Licencias de conducir en CABA: prorrogan por dos años la vigencia de los carnets emitidos antes de la pandemia

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las licencias emitidas antes de la pandemia y que venzan entre enero 2022 y febrero 2025 podrán extenderse dos años

Las autoridades porteñas informaron que los conductores que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuya licencia haya sido emitida con fecha anterior al 17 de marzo de 2020 y caduquen entre enero de 2022 y febrero de 2025 tendrán una prórroga por dos años.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 11/21 del Gobierno porteño dejó establecido que se extenderá por dos años el vencimiento de aquellos carnets de conducir que fueron emitidos con fecha anterior a la cuarentena y a las restricciones impuestas por la pandemia, que afectaron a los trámites presenciales de este tipo.

Nuevos plazos para sacar la licencia de conducir.

El texto de la norma indica: "Prorrógase, por el término de dos años, la vigencia de las licencias de conducir cuyo vencimiento original opere entre los días 1° de enero de 2022 y el día 14 de febrero de 2025, emitidas antes de 17 de marzo del año 2020″.

No obstante, el trámite no es automático y el conductor deberá gestionar la reimpresión de su carnet, a través de un procedimiento on line, y así obtener la credencial con la nueva fecha donde constará la extensión.

Nuevos plazos en CABA para renovar la licencia de conducir.

Para realizar la prórroga, los titulares de las licencias tienen la obligación de tramitar la "reimpresión de licencia de conducir con dos años de extensión – Covid-19″, en la cual constará la nueva fecha de vencimiento de la habilitación, según se desprende de la información publicada en el Boletín Oficial.

Quienes deban realizar este trámite podrán hacerlo mediante los canales virtuales y a partir de los 30 días anteriores al vencimiento inicial.

Los conductores que ya habían hecho uso de una extensión durante 2020 y 2021 no podrán acceder a este beneficio de carácter excepcional por la emergencia sanitaria que, de acuerdo a la norma, rige hasta el próximo 31 de octubre.

Además, en una fecha cercana a los vencimientos, la Dirección General Habilitación de Conductores, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros dictará las normas complementarias "necesarias para hacer efectiva la medida", señala el comunicado y entonces se conocerá en detalle el procedimiento para la extensión.

Requisitos

Tener DNI Vigente con Domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Realizar la Charla de Renovación.

Abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) (60 días de validez, una vez abonado).

Abonar la Boleta Única Inteligente (BUI) (180 días de validez).

Tramitar el Libre Deuda de Infracciones.

Contar con un Correo Electrónico Válido (si no te llega el mail, Llamá al 147).

Presentar Certificado y/o Estudios Médicos (en caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico).

Tramitar el Certificado de Antecedentes Penales (solo categoría D profesional, 10 días de validez). Si sos Deudor Alimentario o tenes Antecedentes Penales, consultá el Trámite de Deudor Alimentario o Antecedentes Penales.

En caso de tener una Licencia Vigente de Italia o España, tenés que presentar un Certificado de Legalidad original, apostillado y traducido (solo para Clases Particulares ya incluidas en tu licencia anterior. Si querés otra Categoría, debés Realizar una Ampliación).

En caso de tener una Licencia Vigente o Vencida por menos de 1 año de Otra Jurisdicción, tenés que presentar un Certificado de Legalidad original (solo para clases particulares ya incluidas en tu licencia anterior. Si querés otra categoría, tenés que Realizar una Ampliación).

No podrás Realizar tu Trámite si no contás con todos los Requisitos