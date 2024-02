¿Estás por comprar tu primera moto?: conocé todas las opciones que podés elegir

Se acerca marzo y para la gran mayoría significa el regreso a las obligaciones. Tras un febrero que se inició con fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, entre ellos el transporte, las consultas por las motos crecieron.

Si bien los precios de las motos no se mantuvieron quietos, y por ejemplo el modelo más vendido en 2023, Honda Wave, costaba $532.900 hace tres meses y ahora arranca en $1.489.700, las mismas siguen postulándose como la alternativa más económica para trasladarse.

En base a ello, Iprofesional reunió a los modelos más acordes para aquellos que este año buscan una opción para subirse por primera vez a una moto.

A continuación, los principales modelos que representan el acceso a las diferentes categorías que hoy son las más pretendidas en Argentina.

Motos urbanas compactas y livianas

Uno de los aspectos que transmite mucha confianza en una moto para los pilotos primerizos es su peso reducido y la baja altura de su asiento, lo que garantiza tener los pies siempre al alcance del suelo.

Una de las últimas novedades que reúne a la perfección estas dos condiciones es la Honda Navi, un modelo recién llegado al mercado por el precio de $1.565.000. Es una moto urbana que Honda produce en la planta bonaerense de Campana y que se lanzó comercialmente esta semana.

Honda lanzó la NAVi, una moto ideal para principiantes.

Se podría catalogar a la NAVi como la Honda Dax de los tiempos actuales (se comercializó entre 1961 y 1999), pues tiene proporciones similares: 1,805 mm de largo, 785 mm de ancho y 1,039 mm de alto, mientras que su asiento tiene altura de apenas 765 mm.

El motor de esta pequeña moto urbana es un 110 cc de solo 8 CV, el cual es alimentado por carburador y que, al igual que los scooters, tiene caja automática. En este caso, se trata de una transmisión V-Matic, con la que puede alcanzar una máxima de 80 km/h.

Las motos más baratas y buscadas

El segmento de las denominadas CUB es otro de las más buscadas para los que pretenden una moto básica y accesible.

La reina de esta categoría es la Honda Wave 110, la cual tiene un precio de acceso de $1.489.700 (freno a tambor) y de $1.784.800 para el caso de la opción que tiene frenos ABS.

La Honda Wave es la moto más vendida del país.

Le siguen en el ranking de las más elegidas en nuestro mercado los modelos Motomel Blitz 110 cc ($955.000), Keller KN 110 ($940.000), Gilera Smash ($1.100.000), Corven Energy ($1.034.000), Zanella ZB 110 ($1.118.800).

Todos estos últimos, además de sus precios similares, tiene características parecidas. Hablamos de motores 4 tiempos mono cilíndricos, con potencias de entre 6 y 7 CV, refrigerados por aire, transmisión semi automática de 4 marchas.

Scooters: los más fáciles de conducir

Si por facilidad de manejo se trata, las motos sin cambios manuales -aquellas que no requieren la coordinación entre embrague, palanca de cambio y embrague- son las ideales.

Siguiendo esta premisa, la búsqueda debería centrarse en los scooters, los cuales solo precisan acelerar y frenar para salir al ruedo, ya que todos ellos cuentan con cajas automáticas.

SYM, una moto para quien busca scooter.

Una de las novedades del 2023 en esta categoría fue el Jet 14 200 de la firma taiwanesa SYM, miembro de Grupo La Emilia, de 168 cc con 11.8 CV y caja automática CVT. El precio es de 3.599.000 pesos.

De este modelo, es válido destacar sus rodados de 14" y su buena distancia entre ejes, por lo que permite llevar un acompañante sin problemas.

Scooter Kymco, otra opción de moto para iniciarse en las dos ruedas.

Una de las marcas que hace años se especializa en la fabricación de scooters y que es referente a nivel mundial es Kymco, miembro del Grupo Iraola.

De los diferentes modelos de baja cilindrada (Agility 125, Like 125, New Like 150, Like 200, New People y Agility 200i) el más popular es el Agility 125, el cual se distingue por su enorme depósito de nafta (10 litros), su luminaria full led y su bajo peso, de solo 96 kilos. En cuanto al precio, sale 2.800.000 pesos.

Vespa, una opción siempre vigente.

Sin embargo si de modelos clásicos sin marchas manuales se trata, la firma de origen italiano Vespa es quien se abre lugar. Una de sus últimas novedades fue la nueva edición del VXL 150.

El scooter más reconocido y vendido de Vespa se caracteriza por su clásico chasis mono casco, faro redondo (utiliza luces leds) y su rendidor motor de 4 tiempos, el cual agregó inyección electrónica - en la práctica se tradujo en menor consumo- y sistema de frenos ABS. El precio es de 4.200.000 pesos.

El acceso al mundo de las motos Scrambler

Las motos con estilo "retro" representan una tendencia que llegó para quedarse. Los modelos "Scrambler" y "Café Racer" son las que mayor auge despertaron.

Una de las opciones más accesibles y dóciles dentro del mundo de las Scrambler, la tiene Benelli, a través de la Leoncino 250. Con un precio de $5.500.000), la cual también se ofrece con 500 cc, combina muy bien lo retro con avances más que interesantes, como su faro ovoide delantero con luces full led y DRL en su interior.

Su depósito de 14 litros es uno de sus fuertes, ya que ofrece una muy buena autonomía, llegando a los 300 km. El motor mono cilíndrico de 250 cc, 4 tiempos con 22,5 CV se encuentra refrigerado por líquido y dispone de inyección electrónica. Su caja dispone de seis velocidades.

La Leoncino es ideal para quienes buscan una moto más grande para empezar.

La Leoncino es una moto que es estrecha en la zona media y con asiento de 810 mm, lo que permite que cualquier piloto pueda pisar con seguridad el piso. La postura de manejo es muy natural. Cuenta suspensión delantera invertida de 41 milímetros y 125 mm de recorrido, mientras que atrás cuenta con un mono shock de 51 mm de recorrido. Los frenos delanteros son de 280 mm adelante, con pinzas de cuatro pistones; en tanto que atrás confía en un disco de 240 mm con pinza flotante y ABS.

La moto "vintage" para iniciarse

Al mencionar a la Benelli Leoncino 250 cc como la referente para acceder al mundo de las "Scrambler", no se puede dejar de mencionar a la Royal Enfield 350 cc Classic como la alternativa más idónea para los que les atrae las motos con estilo "vintage". El precio, en este caso, arranca en 6.600.000 pesos.

La Classic 350 cc (se puede financiar en 12 cuotas sin interés el 40% del valor total de la moto) es una moto equipada con un motor de 349 cc mono cilíndrico SOHC, refrigerado por aire y aceite, con una entrega de potencia de 20,2 CV y 27 Nm de torque, asociado a una caja de cinco marchas.

Royal Enfiel Classic, como su nombre lo indica, una clásica muy buscada.

La Royal Classic 350 es hoy la mejor moto que fusiona lo clásico y antiguo con lo moderno y ello se percibe no solo en la estética, sino también en la tecnología que ofrece. Así, por ejemplo, dispone de sistema de frenos ABS doble canal con discos y pinzas flotantes de ByBre (segunda marca de Brembo).

La Royal Enfield para los más jóvenes

Con la misma motorización y ciclística, pero con un estilo más moderno, Royal Enfield también ofrece la Hunter 350 cc, a $5.650.000). Este modelo se sumó a la familia Royal Enfield con la estrategia de seducir al público más joven, el cual busca iniciarse en la marca.

De este modo, la HNTR propone una conducción fácil, ayudada en este caso, por una posición de manejo bien relajada y de fácil dominio, donde la distancia de eje más corta favorece a su maniobrabilidad.

Otra opción de Royal Enfield para elegir.

Tanto en la Royal Enfield Classic, como la Hunter y la Meteor (la Crusier de baja cilindrada que forma el tridente de acceso a la marca) colabora la baja altura de su asiento de 800 mm, pero no acompaña el elevado peso (alrededor de 190 kilos) que tienen, lo cual merece un plus de cuidado a la hora de maniobrarla en parado.

¿Cómo elegir la moto?

La mayoría de los especialistas en clínicas de manejo pregonan a los pilotos inexpertos empezar de menos a más. Es muy importante antes de definir la compra, no solo guiarse por lo visual, sino por la postura que uno adopta arriba de la moto.

En este sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Si va a ser tu primera moto, es fundamental que cuando te sientes en ella, puedas poner los dos pies en el suelo con firmeza. Una moto con el asiento elevado, se traducirá en pérdida de confianza.

La primera moto tiene que resultar ligera y fácil de mover. No solo en marcha, sino también en parado, para que cada maniobra no se convierta en un suplicio.

La facilidad que presentan algunos modelos de moto, frente a otros, al momento de conducir es notoria. En este aspecto, los scooters, al no disponer de caja manual, ser livianos y por la postura recta de manejo, son los ideales.

Hay ciertos elementos que puede hacer que una moto para principiantes sea más o menos segura. En este aspecto elegir una moto con sistema de frenos ABS es lo más recomendable.

Lo demás, es cuestión de gusto, y de bolsillo.