómo funciona este producto en el país?

- KTM se ensambla desde 2013 en la Argentina, son 10 modelos diferentes con hitos importantes como el armado de una moto off road y el armado de la moto más grande de la Argentina, que es la de 790cc. Tenemos otros dos hitos que son que KTM compró Husqvarna, reconocida en Europa y pionera en el mundo del enduro, por lo cual fuimos la primera empresa en producir fuera de la planta del grupo un modelo. Ahora somos dos únicamente.

- También ensamblan Royal Enfield, una de las novedades más recientes

- Así es. En septiembre de 2020 inauguramos Royal Enfield, una marca con 120 años de historia cuya única planta fuera de la India es la que tenemos en Campana.

- En total, ¿cuántos modelos se ensamblan entre las plantas de Pilar y Campana?

- Tenemos un modelo de Aprilia; tres de Royal Enfield; dos Husqvarna; ocho KTM; cuatro cuatriciclos. En total son 18 modelos.

- ¿Qué planes tienen para más adelante?

- El plan es sumar más de 10 modelos nuevos antes de 2022.

- ¿Eso implicaría ampliar las plantas o tienen la capacidad instalada para hacerlo?

- La planta de Pilar es nueva y se construyó con el objetivo de sumar esos nuevos modelos hasta 2022. Tiene 30.000 m2 cubiertos, lo cual nos permitirá producir las motos actuales y agregar 10 más.

- ¿Cuál es la capacidad de producción?

- Tenemos una capacidad instalada por encima de lo que hoy estamos fabricando. Estamos trabajando con un turno y podrían ser tres. Hoy producimos 2.500 unidades por mes, que llegarían a 7.500 agregando turnos.

- Considerando que sumarán 10 modelos, se podría incrementar la producción?

- La idea es seguir agregando modelos, el tema es que algunos sustituirán a los importados, y otros serán nuevos. Iremos viendo.

Los cambios en pandemia

Desde que la pandemia azota al mundo, han cambiado muchos hábitos de la gente y formas de movilizarse en el país. Así resurgieron las motos y aparecieron los monopatines, dos especialidades de Grupo Simpa. En este contexto abordamos otros temas.

- El mercado cambió con la pandemia. En algunos casos se empezaron a vender más motos, como medio de movilidad exclusivo, y lo mismo pasó con los monopatines. ¿Cómo lo ven ustedes?

- Es general, cambiaron varios negocios, los monopatines tomaron más auge. Los patentamientos hablan por sí solos. Es un sector de la economía que viene creciendo fuerte por sobre la media de otros sectores.

- Las razones son múltiples. Las motos son las que más crecen por muchas razones, probablemente por la necesidad de movilidad unipersonal en pandemia, pero también tiene que ver con una situación de tipo de cambio, que cuando se dispara la brecha, los productos con valor más cercano al valor oficial, quedan en oportunidad para aquellos que tienen los dólares.

- Por otro lado, tenemos buenos programas de financiación. No entramos en programa del gobierno "Mi Moto" porque tenemos modelos del segmento medio o alto, y están pensados para el más bajo, pero tenemos otras soluciones con financiación de 12 meses con el BBVA.

- ¿Podrían sumar algún nuevo banco?

- El BBVA ofrece créditos prendarios para cualquier persona, por eso funciona casi como una financiera propia en retail, por eso no necesitamos otro.

- ¿Piensan que el sector seguirá creciendo? ¿De qué depende?

- El crecimiento estará limitado por la cantidad de dólares que el Gobierno destine a este sector, de eso dependerá el crecimiento a lo largo del año.

- En el caso de grupo Simpa, ¿podrían sumar nuevos segmento de modelos para ganar más participación de mercado?

- Siempre trabajamos en segmento medio y Premium. La tendencia de crecimiento es para el mercado en general, pero nuestro consumidor, tiene una sensibilidad menor a cuestiones macro del país. Siempre cuando hay crisis, el segmento más popular es el que compra o se retrae. El nuestro es más estable, menos sensible a las cuestiones económicas.

- ¿Cuál es su política en cuanto a modelos eléctricos?

- Lanzamos este mes una marca de motos eléctricas llamada Super Soco, es australiana, con producción en China. Es una apuesta importante para el mediano plazo, porque es un segmento chico pero que muestra un crecimiento porcentualmente más grande que el resto de la industria en los últimos años.

Esto, más los incentivos que puedan sumarse en patente y otros impuestos, pueden ser buenos incentivos.

- ¿Cómo y dónde se comercializa Super Soco?

- Tenemos un concepto de lanzamiento poco usual, es bien federal, con concesionarios en el interior del país, donde venimos abriendo uno por semana. Ya estamos en Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario en Santa Fe y luego será el turno de Buenos Aires.

- ¿Qué tipo de modelos son los eléctricos?

- Super Soco Tiene desde scooter eléctrico, que es la categoría más común en eléctricos, hasta las motos más clásicas.

- Además de este modelo, ¿planean lanzar algún otro eléctrico?

- El camino por lo eléctrico va por esa marca. Después, como la tendencia eléctrica es global y todas las marcas tienen una semilla en la categoría, veremos como las marcas que distribuimos van sumando oferta de productos eléctricos y seguiremos sus pasos.

- Hasta 2022 sumarán 10 nuevos modelos, ¿podrían sumar nuevas marcas?

- Hoy tenemos 10 marcas y cada una tiene su por qué. Hay desde scooter a eléctrica, hay grandes, off road, cuatriclos, etc. La idea es que las marcas no compitan entre sí sino que se diferencien. Trabajaremos en consolidar estas marcas y no en agarrar más.

- Y en cuanto a producción de piezas locales, ¿hay posibilidad de sumar más motopartistas de origen nacional o que se desarrollen nuevos?

- A la industria argentina le falta desarrollo para elevar el porcentaje de integración de partes locales en las motos. Hoy por ley se necesita llegar al 10%. Pero vemos muchos desafíos para un mercado de 500.000 unidades al año. Tenemos mucho camino por recorrer, no veo una buena solución para ampliar la integración local a corto plazo.

- Si, muchas empresas barajamos a nivel cámara, con Cafam, la posibilidad de hacer piezas in house, porque a falta de industria que acompañe, los fabricantes se integraran para garantizar los requerimientos mirando hacia delante. Todavía hay incertidumbre en cuestión local veremos hacia donde se mueve el mercado y cuáles son los requerimientos del Gobierno.