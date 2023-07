Este requisito es obligatorio para la licencia de conducir y muchos lo pasan por alto

Se trata de una información que no puede faltar ni diferir; el plazo para actualizarlo, las distintas aplicaciones y qué pasa si no se cumple

Las licencias de conducir tienen un un requisito incluido en la letra chica que suele pasar inadvertido, muchos no lo saben pero es obligatorio y no cumplirlo implica una penalización. Se trata de un dato crucial que no puede diferir respecto al DNI y, si se diferencia, puede implicar la invalidez total de la licencia. Como si no existiera.

Resulta incluso obvio pero se puede pasar de largo. La realidad es que el domicilio que figura en el DNI tiene que ser el mismo que en la licencia de conducir. Si no coinciden, la licencia es inválida para circular y, por ende, se procede como se procedería ante el caso de un conductor que maneje sin tener el registro habilitado.

No obstante, responsables del área de licencias de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron que dentro de la Capital Federal, el domicilio no hace diferencia. Es decir, si en la licencia aparece una dirección del barrio de Caballito pero en el DNI figura Villa Urquiza, no hay penalización. Esto se debe a que el registro es emitido dentro de la ciudad y el cambio de domicilio de barrio a barrio no implica cambio de jurisdicción.

Distinto es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde sí hay una diferencia si se hace el cambio de distrito. Es decir quse cambia el domicilio en el DNI para certificar que ahora se vive en San Isidro pero en la licencia todavía figura, por mencionar un caso, Vicente López. Esas serían dos jurisdicciones distintas, por lo cual se debería actualizar también el domicilio en la licencia. Si no, se declara inválida.

Plazos para actualizar los documentos

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le confirmaron a este medio que hay un plazo de hasta 90 días para actualizar ambos documentos. A partir de ese plazo, la licencia pierde validez si los datos no coinciden.

Otro de los usos importantes que la coincidencia de datos tiene a nivel trámite es si se quiere solicitar el Permiso Internacional de Conducir para manejar en otro país.

Ese certificado lo emite únicamente el Automóvil Club Argentino (ACA) y requiere de manera obligatoria que los datos del domicilio coincidan tanto en el DNI como en la licencia de conducir. Si no lo hacen, no se puede continuar con el pedido y emitir el mencionado permiso.

Licencia: quiénes deben reimprimir este año

En el caso de las licencias de conducir de la Ciudad de Buenos Aires y la prórroga otorgada durante la pandemia, hay que prestar especial atención a las fechas de vencimiento en cada caso. Si todavía no se reimprimió ni renovó después de la pandemia y tiene fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero de 2025 inclusive, está vigente la prórroga de dos años pero hay que hacer la reimpresión obligatoria del plástico.

El trámite se realiza vía online a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puede solicitarse hasta un mes antes del vencimiento. Esta extensión es por dos años por lo que, si por ejemplo, el registro vence en enero de 2025, se extiende hasta enero de 2027.

Si el trámite está en curso, se puede circular con el plástico vencido hasta tres meses. Desde la Dirección General de Licencias de la Ciudad de Buenos Aires aconsejan que siempre se lleve consigo el comprobante de trámite en curso (llega por mail) para poder certificar la autenticidad de la licencia en caso de encontrarse con un control policial.

Si el conductor que debe renovar su licencia no lo hace en el término de un año, para volver a manejar tiene que comenzar el proceso de obtención del registro desde cero, cosa que implica el curso teórico, el examen correspondiente y la prueba de manejo en la calle.