La 30a edición de Agroactiva, la muestra a cielo abierto que se llevará a cabo en Armstrong, provincia de Santa Fe, contará con la presencia de Mercedes-Benz Camiones y Buses, la marca líder en venta de vehículos pesados en Argentina.

La empresa alemana estará presente con un stand de 900 m2 ubicado en la zona de Lote 6, a la entrada del evento. Allí, no solo exhibirá sus camiones, sino que también, siguiendo su línea de brindar servicios integrales que atiendan las necesidades de cada cliente, contará con la presencia de sus diversas unidades de negocio.

Entre ellas se encuentra SelecTrucks, dedicada a la compra y venta de camiones usados de todas las marcas, y Mercedes-Benz Compañía Financiera, que ofrece planes de financiamiento para la adquisición de vehículos.

Además, se destacarán los servicios de postventa a través del programa "Kilómetro a Kilómetro" que acompaña a los clientes durante toda la vida útil de sus vehículos, proporcionando mantenimiento, repuestos y financiación. Este enfoque integral busca satisfacer todas las demandas del sector agrícola, desde el transporte de granos y maquinaria hasta tareas de distribución.

La apuesta de Mercede Benz Camiones

"Es una enorme alegría participar una vez más en Agroactiva. Son cuatro días en los cuales tenemos la oportunidad de acercarnos a los actores del campo y presentar la amplia gama de servicios y productos para el transporte de cargas agrícolas", comentó Roberto Faist, gerente de Producto & Marketing de Mercedes-Benz Camiones.

De esta manera, destacó el compromiso con la innovación, el desarrollo sostenible y el progreso de la industria nacional.

Mercedes Benz Camiones y Buses tendrá un stand de 900 m2 en Agroactiva.

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, la subsidiaria local de Daimler Truck AG, opera en el país desde finales de 2021. Produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, provincia de Bs. As.

El Atego 1729 S es uno de los líderes, un camión de producción nacional diseñado para satisfacer las más exigentes necesidades del transporte de carga en entornos urbanos y viales. Con una amplia gama de opciones de configuración, ofrece versatilidad y rendimiento excepcionales, convirtiéndose en el camión más elegido en el mercado argentino.

La marca alemana es número uno en el segmento de Pesados.

En Virrey del Pino también opera la planta REMAN, que ofrece una alternativa de producto remanufacturado con la misma excelencia y garantía que una pieza original.

Agroactiva, donde se lucirá Mercedes Benz Camiones y Buses, será del 5 al 8 de junio, donde estarán los principales actores del sector que combina tecnología, negocios y novedades.