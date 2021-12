Adiós al Fiat Uno, el auto que cautivó a miles de Argentinos

Con 37 años de vida, el modelo fabricado en Brasil y que también se produjo en Argentina entre 1989 y 2004, se despide del mercado

El 24 de diciembre de 1994, en vísperas de la Navidad, me encontré con el regalo de "Papá Noel" en el garage de mi casa. Un Fiat Uno rojo, regalo de mis padres, nos esperaba como sorpresa a mi hermana y a mi. Recuerdo la emoción casi indescriptible, no solo por el valor del mismo, sino porque era uno de los modelos más aspiracionales del momento, y no podíamos creer dejar el "Fiat 147" para pasar a ese modelo.

Pasaron tantos años y diferentes autos por la misma casa y por otras, muchos elegidos por mi papá, fanático de todo tipo de vehículo; después con nuestras insistentes opiniones (sin entender mucho en ese entonces), y luego como elección propia. Sin embargo, el Fiat Uno quedará para siempre en mis recuerdos, el auto de mis primeras experiencias apenas saqué la licencia de conducir, de salidas con amigas, de "remisera día y noche", como me decían entonces porque pasaba casa por casa en busca de cada una de ellas: Lore, Marina, Titi, Pacho, Celeste, Poly, Paula, etc, etc. Seguro todas lo recuerdan.

También fue el auto de las nostalgias, el que nos llevaba desde San Pedro a la Ciudad de Buenos Aires y viceversa todos los fines de semana, en época de estudiantes universitarias, cuando la angustia de los domingos invadía el cuerpo y el alma porque había que volver a Capital y dejar a la familia.

El último Uno.

Puedo decir que desde entonces, cada vez que tengo la oportunidad de cambiar el vehículo y de probar muchos de los que me presenta esta profesión, el factor emocional tiene su peso, y aunque los años lo hacen a uno más racional, siempre queda ese "pedacito de deseo" que uno busca satisfacer con ese bien que resulta uno de los más preciados en un país como la Argentina.

Ahora bien, volviendo al Fiat Uno y su historia, la noticia más reciente es que este modelo se dejó de fabricar. Me dio un poco de nostalgia, aunque hace tiempo se ven pocos en el mercado. Después de 37 años, el modelo dice adiós, el clásico que fue un éxito en ventas en Sudamérica, producido en Brasil y también en la Argentina.

Los hitos del Uno

Emblema de los autos compactos en la década del ´80, el Fiat Uno era hasta el momento uno de los modelos más longevos del mercado junto al Volkswagen Gol, que todos anticipan su fin de ciclo. Por eso, para rendirle omo homenaje a su trayectoria, la marca italiana lanzó en el país vecino una serie limitada de 250 unidades llamada Uno Ciao.

El Fiat Uno comenzó a fabricarse en Brasil en agosto de 1984. Allí, durante 37 años se produjeron 4.379.356 unidades. La planta era la de Betim (Minas Gerais).

Por su performance y agilidad para moverse en el tránsito fue uno de los modelos más pretendidos por los jóvenes, aunque también fue pionero en varias tecnologías en la industria.

Su carrocería siempre ha combinado diseño con versatilidad, pudiendo entregar espacio interior, una muy buena visibilidad y un confort que revolucionó el segmento. Tanto es así que, cuando fue lanzado en la década del 80, inauguró el concepto "pequeño por fuera, grande por dentro".

En 1990 fue el primer automóvil en Brasil con un motor de 1.0 litro, otra característica completamente nueva. Compacto, ligero y espacioso, permitió a millones de brasileños tener un vehículo nuevo y moderno en sus garajes.

En 1994 el Mille ELX se convirtió en el primer automóvil popular en contar con aire acondicionado, mientras que el Uno Turbo se convirtió en uno de los vehículos más pretendidos por los "fierreros".

Uno Way, el último que se vendió en Argentina.

En 2010 debutó la segunda generación, desarrollada 100% en Brasil, siendo uno de sus prototipos más recordados el denominado Uno Ecology, con piezas hechas de caña de azúcar y un techo con células fotovoltaicas capaces de aprovechar la luz solar para generar electricidad.

"A lo largo de sus 37 años en el mercado, Uno se ha convertido en un ícono y ha marcado la vida de millones de brasileños. El Uno fue el vehículo más vendido de Fiat en Sudamérica, además de haber sido pionero en muchos aspectos a lo largo de su trayectoria", destacó Herlander Zola, director de Fiat Sudamérica y Operaciones comerciales Brasil.

En Argentina, el Fiat Uno tuvo dos etapas. La primera, cuando fue fabricado por SEVEL entre 1989 y 1995, en la planta de Palomar; y la segunda, cuando su producción se mudó a Córdoba (1995-2004) ya bajo el paraguas de Fiat Argentina. A fines de los años 80 debutó en nuestro mercado con una carrocería de 3 puertas. Luego llegarían las variantes de 5 puertas. En total, durante sus 15 años de fabricación en Argentina se produjeron casi 180.000 unidades.

En un primer momento fue comercializado en versiones 1.5 litros de 3 puertas , mientras que en 1990 se sumaron los motores 1.6 y las variantes de 5 puertas.

La evolución comenzó en 1992, con su primer restyling. El Uno se convirtió en uno de los modelos más deseados del mercado, compitiendo mano a mano con el VW Gol.

Su gama estuvo compuesto por múltiples versiones, equipadas con diversas motorizaciones nafteras (1.3, 1.4, 1.6 litros) y también gasoleras (1.7 litros).

La edición Ciao

Denominada Ciao, la última edición del Uno es una serie limitada de solo 250 unidades, todas a fabricarse en Betim, la planta que desde 1984 produce al hatchback. Para la ocasión, el Uno fue embellecido con algunos detalles que realzan su origen italiano:

Decoración "UNOCIAO" en moldura plástica de puertas

"UNO" en colores verde, blanco y rojo

En puerta trasera incluye la frase "LA STORIA DI UNA LEGGENDA" ("La historia de una leyenda")

Logo "UNO" en portón trasero con colores de la bandera italiana

Emblema "UNOCIAO" en lateral derecho de tablero. A su lado, el número de la unidad (001/250)

Por otro lado, el Uno Ciao se destacará por las siguientes características: