Las 10 automotrices de eléctricos más competitivas del mercado

El mundo de los modelos eléctricos, la automotriz viene creciendo y se está diversificando cada vez màs. Estos son los más importantes a nivel global

Chinos, japoneses, coreanos, alemanes, estadounidenses. La carrera para quedarse con los primeros puestos en la fabricación de eléctricos está en su máximo esplendor y, al mismo tiempo, sobresale el nivel de competitividad de la automotriz que está ganando cada marca en esta nueva era.

En este contexto, en el mundo de los eléctricos existen diferentes protagonistas, con un máximo representante que es Tesla, el único automotriz fabricante líder de Estados Unidos, el cual es seguido en el ranking por otra serie de marcas de diferentes países y continentes.

Por otro lado, la viabilidad comercial de los vehículos eléctricos, tanto en términos de precio como de infraestructura de carga, ha seguido creciendo a ritmo constante hasta ahora, y la automotriz que ofrezca un modelo con las mejores prestaciones y a un precio ajustado, se sabe que ganará la partida.

Eléctricos automotriz: los números

En la nueva era de la movilidad, se prevé que las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros aumenten más del 80% en 2021, a 5,6 millones de unidades, gracias a compromisos sin precedentes de la industria y los gobiernos de todo el mundo durante los últimos dos años.

Lo que queda demostrado dentro de la industria de los vehículos eléctricos, es el progreso que se ha logrado hacia cero emisiones netas globales en el sector del transporte por carretera y muestra que el futuro es más brillante que nunca para los vehículos de cero emisiones.

En la primera mitad de 2021, las ventas de estos autos de pasajeros (incluidos los eléctricos de batería, híbridos enchufables y de celda de combustible) fueron un 140% más altas que en el mismo período de 2019, alcanzando el 7% de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros. Esto se compara con solo el 2,6% en 2019, el año de la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En este contexto, las 10 automotrices de vehículos eléctricos que ocupan los primeros puestos de los más destacados son los siguientes.

Eléctricos automotriz: Tesla, el 1

El número uno del mundo en el caso de los eléctricos es Tesla, la empresa automotriz creada por Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y líder indiscutible en fabricación y desarrollo de vehículos.

En este caso, la empresa ha marcado los hitos más importantes para el mundo de la movilidad eléctrica en general desde su primera apertura en 2003. Actualmente, la compañía representa el 12% de todas las ventas de vehículos enchufables a nivel global, generando unos ingresos que no paran de crecer.

Tesla también es la marca más competitiva entre las automotrices entre otras razones, porque es parte del movimiento de código abierto, lo que significa que cualquier avance que Tesla haga para la industria de los eléctricos estará abierto a empresas competidoras.

Elon Musk y el Tesla, su máxima creación.

Musk dijo que seguía el ejemplo de Nils Bohlin, quien inventó el cinturón de seguridad de tres puntos en 1955 y decidió que era demasiado importante para no compartirlo.

El Modelo 3 de la firma está disfrutando de un éxito desenfrenado en EEUU, al convertirse en el dominante en el mercado de automóviles ‘premium’ y alcanzar la puntuación de seguridad más alta jamás entregada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de EEUU.

Por otro lado, el modelo insignia de Tesla, y uno de los más importantes entre los eléctricos, es el Model S. El vehículo tiene una autonomía de 595 kilómetros, con un precio medio de 95.000 euros.

BYD, el segundo del ranking

Entre las automotrices más reconocidas fabricantes de eléctricos en el mundo aparece Build Your Dreams (BYD) Auto, una filial de la corporación multinacional china, BYD Co Ltd, con sede en Xi’an, China.

La compañía fue fundada en 2003 cuando la empresa matriz de BYD Auto compró Tshinchuan Automobile en 2002.

En septiembre de 2016, la misma automotriz se convirtió en el tercer mayor fabricante de vehículos eléctricos enchufables y en el mismo año comenzó la producción de puros para su uso en Pekín. En cuanto a su modelo insignia, se destaca el BYD Yuan EV535, el cual tiene como autonomía unos 412 kilómetros. El precio arranca en 14.800 euros.

BAIC, más líderes

Entre las empresas del sector de eléctricos, BAIC Motor ocupa el tercer lugar. Es una empresa estatal china, que lleva fabricando SUV, vehículos comerciales, agrícolas y militares bajo el paraguas del Grupo BAIC desde 2010. También ha trabajado con la tecnología de Nissan y Mercedes para desarrollar su línea actual.

Eléctricos automotriz: los proyectos de Baic.

BAIC ha invertido 2.500 millones en el desarrollo de vehículos eléctricos en los último años inteligentes y conectados para el futuro cercano bajo una nueva marca: BEIJING.

En cuanto al modelo más vendido, en esta caso de eléctricos automotriz de Baic se destaca el EU5 R600. Este vehículo tiene un alcance de 416 kilómetros.

BMW, con una gama exclusiva

BMW es otra de las empresas claves de este mundo dela automotriz eléctrica. En este caso, se creó la división BMW i, una filial de BMW fundada en 2011 después de que el fabricante anunciara el desarrollo de sus series i3 e i8 en 2009.

A partir de noviembre de 2016, BMW i ha lanzado cuatro modelos que comparten tecnología con la línea automotriz de BMW para garantizar la fiabilidad y la continuidad del fabricante del vehículo.

Dos años después de llegar a los mercados en 2016, el i3 se convirtió en el tercer vehículo totalmente eléctrico más vendido del mundo. También se ha fabricado con un 85% de materiales reciclables y aproximadamente 27 botellas de plástico usadas se destinan a la construcción de asientos y ciertas partes de las puertas.

En este caso, como dato para destacar, dentro de los modelos de eléctricos de BMW, el buque insignia es el i3, un producto que tiene un alcance de 310 kilómetros.

Otra japonesa ganadora: Nissan

La compañía automotriz Nissan se ha coronado como el fabricante que lanzó el primer vehículo eléctrico producido en masa y dirigido a familias que buscan ser más responsables con el medio ambiente: el Nissan Leaf.

Eléctricos automotriz: el Nissan Leaf, uno de los más populares.

En este caso, la automotriz usó todos los sistemas de los modelos tradicionales, así como una estética tradicional para su serie eléctrica, pero a la vez ha combinado este enfoque con la tecnología de batería de última generación para ofrecer a su modelo Leaf E + una capacidad de autonomía mucho mayor.

El Nissan Leaf original ha sido el vehículo eléctrico más vendido en todo el mundo hasta hace poco, con ventas que alcanzaron un máximo histórico de 87.000 unidades en 2018. Este producto tiene un alcance de 270 kilómetros.

Volkswagen y la nueva gama ID

El fabricante de automóviles alemán que creó el Escarabajo (VW Beetle) ha producido una variante dentro de los eléctricos de otro de sus modelos más exitosos, el Volkswagen Golf.

En 2016, la compañía anunció su intención de expandir su línea de vehículos a 30 modelos eléctricos para satisfacer la demanda esperada que iban a traer las nuevas regulaciones en ciudades y países y los incentivos financieros que se iban a lanzar. Volkswagen desarrolla su tecnología de batería en el Centro de Excelencia para Celdas de Batería en Salzgitter, Alemania, con un equipo de 300 científicos.

El e-Golf ha sido elogiado como un eléctrico de nivel de entrada fuerte ya que su diseño y utilidad se han basado en vehículos más tradicionales, lo que lo convierte en un pequeño salto para pasar a los nuevos modelos. En este caso, el modelo insignia es el e-Golf, con una autonomía de 128 kilómetros kilómetros, aunque sus nuevos modelos se enmarcan en la gama VW ID, con el ID.3 y el ID.4, al que se sumó el nuevo Volkswagen ID.5.

Volkswagen I.D4, otros de los eléctricos automotriz líderes.

El último lanzamiento, el E-SUV coupé, está equipado con la nueva versión 3.0 del software ID. del mundo de los eléctricos automotriz, que incluye un rendimiento de carga mejorado y control por voz, entre otras características. Con el uso de datos y los sistemas de asistencia al conductor de última generación, Volkswagen está dando el siguiente paso hacia la conducción automatizada.

Como todos los modelos ID., el primer coupé e-SUV de Volkswagen se basa en la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB) de Volkswagen. La nueva generación de software 3.0 permite actualizaciones "over-the-air" y la activación de funciones adicionales, de modo que el ID.5 puede mantenerse actualizado durante mucho tiempo.

El nuevo Volkswagen e-SUV coupé proyecta independencia y singularidad desde todos los ángulos. La característica tecnología LED, con tiras de luz en la parte delantera (opcional) y trasera, identifica inequívocamente al ID.5 como un miembro de la familia ID.

Varias características, incluido el llamativo paragolpes, los paneles pintados de las puertas y la nueva línea de techo, distinguen al coupé e-SUV del ID.4, que fue nombrado World Car of the year.

Para 2030, se espera que al menos el 70 por ciento de las ventas de unidades de Volkswagen en Europa provengan de vehículos solo eléctricos, lo que equivale a más de un millón de autos.

Hyundai, entre los eléctricos automotriz

Hyundai, es otra de las marcas de eléctricos automotriz que se destaca entre las mejores del mundo con el Kona EV, un modelo que tiene una lista de espera de más de 30.000 clientes, y cuya demanda ha puesto a Hyundai bajo presión para invertir en una mayor producción de baterías y adquisición de recursos.

Eléctricos automotriz, el proyecto de Hyundai con el Kona EV.

El vehículo es un SUV diseñado en torno a una apariencia robusta y espacio suficiente para ser utilizado como un auto familiar. El sitio web de Hyundai ofrece una amplia gama de extras opcionales para personalizar el vehículo según los requisitos del usuario. Como dato para destacar dentro El Kona EV tiene un alcance de 450 kilómetros.

Kia, la octava del ranking

Kia, fundada en 1944 y con sede en Seúl, se convirtió en el segundo mayor fabricante de eléctricos en Corea del Sur en 2015. Fue comprada por Hyundai en 1998, cuando se hizo con el control del 51% en participaciones de la compañía.

Sin embargo, a día de hoy Hyundai Motor Co posee una participación del 33,88%, valorada en más de 5.400 millones de euros, pero Kia es una subsidiaria de su compañía matriz en común, Hyundai Motor Group. A su vez, Kia posee más de 20 participaciones minoritarias en las filiales de Hyundai.

En el espacio de la movilidad eléctrica, la compañía suministra autos asequibles pero robustos a escala global. Su Kia Soul EV, un gemelo de su contraparte no eléctrica, el Focus Electric, tiene una batería capaz de viajar 160 kilómetros como un vehículo urbano relativamente compacto.

Kia Soul EV, entre los eléctricos automotriz que crecen.

El modelos insignia es el Kia Soul EV, con un alcance de 450 kilómetros.

Mitsubishi, otra ganadora

Mitsubishi es una multinacional japonesa fundada en 1970. En 2009, comenzó a vender el i-MiEV un año antes de lo previsto. Inicialmente, el fabricante de automóviles había planeado comercializarlo bajo el sistema de ‘leasing’ antes de su lanzamiento en 2010. Desde entonces, la compañía ha anunciado su intención de incorporar cinco modelos eléctricos más a su rango y planea reducir el precio promedio de sus vehículos a alrededor de los 19.000 euros.

Renault, Nissan, Mitsubishi, tres líderes entre los eléctricos automotriz.

El Mitsubishi i-MiEV incluye una MiEV Power Box que permite que el auto alimente dispositivos domésticos en caso de emergencia, un ejemplo de la manera en que los vehículos eléctricos en general se consideran baterías temporalmente potenciales para su uso en la red eléctrica. Este modelo insignia tiene un alcance de 100 kilómetros.

Chery completa el podio

Chery es un fabricante de automóviles chino que compite con otras marcas estatales más grandes del país. En 2012, Jaguar Land Rover formó una empresa conjunta con Chery para producir vehículos Jaguar y Land Rover para el mercado chino. Chery produjo su primer EV en 2009, el Chery S18.

El último modelo de su crossover, el Tiggo E, tendrá capacidades de conducción automatizadas, así como un volante interactivo que se puede plegar para convertirse en un controlador de juego mientras el vehículo está en modo de conducción automática. Este modelo tiene un alcance de 400 kilómetros.