Oportunidad: Ford baja hasta casi $14 millones los precios de sus autos SUV tope de gama

La eliminación de la primera escala del impuesto al lujo, confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, y que sería efectiva desde el 1 de febrero, ya tuvo su impacto en las automotrices.

Ford fue la primera en accionar y, con el fin de no paralizar las ventas de 0km ante la incertidumbre, ya informó los precios de los 0km que, desde febrero, no pagarán el tributo.

De esta manera, entre los cinco vehículos que hoy están afectados de la marca, se reducirá un promedio de 14% los valores, con un máximo de rebaja que llega al 18 por ciento.

La decisión viene acompañada de un dato clave: Territory, el SUV más vendido de la marca, que no paga impuesto al lujo, pero que está "topeado" para no verse afectado por el gravamen, mantendrá durante todo febrero el mismo valor que en enero y no realizarán ninguna suba de precio aunque no tenga la presión de la medida. La versión entrada de gama queda en $39.923.700 y la full en 43.093.600 pesos.

Cuánto saldrán los 0km de Ford sin impuesto al lujo

Uno de los modelos que se verá beneficiado con una baja de precio es el Bronco Sport.

Este modelo sale, en su versión Big Bend, que es la más accesible, $54.172.100; y en la Wildtrak, que es full, $61.665.000. La rebaja llega a 14 por ciento, y el nuevo precio es de $45.794.000 y 52.128.100 pesos.

El Ford Bronco Sport se ve beneficiado por la quita del impuesto al lujo.

En el caso del Kuga Híbrido, que sale $ 76.282.000, también se reduce un importante porcentaje de 15 por ciento. El nuevo precio es de 64.484.500 pesos.

El SUV híbrido de Ford, Kuga, bajó 10 millones de pesos.

Otro modelo que será más accesible sin impuesto al lujo, y que Ford ya bajó el precio, es el Mustang GT Performance V8, que baja un 18%: de u$s100.000 pasa a 82.000 dólares.

El Ford Mustang baja un 18% su precio de venta.

Bronco V6, el SUV más extremo, que sale $124.087.936, tiene un ajuste de 12 por ciento. El nuevo valor es de 110.792.800 pesos.

Bronco V6, el más extremo, bajó más de 13 millones de pesos.

Por su parte, el Mustang Mach-E, baja de u$s95.000 a u$s87.000, unos 101.462.900 pesos promedio.

Teniendo en cuenta que muchos modelos ya fueron pagados por los concesionarios con el impuesto, la marca se hará cargo del reembolso para que los mismos respeten los nuevos precios en la venta al consumidor final.

Cabe recordar que las camionetas no pagar impuesto al lujo.

De esta forma, la marca reaccionó rápidamente con el traslado al precio de la rebaja del impuesto.

Qué dice el Presidente de Ford

Ante la comunicación de la noticia, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Latinoamérica, dijo: "Nos parece excelente noticia que el gobierno continúe con esta senda de reducción de impuestos, sobre todo aquellos que resultan distorsivos para el mercado, como los impuestos internos".

"Ahora estamos analizando el efecto de este anuncio sobre los productos que vendemos en Argentina, y también esperaremos la publicación en el boletín oficial para entender más detalles. Esperamos que las provincias y municipios sean también parte de este camino positivo que busca hacer más accesibles los autos en Argentina y aumentar el nivel de actividad", agrgegó.