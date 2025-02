En un hecho histórico para el mundo automotor argentino, un empresario oriundo de Entre Ríos pero radicado en Córdoba se convirtió en el primer argentino en adquirir la Ferrari Purosangue, la primera SSUV de la icónica marca italiana. La llegada de este vehículo de lujo a la Argentina causó gran revuelo a fines del 2024, cuando el importador del auto compartió imágenes de la nave roja en territorio nacional. Se trata de un modelo único en su tipo, ya que es el primer Ferrari con cuatro puertas y cuatro plazas. Según trascendió, el empresario cordobés desembolsó una suma que supera el millón de dólares para hacerse con esta joya automotriz, aunque el costo final no fue revelado.

El nombre del comprador se mantuvo en reserva durante un tiempo, pero finalmente se reveló que se trata de Héctor Laca, un empresario agropecuario que fundó FACYT en 1996, una empresa dedicada a la producción de insumos agrícolas. "Siempre me gustaron los autos y quería tener una Ferrari, pero un deportivo de dos plazas ya no es para mí así que navegando por internet me encontré con Purosangue", contó Laca sobre su nueva adquisición en declaraciones publicadas por Agrofy News. Y agregó: "Y la quería roja y tuve que pagar adicional por eso".

Cómo es el Purosangue de Ferrari, el primer SSUV de la marca italiana

"El Ferrari Purosangue es el primer automóvil de cuatro puertas y cuatro plazas en la historia de Ferrari, donde los modelos con dos asientos traseros han jugado un papel importante en la estrategia de la compañía desde sus inicios. Ahora, en la culminación de 75 años de investigación de vanguardia, Ferrari ha creado un automóvil único y la encapsulación del ADN del Cavallino Rampante, donde rendimiento, placer de conducción y confort coexisten en perfecta armonía. Y es por eso que este nuevo modelo se llamó Ferrari Purosangue, que en italiano significa "pura sangre"", explica la marca en su sitio oficial acerca de su nuevo lanzamiento.

Además, Ferrari indicó que "los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 mostrados se determinaron de acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 715/2007 en su versión aplicable al momento de la homologación. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 se refieren al ciclo WLTP", que es el más actual y fiable, asegurando así que la información es precisa y comparable con la de otros coches.

Así es la Ferrari Purosangue por dentro

Cuánto consume la Ferrari Purosangue

Bajo: 27.8 litros/100 km

Medio: 17.6 litros/100 km

Alto: 14.8 litros/100 km

Muy alto: 14.7 litros/100 km

Combinado: 17.3 litros/100 km

A su vez, las emisiones de dióxido de carbono se miden de la siguiente manera: