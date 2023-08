Comprar un auto 0Km, una odisea tras las PASO: no hay entregas y los precios se disparan

El dólar oficial pasó la barrera de los $360 en cuestión de días y el blue rompió la de los $700, mientras que en algunas cuevas y reventas del microcentro porteño hasta llegaron a pedir $800 por un "billete verde".

En medio del caos post-electoral, los operadores solo se limitan a advertir que no hay techo para la divisa y, junto con esta suba fuera de control, los precios de los bienes siguen un ritmo de aumentos descontrolados, donde es mejor no vender que vender mal.

La situación, que se vive en diferentes rubros e industrias, hizo pie en los concesionarios de autos usados y 0km, y tal como explicaron diferentes vendedores a iProfesional, la venta de autos se paralizó el lunes, cuando tras las PASO el mercado cambiario se descontroló.

Las decisiones de las marcas fueron disímiles pero todas en un mismo sentido: proteger el stock. Por ejemplo, en Volkswagen suspendieron inmediatamente las operaciones, mientras que otras siguieron operando pero apenas tuvieron algún movimiento pendiente de la semana anterior.

En tanto que los service, donde había muchos turnos dados, se incrementaron un 20% apenas abrieron las persianas el mismo lunes, como consecuencia de la suba directa de los repuestos.

Las listas de precios de autos, en revisión

Tal como informaron en las terminales automotrices, los precios se actualizarán siguiendo un nuevo escenario económico, aunque el debate sigue siendo qué hacer con los autos que están al borde del impuesto interno.

Hoy los vehículos más económicos tienen un valor de $5,9 millones promedio, que son el Chevrolet Joy y Citroën C3, mientras que el resto promedia los $6,7 millones, entre el Toyota Yaris, Fiat Cronos y Renault Sandero, algunos de los más económicos. Luego, marcas como Volkswagen y Peugeot tienen el Polo y 208 como los más baratos, pero todos al borde del impuesto interno. El Toyota Etios, a $5,5 millones, salió del listado porque fue discontinuado.

Chevrolet Joy, uno de los más baratos del mercado.

El problema es que, de ajustar los autos al mismo porcentaje que el dólar, la mayoría quedaría impactado por el impuesto y subiría otro 20% (se aplica a partir de los $8.200.000).

Esa barrera es una de las más complicadas para definir en el segmento de entrada de gama, mientras que en muchos modelos que ya la rompieron, como los SUV y los autos medianos, no habrá problema y se ajustarán lo necesario.

Planes de ahorro de autos 0Km, también con muchas complicaciones

Donde también este caos cambiario está creando serias complicaciones es en el caso de los planes de ahorro, ya que mucha gente que licitó sus unidades y está esperando los vehículos no tiene respuesta.

"Hasta que no haya lista de precio no se notificará ninguna unidad próxima a asignarse. No se venden unidades ni se da información de los planes", le explicaron a un cliente sobre un plan de ahorro por una camioneta. "Esta semana está perdida porque no hay lista de precios", completó.

Chevrolet Tracker, un SUV de los más baratos.

Este problema se suma a que los autos, seguramente, sufrirán un fuerte ajuste y las cuotas serán ajustadas en un mes, como mínimo, un 20 por ciento, lo cual impactará en el bolsillo de los clientes.

Precios de referencia que cambiarán con la suba del dólar

Mientras que solo dos 0km quedaron por debajo de los $6 millones, y muchos de ellos ya rozan los $8 millones en sus versiones más equipadas, donde los precios superaron todos los pronósticos es en las camionetas y SUV.

Toyota Hilux, una de las camionetas más vendidas.

Para comprar un SUV chico ya hay que pensar en $9 millones, es decir, muchos ya pagan impuesto interno.

Una camioneta 4x2 base, cabina doble mediana, supera los $12 millones de pesos. Y En caso de buscar una camioneta full, 4x4, el valor supera los 23 millones de pesos.