La inflación pega en el costo de mantenimiento de los autos: esto hay que gastar por mes por una Fiat Toro

El cálculo incluye gastos fijos, tales como patente, seguro y service; además de otros variables, como nafta, cochera y hasta lavados

El segmento de los utilitarios livianos es uno de los que más resiste y crece en un sector automotor donde las trabas para importar, la inflación, y el impacto del dólar blue, dejan secuelas. En este caso, acumula en el año un incremento de 29%, frente a 9% de los autos de pasajeros y 16% del mercado total.

Por marcas, las cuatro camionetas más vendidas entre enero y octubre se producen en la Argentina, y son Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Nissan Frontier, del segmento de las medianas. Luego se ubica la Fiat Toro, importada de Brasil, y la única líder de su catgoría de las "intermedias", un producto especial que inauguró la marca y que ahora tendrá su primer rival directo: Ford Maverick.

En cuanto a la Toro, es un modelo que fue ganando muchos clientes y que hoy acumula una baja en los patentamientos debido a que el ingreso de productos del exterior está complicado. No obstante, junto con el Fiat Cronos, el auto líder en ventas del mercado total, son de los productos más importantes para el grupo Stellantis, al cual pertenece la italiana.

Fiat toro, en una de sus versiones más completa.

En este contexto, repasamos cuánto sale en noviembre comprar esta unidad 0km en su versión más barata y más cara. Además, las diferentes opciones que ofrece de equipamiento y motorización.

Fiat Toro entrada de gama: hasta $47.700

Para acceder al modelo más económico hay que pensar en una inversión de 3.495.900 pesos. Eso es lo que sale la Toro Freedom 1.8 naftera 4x2, con caja automática de 6 marchas.

En cuanto a los gastos, se deberán considerar unos $174.795 o $14.560 en pate,nte, contemplando que la radique en la Ciudad de Buenos Aires un usuario para uso particular (para uso laboral, según la ciudad tiene beneficios).

Otro de los gastos a tener en cuenta es el seguro, el cual para un tercero completo promedia los $10.300, además del service, que es de 20.440 pesos. A estos gastos hay que sumar el combustible, cochera y lavados, como gastos extras mínimos de un vehículo.

En el caso de la nafta, para un recorrido anual de 15.000 kilómetros promedio, la versión 1.8, con un promedio de consumo de 9 litros, necesitará $122.040 de forma anual o unos $10.170 por mes considerando que use nafta súper. Si es Premium, el costo se elevará a más de 11.500 por mes.

Otros dos gastos que se suman al mantenimiento de un vehículo de forma casi inevitable son la cochera, que en la zona de Palermo ronda los $9.000 (siempre que tengan en cuenta que es una pick up chica y no cobren como tal, sino saldrá unos $11.000) y dos lavados al mes que promedian los $1000 cada uno.

En conclusión, mantener una Fiat Toro demandará los siguientes gastos:

Patente: $14.560

Seguro: $10.300

Service: $1.703 ($20.440 prorrateado)

Combustible: $10.170

Cochera: $9.000

Lavado: $2.000

De esta manera, el gasto mensual será de $47.733, es decir, unos $570.000 al año. El incremento en cinco meses ha sido de $6.000 promedio por mes.

Toro tope de gama: hasta $57.500

En el caso de la versión tope de gama, la marca cuenta con las Volcano 2.0 Multijet AT9, con un precio de $5.025.800; y la Ultra 2.0 16v Multijet 4x4 AT9 a 5.492.400 pesos. Esta última recién llegó al mercado hace pocos meses, tras la renovación del modelo para la región. En cuanto a los valores de mantenimiento tienen una pequeña diferencia, pero este es el promedio por mes.

Fiat Toro 2021, renovada.

En el caso de la patente, siguiendo los mismos parámetros de radicación y uso que en el caso de la más económica, el gasto anual es de $251.290 al año o $20.940 mensuales, a lo cual se suma un seguro de $13.400 y un service de 27.200 pesos.

En el caso del combustible, este motor 2.0 diésel requiere del gas oil de mejor calidad, por lo cual, con un consumo promedio de 8 litros cada 100 kilómetros, el gasto será de 119.800 anual o 9.990 mensual. Por último, serán los mismos gastos para cualquier versión en cuanto a cochera y lavado. De esta forma, el costo mensual para mantener una Toro tope de gama será el siguiente:

Patente: $20.940

Seguro: $13.400

Service: $2.266 ($27.200 prorrateado)

Combustible: $9.990

Cochera: $9.000

Lavado: $2.000

Esto suma un gasto mensual de $57.500, es decir, unos 690.000 pesos al año. El incremento frente a los gastos de junio llega casi a los $10.000 por mes.

Las ventajas de las pick ups

A la hora de elegir este vehículo, son varias las ventajas que tendrá el comprador por ser un utilitario de carga. Por ejemplo, no está afectado por el impuesto interno, por eso no sufre incrementos pasando ciertos valores, como ocurre con los autos, y eso permite que la brecha entre una versión y otra no sea tan amplia.

Por otro lado, si el titular la usa para trabajar, podrá descargar el 10.5% del IVA y pagar menos de patente.

Estos datos, más la gran variedad que hay en el mercado, con muchos modelos y niveles de equipamiento, hace que las camionetas se evalúen como opción de compra cada vez más conveniente en la comparación con cualquier auto o SUV, no solamente con vehículos de su mismo segmento.