Sinceramiento de precios: estos autos bajaron hasta 20% su valor

Desde hace más de dos años, los precios de los autos sufren fuertes aumentos todos los meses, dejando atrás los tiempos donde las subas eran de un leve 1,5 o 2 por ciento mensual.

Ahora, los ajustes de los valores llegan hasta el 9%, motivados especialmente por un mercado con poca oferta y alta demanda, lo que conduce a un desequilibrio total en las operaciones de compra-venta.

Sin embargo, en algunos nichos, empezó a verse una corrección de los precios y en los concesionarios admiten que desde el arranque del año hasta hoy, hay importantes bajas de las cotizaciones.

Se trata del segmento Premium, en marcas como Audi, BMW, Mercedes Benz y Lexus, donde un cambio de reglas de juego, con más oferta, hizo que los precios se empiece a acomodar de forma inesperada.

Qué motivó la caída de los precios de 0km Premium

Según explicaron fuentes de un concesionario de alta gama, desde que hubo un cambio en la reglamentacióm para importar autos, a fines de 2022, el ingreso se flexibilizó y cambió el mercado.

Hasta ahora, para importar era necesario iniciar la presentación de una declaración jurada ante el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) de AFIP. Pero a partir del 17 de octubre, el sistema cambió por el SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, que apunta a aumentar el control y mejorar los plazos de pago para las pymes.

Los autos de alta gama empiezan a entrar al país.

"Esto hizo que el Gobierno no tenga que entregar los dólares para hacer la operación, sino que lo paga el cliente con sus dólares declarados", comentó el gerente de un punto de venta. "El 35% del auto se paga con dólar billete que tiene el cliente, y el otro 65% puede ser en pesos. No hay restricción para que la SIRA se apruebe, entonces, no hay complicaciones", agregó.

Con este cambio, no solo que hay más autos, sino que las terminales y casas matrices vuelven a "presionar" para que se venda más, lo que lleva a bajar los precios.

De acuerdo a las consultas realizadas en diferentes puntos de venta, las bajas llegan hasta el 20 por ciento en dólares. Algunos modelos, como un BMW 330, que el diciembre salía u$s85.000, hoy sale u$s65.000; o un X2 que salía u$s89.000, sale 69.000 dólares.

Lo mismo pasa con otros modelos que, encima, estaban retenidos en el puerto y quedaron "viejos". Audi tenía varias unidades por liberar, y ahora las está "liquidando" a un valor más bajo del que tenían porque ya se actualizaron o son de 2021.

Más autos para vender y una demanda activa

Los vendedores consideran que "este sistema de importaciones llegó para quedarse". Y lo cierto es que admiten que es mucho más ágil y que impulsará el cierre de más operaciones.

Audi es otra de las marcas donde crecen las ventas.

"Mientras que hay más oferta de autos, la demanda no falta. Aunque son autos caros, que se deben pagar con dólar billete, hay un comprador ABC1 que siempre está atento y dispuesto a invertir en estos autos, y por eso se está vendiendo más", coinciden en diferentes marcas.

En términos concretos, Audi registra en los primeros 6 meses del año un incremento de 200% en las ventas; Lexus un 73%; y Mercedes Benz un 12 por ciento. Volvo es otra con resultados positivos, con una suba de 8 por ciento en ventas. BMW cae en términos generales pero repunta en particular: de 3 X3 que vendió en enero, pasó en junio 28; de 1 BMW M340, ahora vende 14, y así con varios modelos.

Cambio en la legistación

Este sistema tiene varias modificaciones, pero la más importante, es que el 35% del valor del auto, que son impuestos, lo paga el cliente con dólares billetes de "su bolsillo". Esto hace que el Gobierno no tenga que destinar divisas para la operación, por lo cual, no se generan trabas ni demoras en la operación.

En Lexus también crecen las ventas.

Otro cambio de las SIMI a la SIRA es que el primero no estimaba fecha de pago, y el sector necesitaba más previsibilidad, algo que establece la segunda.

Tanto las SIMI como las SIRA tienen fecha de vencimiento, pero la primera era de 180 días y la SIRA de 90 días.

Otro cambio clave es que la SIRA controla el comercio exterior en tiempo real, no al otro mes, como hace la SIMI.

De esta manera, el sistema comenzó a funcionar y los primeros resultados ya se ven en la práctica.