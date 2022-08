Una duda frecuente: cuánto puede recorrer un auto con la reserva de combustible

Si bien no hay datos exactos, se estima que el promedio ronda entre los 50 y 80 kilómetros. Por qué consideran que puede ser perjudicial para el vehículo

Una de las dudas más comunes entre los conductores al momento de estar próximos a quedarse sin combustible es cuánto puede recorrer un auto con el tanque de reserva.

Si bien no hay una regla que determine la distancia exacta, sí existen varios factores que sirven como medida para calcularlo.

Se estima que la mayoría de los autos pueden recorrer entre 50 y 80 kilómetros con la reserva del tanque hasta que se apague el motor. Todo dependerá del modelo de vehículo, el consumo de combustible que registre y la capacidad del tanque, ya que algunos almacenan 40 litros, mientras que otros llegan a los 70, 80 o incluso más.

Mientras más grande sea el vehículo, mayor será la distancia que podrá alcanzar: el combustible de la reserva no se almacena en un espacio aparte, sino que es un porcentual de la capacidad total del tanque.

Como norma general, entonces, a partir de que se enciende el testigo en el tablero se podrán recorrer unos 45 kilómetros. En los modelos más grandes, la reserva estimada puede alcanzar hasta los 120 kilómetros.

El tipo de conducción, la ruta por la cual se transita y factores externos como el clima también influyen en la cantidad de recorrido a realizar, aunque en menor medida. Además, también es importante conocer que la alerta de reserva aparece en distintos momentos según el modelo del auto.

¿Ir en reserva es perjudicial para el auto?

Si bien los vehículos generalmente pueden recorrer más de 40 kilómetros con la reserva del tanque, es importante saber que puede ser sumamente perjudicial para el auto utilizarlo en esas circunstancias, sobre todo si se vuelve algo recurrente.

Al momento de entrar en la etapa de reserva, la bomba que succiona el combustible tendrá que realizar un trabajo más arduo. Entonces es posible que ingresen algunos residuos, los cuales están ubicados al fondo del tanque y pueden filtrarse ante la escasa cantidad de gasolina disponible.

Por otra parte, las burbujas de aire que pueden generarse al succionar también podrían hacer recalentar y dañar la bomba de combustible, con consecuencias para los inyectores o el catalizador. Además, si el tanque posee muy poca gasolina, la bomba tendrá que hacer un esfuerzo mayor al habitual para recogerla, lo que reducirá su vida útil.

Si bien no existen datos que certifiquen con exactitud la cantidad de kilómetros que puede recorrer un auto con la reserva, el portal Take On Empty programó su web para que todos los conductores registren la distancia mínima y máxima que recorre su auto con el tanque de reserva.

Si bien el programa no indica cifras oficiales y es sólo un promedio aproximado, la mayoría de los vehículos recorre cerca de 45 millas en promedio, lo que equivale a un poco más de 70 kilómetros.

El Peugeot 206, por ejemplo, puede recorrer un promedio de 77,3 kilómetros, mientras que otros como el Toyota Corolla, el Ford Ka, el Ford Fiesta y el Honda Civic no superan los 70 kilómetros.

