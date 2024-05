La Superintendencia de Seguros determinó no brindar más el servicio de asistencia mecánica dentro de la póliza del automotor. Cuánto sale el servicio

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) anunció que las compañías de seguros no brindarán más el servicio de asistencia mecánica dentro de la póliza de seguros del automotor que involucre a grúas y auxilio mecánico para traslados, remolques y asistencias generados por desperfectos.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 217/2024 de la SSN (que elimina la cláusula CA-CO 15.1), la misma entró en vigencia e indica a las Aseguradoras que deben ‘adecuarse a la presente en un plazo máximo de noventa días corridos’ para generar esta transformación.

"La Resolución cambia el actual servicio de asistencia que forma parte de una de las cláusulas contractuales, eliminando todo tipo de asistencia que sea consecuencia de un hecho no cubierto por la póliza (típico: una pinchadura de neumático, la descarga de la batería, un desperfecto mecánico, etcétera). La medida es aplicable a todas las pólizas que se emitan en el ramo automotores", indicó el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), Gustavo Trias.

Además, aclaró que el asegurado no tendrá el servicio cubierto en caso de que los mismos no sean causa de un hecho cubierto por la póliza (incendio, robo, accidente). Y, como la SSN regula la actividad nacional, es aplicable para todos los contratos de seguros suscriptos en la República Argentina.

Cuánto sale llamar al auxilio

En línea con la Resolución de la SSN, próximamente las personas que requieran un servicio de grúa o auxilio mecánico deberán tramitarlo, contratarlo y pagarlo de manera independiente de su seguro automotor.

Para cotizar el servicio, las empresas de traslado solicitan los siguientes datos: lugar donde está la unidad, marca, modelo y dominio del vehículo junto con el problema existente para realizar un presupuesto, al que le suman la situación climática (lluvia), el día y horario (si es pico) o la demanda (si es mayor al momento de solicitarlo). Así, el monto puede ir desde los $800 a $1200 por kilómetro recorrido.

Una grúa sale entre $800 y $1200 por kilómetro.

También, ofrecen entre otros servicios, uno mensual de grúa a nivel nacional, paquetes de beneficios con traslados de hasta 300 kilómetros y asistencia ilimitada.

A nivel nacional el Automóvil Club Argentino (ACA) "presta el servicio de Auxilio Mecánico a sus socios en el país. Tiene una flota con más de 600 auxilios a nivel nacional", dijeron desde el área de Prensa del ACA.

La asistencia mecánica cubre el traslado sin inscripciones comerciales de automotores (hasta 2.000 kg. y 5.20 metros de largo), camionetas y motos; remolque de vehículos siniestrados, sin ruedas o averías en tren delantero; cambio y reparación de neumáticos; venta de baterías, cámaras, picos de cubiertas y bornes y puesta en marcha. Y el traslado de vehículos en batea con o sin avería mecánica, lo realizan desde y hacia Buenos Aires, Dolores, San Clemente, Pinamar, Mar del Plata, Rosario y Córdoba Capital.

Igualmente, ofrecen beneficios para los socios que tienen el vehículo asegurado a través del ACA. El valor de la cuota mensual para hacerse socio, por débito automático:, es $31.000; en efectivo $38.500. Socio con seguro mediante el ACA, pago con débito automático $24.500 y en efectivo $27.650.

Finalmente, al consultar a Mariano F. un asegurado automotor, concluyó, "siempre salimos desfavorecidos los usuarios y en vez de mejorar el servicio, simplemente lo sacan…".

Cambios en la norma

Diversas compañías indicaron que si bien durante los próximos 90 días se va a seguir brindando el servicio, ‘aún no han tomado posición sobre el tema y cada Asegurador irá informando a sus clientes’, y que esta Resolución se da porque desde hace tiempo, ‘los servicios de grúa no vienen brindando un buen servicio al asegurado y, por ende, termina quedando mal la compañía de seguros y los productores’.

La Resolución 217/2024 es clara sobre cómo será el servicio ofrecido, "en caso de daño y/o incendio que impida la circulación del vehículo asegurado, o en caso de robo o hurto, serán por cuenta del Asegurador, aunque con la indemnización lleguen a exceder la suma asegurada, los gastos normales, necesarios y razonablemente incurridos por:

El traslado del vehículo asegurado hasta el lugar más próximo al del siniestro o al de su aparición en caso del robo o hurto, donde se pueda efectuar su inspección, reparación o puesta a disposición del asegurado.

La estadía del vehículo asegurado en garaje, taller, local o depósito, para su guarda a los efectos de su reparación o puesta a disposición del asegurado".

Cada usuario deberá contratar un servicio de grúa privado.

Y, continua, "En ningún caso se encuentran cubiertos por esta cláusula el traslado, remolque, asistencia y/o estadía del vehículo asegurado, generados por desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto".

Entonces, al concluir estos noventa días para su implementación explica Trias, "la persona que desee contratar este servicio, que nada tiene que ver con una cobertura de seguros, podrá contratar el mismo en las empresas dedicadas a la Asistencia Vial, las cuales existen en la Argentina hace muchos años. Y, si contrata un servicio de cualquier tipo, cualquier daño que sea producido por quien lo brinda, debe ser cubierto por este".

Además, remarcó, "las Aseguradoras no podrán ofrecer, ni sugerir este servicio, ya que de acuerdo a nuestra ley, las Aseguradoras son de objeto único, sólo pueden comercializar pólizas de seguros".

¿Se reduce el valor de la prima?

Para Alberto Gabriel, Fundador Cámara Insurtech Argentina y CEO de Segurarse, esta nueva disposición, "nos pone frente a dos escenarios posibles: uno en donde las compañías van a tener hasta la finalización de la póliza y en la renovación ya no van a tener este servicio o el servicio que no corresponde porque bajo la cobertura sí va a seguir estando, lo cual lo hace un poco difícil de implementar. Bastante más fácil va a ser que dentro de 90 días todas las compañías emitan un endoso sobre la póliza donde ya no va a tener este servicio y a partir de ahí todo el mercado le pueda ofrecer a los clientes, que sí estén dispuestos a pagar este servicio, yendo a un modelo por demanda".

Sobre este aspecto el Presidente de la AACS, detalló que, dependerá del cálculo que haga cada asegurador, "si el seguro se pagó con anticipación o no. Si yo pago la póliza mensualmente, no puede haber devolución alguna ya que se estuvo cubriendo el mismo mientras se incluyó en el costo".

Asimismo, reitera Gabriel acerca de esta resolución que, "es muy bueno para la Industria en general porque este es un servicio que estaba siendo muy malo. Nadie podía tener una grúa en menos de cuatro horas porque le pusieron un servicio a todas las pólizas que realmente no tenía que ver con la cobertura. Lo que hoy se está haciendo es justamente perfeccionar esto que estaba mal y es que el servicio sea sólo mientras se tenga un siniestro que esté amparado en la cobertura".