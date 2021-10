Ford, sponsor de la Libertadores, reunió las mejores historias de los hinchas de fútbol en el Fans Power

La marca de movilidad convocó a los apasionados del deporte a que relaten sus vivencias y un experimentado escritor les dio vida

La pasión está presente en la vida de los argentinos y el fútbol es uno de los escenarios donde más se siente. Con esta premisa, Ford, sponsor de la Copa Libertadores, con el SUV Territory como vehículo oficial, invitó a los fanáticos a escribir sus experiencias vinculadas a este deporte y convocó al escritor Eduardo Sacheri para que las inmortalizara a través de diferentes relatos.

"En el fútbol y en la vida el motor de todos nuestros actos es la pasión. Ese es el espíritu del Fans Power", explicó la marca de movilidad cuando hizo la convocatoria que cerró el 17 de agosto pasado.

Eduardo Sacheri da vida a las historias de Ford.

Hoy, con las cinco mejores narraciones ya seleccionadas, Sacheri nos contó los valores que contienen en común y cómo se genera esa pasión única que se vive en el fútbol.

Desde los inicios

Sacheri lleva muchos años investigado el mundo del fútbol, autor de historias que se convirtieron en guiones de películas y cuentos. Cuando lo llamaron de Ford, se sintió atraído por la propuesta porque le permitía ir más allá de lo superficial y encontrar un vínculo con el amor que existe detrás de quienes sienten este deporte y lo tienen "a flor de piel".

A partir de ahí se unió al Fans Power y empezó a trabajar en la selección de cinco relatos, dos de los cuales ya están publicados, uno de ellos vinculado con un hincha de River, y el otro, con un fanático de Boca. Esta selección abrió un interrogante: ¿Siempre la pasión por el fútbol va unida a una camiseta?

"En todas las historias aparece la camiseta. Amamos el futbol a través de una camiseta, pero con Ford buscamos historias donde ese amor se vincule a otros valores. No se trata de algo desenfrenado por el club y punto. Son valores conectados que tienen que ver con otros momentos, como pueden ser los recuerdos de haber ido a la cancha con el padre en la niñez, de compartir la platea con un hermano, o de verlo los domingos con amigos. Así, con todos los que sientan la misma pasión", comentó Sacheri.

Luego remarcó: "Si le preguntás a cada hincha, el amor por su club los obnubila. Cuando uno ama idealiza, entonces no vemos fracasos, sino que aún en el peor momento, de derrotas, a todos nos parece que con paciencia nuestro equipo alcanzará el éxito. De acuerdo al momento de cada equipo, una busca la épica dónde y cómo se puede, pero siempre la encuentra. Todos creemos que nuestro club es el mejor porque es un amor idealizado que no depende de los resultados, es una perpetuidad y es más fiel que otros amores", agregó Sacheri.

Ford Territory, vehículo oficial de la Libertadores.

Es por eso que, detrás del deporte y de las historias elegidas, aparece una red de valores similares, un aspecto que fue parte de la búsqueda. "El fútbol es un pasión que está al servicio de tus mejores vínculos, y más allá de ser Ford una marca de autos, me encontré con una acción que buscaba algo profundo en este deporte, conmovedor y que traspase lo superficial" dijo Sacheri.

Además, considera que los deportes son una linda puerta de entrada a cosas más profundas, que se ponen en juego sin darse cuenta. "Es una puerta inconsciente. Te pones a mirar un partido pero mientras lo haces, ejerces otras decisiones morales, afectivas, intelectuales, y al no darte cuenta el hincha que eso sucede, se exhibe de modo muy genuino y sin disfraces".

Mirada local y global

Más allá del deporte a nivel local, y de repasar las historias que encontraron en común en la selección de los relatos junto con Ford, Sacheri también repasó lo que viene pasando con este deporte a nivel global. Además, el Fans Power se lanzó en medio de la Conmebol Libertadores, donde juegan equipos de toda la región.

En este contexto explicó que, en los últimos años, hay una atención al fútbol como mirada cultural global, no son únicamente "22 hombres corriendo atrás de una pelota". Además, resaltó que especialmente en el Río de la Plata, hay muchos autores que le dieron un costado de ficción muy interesante, además de las biografías de jugadores, técnicos, entre otros.

"Escribir cuentos de fútbol no es tan habitual, pero acá tenemos autores como Roberto "el Negro" Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, que además de mirar fútbol, buscaron algo más. Es una linda materia literaria porque hay un acceso indirecto a cosas más profundas", comentó.

Su pasión por el fútbol

Sacheri se crio en Castelar, al oeste del GBA. A los 20 años empezó a escribir tomando material de su propia vida, con las personas, historias, trabajo y situaciones que lo rodeaban.

En cuanto a los cuentos de fútbol, empezó como un material más de su literatura. Luego fue Alejandro Apo quien los contaba por radio y así se empezó a difundir masivamente su obra.

Ford Territory, el SUV de la Copa Libertadores.

"El fútbol es el reflejo de la cultura del país. Si bien no podemos trasladarlo automáticamente, a nivel global los hinchas se entusiasman, exacerban, me parece que hay elementos culturales que se filtran y se ven en el mundo del futbol. A eso me refiero cuando digo que antes había teóricos que miraban el fútbol con una lupa. Hoy existe otro modo particular de vincularse con el fútbol en cada cultura. En nuestro país el modo es más desbordado caótico, profundo, y a la vez errático, cambiante, probablemente este exhibiendo ciertas características de lo que somos y vivimos", concluyó.

En cuanto a Ford, marca de movilidad, con el Fans Power y la presencia en la Libertadores, reforzó su espíritu de marca. "En la cancha, como en la vida, necesitamos ese motor que nos empuja. En el futbol esa pasión nace de muchas partes. Los equipos, los jugadores, pero fundamentalmente de los hinchas", concluye Ford.

De esta manera, Ford sigue proponiendo nuevas experiencias, acercando iniciativas que tengan un valor agregado y enfocadas en afianzar la confianza y las relaciones de largo plazo con sus clientes.