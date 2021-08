Los nuevos Fiat Abarth ya están en Argentina: así fue la experiencia única que vivieron los clientes

La marca entregó los nuevos modelos de este vehículo a los flamantes compradores en medio de una acción exclusiva. Un evento a medida de los clientes

En su hábitat, un autódromo donde el pequeño deportivo puede ponerse al límite, el nuevo Fiat Abarth fue entregado a 8 de los 15 compradores de la nueva edición que llegó al mercado, convocados para ser parte de una acción especial de fidelización en la cual está enfocada la marca.

Se trata del relanzamiento del modelo que fue un éxito en 2019, pero que luego, por las restricciones del mercado y las trabas a las importaciones, quedó con "sabor a poco". Ahora, con la liberación de nuevos productos, la italiana logró vender todas las unidades disponibles para esta etapa a los fanáticos del Abarth, y los entregó en medio de un evento hecho a medida.

La nueva edición tiene pocos cambios comparada con la última en llegar al país, pero por sobre todas las cosas, conserva la esencia de un compacto deportivo que ofrece toda la sensación de estar viajando a bordo de un karting, pero con más seguridad y protección. Es, para los admiradores de la deportividad, uno de los autos más deseados. Es por eso que, ante un vehículo tan particular, Fiat quiso rendir homenaje a sus nuevos dueños y organizó un gran despliegue para su entrega, concentrado en el Autodrómo de San Nicolás, donde pudieron probar las unidades.

Abarth listos para ser entregados.

Desde Fiat, ahora parte del grupo Stellantis, explicaron el por qué de esta acción, que se repetirá en otras marcas del grupo. "El concepto está focalizado en mantener vivo el espíritu de la marca. Stellantis es una constelación de marcas, el grupo que mejor maneja el espíritu de cada una de ellas, las cuales tienen mucha mística, y entre esas está Abarth, la cual ligamos a Fiat pero que tiene esencia propia", explicó Pablo García Leyenda, director Comercial.

"La idea es revalidar cada firma y por eso hacemos experiencias en su propio contexto, revitalizando la mística de cada automotriz en un mercado complejo, donde no podemos desarrollar cada una con grandes volúmenes, pero sí podemos mantenerlas vivas", agregó el directivo. Recordemos que en Stellantis están las integrantes del ex grupo FCA (Jeep, Fiat, RAM y Chrysler) y las ex PSA (DS, Citroën, Peugeot).

El nuevo modelo

En cuanto a las características del Abarth, es un modelo desarrollado por la división deportiva de la marca italiana sobre la base del Fiat 500, que después de una intervención, sumó deportividad y cuenta con un plus de potencia con respecto al modelo estándar.

Abarth en el Autódromo de San Nicolás.

La primera vez que Fiat comercializó un Abarth en el país fue en el 2014, equipado con un motor de 135 CV. Luego se sumó el Abarth 595 Turismo, el cual ya contaba con una potencia de 165 CV. Esta actual generación mantiene la misma potencia que eroga su comprimido motor naftero, de cuatro cilindros, con 16 válvulas y 1.368 centímetros cúbicos. La transmisión sigue siendo la misma: caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. Según Fiat, los números que arrojan este motor son: de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 218 km/h. Lo mejor de este motor está entre las 2.500 y las 6.500 vueltas.

Las diferencias del Turismo 595 respecto a la versión tradicional del 500 son muchas. En principio, se los puede distinguir por su pintura, la cual puede elegirse bitono; faros de Xenón, llantas que pasan de 16 a 17 pulgadas y la tapa del tanque de nafta hecha de acero inoxidable. Además, los emblemas de Fiat (en trompa, llantas y baúl) fueron reemplazados por un escorpión (el símbolo con que Fiat distingue los modelos Abarth). Asimismo, dispone de paragolpes con spoilers y tomas de aire más grandes, y las pinzas de los discos de freno son, por lo general, de color vistoso.

Así es por dentro el nuevo Abarth.

Con respecto al 500 convencional, en esta edición se redujo el despeje del suelo en 20 milímetros. Como dato de confort, sigue manteniendo su techo solar (que Fiat denomina Sky Dome). Si se lo mira de atrás, un spoiler y la doble salida cromada de su escape le terminan de dar el touch que todo auto deportivo debe tener.

"Tanto en el caso de Abarth, como en Jeep, son clientes tan particulares que entendemos que tenes que alimentar el vínculo producto-cliente todo el tiempo, donde no es un moda comprar un vehículo de este tipo, porque la moda es esfímera, sino que es una relación entre la marca y el cliente muy diferente y entregar las unidades tiene que ser emocionante y que la relación sea tangible", agregó García Leyenda.

Entrega del primer Abarth a una de sus clientas.

Este tipo de acciones son parte de los nuevos planes de Stellantis en el país, que viene trabajando en dos focos importantes que son las ventas programadas, es decir, que cualquier cliente pueda encargar el vehículo que desee cuando quiera, especialmente cuando son de nicho; y que tengan una experiencia dedicada diferente.

"Es una exploración de nuestro mercado pero también tiene que ver con la necesidad de personalización, y de mantener el vínculo con el cliente. Estamos construyendo localmente esta forma ligada a la personalización, y la conectividad también permite que el contacto más fluido", agregó García Leyenda.

En cuanto a los compradores del nuevo Abarth, 8 de los 15 presentes en el Autódromo, desde Fiat explicaron que hay diferentes perfiles: algunos de ellos ya tuvieron un modelo de la marca y otros lo prueban por primera vez. "Tuvimos un fuerte volumen de venta en 2019, eso genero expectativas, entonces el lote de 15 unidades programado pre-pandemia era difícil organizar. Ahora tenemos esta cantidad y el año próximo serán otras 15. De esa manera seguiremos trabajando en el corto plazo. Es un mercado donde se importan los vehículos y se venden, queremos adelantarnos un paso que es personalizarlos, y en eso trabajamos", finalizó el directivo.