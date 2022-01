Lanzamientos de autos y SUV, en riesgo: cuáles son los nuevos modelos para los que no habrá dólares del BCRA

La medida del BCRA de entregar las divisas a los importadores una vez que los autos fueron nacionalizados complica los planes para 2022

La falta de divisas en el país se convirtió en un problema para muchos sectores y la industria automotriz es uno de ellos. Desde el año pasado hay limitaciones en los dólares que disponen para importar y esto hizo que la oferta de productos se resienta, dando como resultado un importante crecimiento de los modelos nacionales frente a los producidos en otros mercados.

En 2022 el panorama no parece diferente y, de hecho, las proyecciones de venta no cambian demasiado a pesar que la demanda está activa. De 380.000 unidades comercializadas el año pasado, se espera llegar en los próximos meses a 400.000. En este escenario, las que más sufren son las marcas que no tienen fábricas en el país y que son 100% importadoras.

De acuerdo a la disposición del BCRA, que fue notificada a la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa), estas 25 compañías no podrán acceder a los billetes verdes para ingresar vehículos desde el exterior.

Aunque desde hace 6 meses vienen trabajando con este mecanismo, las complicaciones son cada vez mayores y especialmente las demoras para que finalmente los autos estén en el mercado interno.

La situación es la siguiente: antes de la limitación, los importadores recibían a través del Banco Central los dólares necesarios para poder ingresar vehículos. Es decir, obtenían las SIMI (las autorizaciones para importar) y con ello hacían la compra de unidades.

Desde hace varios meses, deben recurrir al financiamiento a través de créditos tomados en el exterior, a tasa bajas, generalmente de las empresas proveedoras de los automóviles. Según trascendió, el BCRA liberará las divisas para vehículos de hasta u$s35.000 recién seis meses después de realizado el embarque y con esos dólares cancelarán los préstamos. Para las unidades por encima de ese valor, los tiempos llegarían al año.

El riesgo, claro, es si se cumplirán los 180 días o si se estiran los plazos.

Lanzamientos en la mira

Con esta noticia, es claro que la falta de autos seguirá siendo una constante en 2022. En más, muchas marcas anuncian el lanzamiento de sus modelos, pero no confirman las fechas.

De acuerdo a los planes de las compañías que ya fueron confirmados el año pasado, entre los modelos importados que no fabrican en el país se encuentran un total de nueve marcas con diferentes productos. Estas son de diversos orígenes y segmentos.

Una de las marcas que analiza el contexto es BMW. La automotriz alemana tiene en mente el lanzamiento de dos vehículos, que son el Serie 2 Coupé y Serie 4 GranCoupé. No hay fechas confirmadas por el momento.

BMW, una de las marcas complicadas por la nueva decisión del BCRA

Otras de alta gama que tienen los planes en la mira son Ferrari y Maserati, la primera con el lanzamiento del 296 GTB y SF90 Stradale y la segunda con el Grecale y MC20.

También las coreanas se encuentran complicadas, las cuales tenían importantes planes en vista. Se trata de Kia, que este año tiene que presentar la nueva Carnival y Sorento, y Hyundai, con las nuevas Creta, Staria y Tucson.

Kia Sorento, planificada para este año.

Honda es otra de las marcas que dejó de fabricar en el país. Si bien permanece porque produce motos, ya no tiene ningún auto nacional desde que el HR-V no se produce en Campana. El plan más importante de esta marca es el lanzamiento del nuevo Civic. Habrá que esperar para saber si se concreta o si está en riesgo por la medida.

En cuanto a otras marcas que hace tiempo vienen postergando sus planes se encuentran Land Rover con el New Defender, que estaba previsto para 2021 y Volvo con el XC40 Recharge, también "largamente" anunciado.

Land Rover New Defender, otro de los planes que se viene postergando.

En el caso de Audi y Mercedes Benz también hay planes y preocupación, aunque las dos producen en el país: la primera porque es del grupo Volkswagen, y la segunda porque fabrica vehículos comerciales en el mercado local.

Los proyectos de estas marcas son varios. En el caso del Audi, el Q2, A3, A5, Q5, Q4 E-Tron y RS E-Tron GT Quattro. En Mercedes Benz se trata del Clase C y GLC.

Además de las trabas para las importadoras, en el caso de las automotrices locales también puede haber complicaciones con los productos que traen de otros mercados, especialmente Mercosur. En este caso, lo que hacen es concentrar la oferta en los productos locales, al tiempo que disminuyeron la oferta de modelos de otros países.

Algunos casos concretos son el Fiat Mobi y Argo, que se venden solo por plan de ahorro, y en su lugar se ofrece el Cronos. Renault discontinuó el Kwid, y ocupó ese lugar con el Sandero.

Así, las marcas buscan ocupar segmentos con productos locales y descomprimir las importaciones.