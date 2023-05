Nueve autos usados para comprar con $2 millones: qué mirar muy bien antes de cerrar la operación

Las ventas de autos usados cerraron abril con números estables comparado con los meses anteriores, aunque en los concesionarios advierten que hay una demanda sostenida frente a un stock que es bajo, por lo tanto, los precios van a subir y el mercado se podría resentir.

Además, hay necesidad de cuidar el capital. "Si hay reposición de vehículos, más o menos del mismo valor y del mismo kilometraje y modelo, las agencias venden, sino esperan como el resto de los sectores comerciales, donde si no hay reposición tienen la mercadería retenida. No es una especulación, solamente la necesidad de mantener el capital. No son los dólares ni los pesos, el capital es la cantidad de autos de la misma calidad y tipo que tenemos en stock" ", dijo el presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CAC), Alberto Príncipe.

En este escenario, salimos a buscar autos por $2 millones para comprar, un poco menos de la mitad de lo que sale el 0km más barato, que es el Toyota Etios.

Además, revelamos modelos tanto con baúl, para quienes necesitan más espacio, como los hatch, más prácticos y para uso cotidiano.

Los autos usados más buscados por $2 millones

Entre los autos que encontramos por $2 millones hay varios modelos del segmento chico, con un promedio de 10 años de antigüedad. Uno de ellos es el Volkswagen Gol, el usado más vendido, tanto por su larga trayectoria como por ser considerado un auto noble, que se rompe poco y de bajo costo de mantenimiento.

En caso de contar con este presupuesto para invertir, se puede acceder a un modelo 2014 con 3 puertas, con el nivel de equipamiento Power y motor 1.4 L. Según la Cámara de Comercio Automotor, el precio es de $2.041.000.

Volkswagen Gol, el usado más vendido.

Otra opción de Volkswagen, por el mismo precio, es el Volkswagen Polo Classic, un sedán de los más "antiguos", ya que ahora se ofrece sin baúl. Este modelo en su versión full, que es la Highline, se ofrece a 1.837.000 pesos modelo 2009. Es una buena alternativa para quienes necesitan el espacio de carga, aunque por la antigüedad es importante chequear bien el estado.

Volkswagen Polo en su versión más clásica, a precio más bajo.

También dentro de los usados más buscados se encuentra el Fiat Palio, un hatch chico disponibles en varias versiones y modelos. Con $2 millones se puede acceder a un Palio 2013 con 5 puertas, motor 1,4 Fire. El precio según la CCA es de 2.014.000 pesos.

Fiat Palio, otro de los autos usados que más se buscan.

Fiat tiene muchos modelos para elegir por esa plata, ya que la marca siempre se destacó por tener autos más económicos. Otra opción por $2 millones es el Punto ELX 2011 con 5 puertas y motor 1,4.

Fiat Punto, un auto que no fue exitoso en ventas pero fue valorado por los usuarios.

Tambien el Siena, que ofrece la ventaja de tener baúl. En este caso un modelo 2014, con motor 1.4 L, tiene un precio de 2.083.000 pesos.

Fiat Siena, cuando fue lanzado al mercado.

Para quienes quieren un Citroën, hay dos opciones para elegir por ese presupuesto. Uno es el C3 2010 5P 1,4 i SX, a $2.080.000, un auto que siempre tuvo éxito y que recién ahora se renovó, pero siempre tuvo una estética similar y eso lo mantuvo "actualizado".

El Citroën C3 es un auto que siempre tiene un cliente fiel.

La otra opción es el C4, de mayor tamaño, con silueta hatch (luego se vendió también el C4 Louge). En cuanto a la opción modelo 2011, 2,0 i 16V X, al mismo valor.

Citroën C4, otra opción interesante para segunda mano.

Para completar la oferta, Peugeot cuenta con el 207 2011 en un precio promedio de $2 millones, en su versión 1,4 XR Compact 3 puertas.

Peugeot 207, el sucesor del 206.

En Chevrolet, que siempre cuenta con el Classic entre los autos usados más buscados, también en este caso cuenta con una opción atractiva que es el Prisma, con amplio espacio, en su versión LS, modelo 2011, a 2.022.000 pesos.

Chevrolet Prisma, un clásico cómodo y espacioso.

Si bien todo depende del modelo del auto y las características, lo cierto es que el segmento chico ofrece muchas propuestas para elegir por este presupuesto, donde el estado del auto y su cuidado terminarán de definir que salga "unos pesos más o menos".

Claves para elegir bien un auto usado: mecánica y papeles

A la hora de comprar un auto usado hay que estar atento a varios detalles que se resumen en dos aspectos: mecánica y "papeles".

En el primer caso, se deben chequear los kilómetros, que no hayan sido alterados y que no sean tantos como para que le queden pocos años de vida al auto.

También es importante ver el vehículo por fuera, estado de la chapa, neumáticos, golpes en las puertas, como por dentro, tanto el motor como los asientos, tapizados, levantavidrios, entre otros detalles. No solo es que todo esté en condiciones, sino que funcione y no esté maltratado.

Las luces también dicen mucho del auto, más que los paragolpes, que pueden estar repintados porque en los estacionamientos se suelen rayar y muchas personas hacen ese trabajo cada determinado tiempo.

Por último, los papeles, desde el estado en el Registro Automotor hasta los reportes del service. El informe de dominio se debe pedir siempre, ya que permite comprobar y confirmar los datos reales del titular que registró el vehículo, el número de control, la cédula en vigencia y distintos datos del automotor como modelo y códigos de chasis y motor. Con esta información se podrá saber si el vehículo tiene prenda, si está solicitado por la justicia, si tiene algún embargo o inhibición de uso.

En cuanto al service, se necesitan los oficiales de los primeros años y los cambios de aceite posteriores.

De esta manera, más allá de que algunos expertos ayuden a chequear el auto, uno mismo puede hacer una revisión y conocer el estado.