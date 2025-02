Oportunidad para comprar un auto premium: ya se consiguen modelos de BMW y Audi por menos de u$s50.000

El impuesto al lujo se creó en 2008, pero fue en 2014, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la escala aumentó y golpeó fuertemente a los 0km, dejando de ser una medida para proteger a los modelos nacionales más accesibles, y convirtiéndose en una barrera para cualquier auto de gama media.

En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri prometió eliminarlo, pero solo lo hizo con la primera escala, hasta que, finalmente, la medida volvió con Alberto Fernández.

Desde entonces, los precios de los autos Premium se elevaron tanto que la venta de importados empezó a mermar en Argentina, achicándose la participación en los patentamientos totales, sin poder de recuperación. La única esperanza de marcas como BMW, Audi y Mercedes Benz, era que el gravamen se elimine o modifique, a fin de lograr que los precios puedan bajar.

Finalmente, con la reciente medida anunciada por el Gobierno de Javier Milei, que canceló la primera estala y redujo la segunda, la realidad cambió y hay varios modelos de 0km de alta gama beneficiados por la baja de precios. En este escenario, acceder a un auto Premium no es tan imposible si se compara con modelos masivos, que al no tener la presión del impuesto, ya no tienen que tener el tope de los $43 millones.

Los autos premium más baratos

Entre los autos premium por menos de u$s50.000 hay modelos de BMW, Audi y Mini, entre otros. La eliminación del gravamen permitió rebajas que llegan a superar el 17%, y hoy son más accesibles. Algunos precios de febrero son los siguientes:

Audi

A1 Sportback 30 TFSI: sale u$s40.076, lo mismo que en enero

El Audi A1 se convirtió en un auto por menos de 50.000 dólares.

A3 Sportback 1.4 TFSI: pasó de u$s53.066 a u$s45.126, bajó 15%, es decir 7.940 dólares.

Audi A3, sale poco más de 45.000 dólares sin impuesto al lujo.

A3 Sedán 1.4 TFSI: pasó de 53.695 a u$s45.661, una baja de 15%, es decir, 8.034 dólares.

Q2, un SUV de alta gama más accesible sin impuesto al lujo.

Q2 35 TFSI Advanced: pasó de u$s58.004 a u$s49.325, una baja de -15% u -8.679 dólares.

Mini

3 puertas Cooper C Classic 156: bajó de u$s48.900 a u$s43.900

Mini bajó el precio de dos versiones de 3 puertas.

Cooper S Classic 204: bajó de u$s59.900 a u$s50.900

El Mini de 5 puertas también es más accesible.

5 puertas Cooper C Classic 156: bajó de u$s49.900 a u$s44.900

BMW

Sumó una versión más accesible: 118 Advantage 156 u$s48.900

BMW también ofrece una propuesta por menos de 50.000 dólares.

De esta manera, los modelos de las marcas premium, quedaron a un valor más accesible y cercano a modelos de marcas masivas.

Autos de marcas masivas por $50 millones

Dentro de las marcas masivas, hay diferentes modelos por un promedio de u$s50.000, tanto en el segmento de autos como de SUV.

En el caso de Volkswagen, el T-Cross full sale $43.847.000 (un SUV chico) mientras que Taos sale $47.847.000, y se fabrica en Argentina. Es un SUV mediano (más grande que los modelos mencionados en el listado anterior), pero no se compara en calidad ni prestaciones. El Vento, por su parte, sale $53 millones (un sedán mediano).

En Ford, el Kuga sale $64.484.500 sin impuesto interno, mientras que el Bronco sale desde 45 millones de pesos.

Así, son varios los modelos que tienen un valor similar,